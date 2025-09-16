ΤΟΥΡΚΙΑ

Μεγάλη διαδήλωση του CHP στην Αγκυρα

Στις 24 Οκτώβρη θα εκδικαστεί τελικά η πολυαναμενόμενη δίκη για την ακύρωση ή όχι του τελευταίου συνεδρίου (11/2023) του σοσιαλδημοκρατικού Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος στην Τουρκία (CHP), μετά από αναβολή που αποφάσισε χτες το 42ο Τμήμα του Πρωτοδικείου της Αγκυρας.

Είχε προηγηθεί, προχτές, μεγάλη συγκέντρωση του CHP στο κέντρο της πρωτεύουσας, με τους συμμετέχοντες να ζητούν την παραίτηση του Προέδρου της χώρας, Ρ. Τ. Ερντογάν, και με την ηγεσία του CHP να καταγγέλλει την κυβέρνηση ότι «δεν θέλει τη δημοκρατία». Από το βήμα της κινητοποίησης ο σημερινός ηγέτης του CHP, Οζγκιούρ Εζέλ, είπε ότι το πλήθος βρίσκεται εκεί «για να αντιταχθεί στο δικαστικό πραξικόπημα κατά του CHP» και ότι η κυβέρνηση «γνωρίζει πως δεν μπορεί να κερδίσει τις εκλογές αν υπάρχει δημοκρατία. Δεν θέλει τη δικαιοσύνη, γνωρίζει ότι αν αποδοθεί δικαιοσύνη δεν θα μπορεί να κρύψει τα εγκλήματά της».

Να σημειωθεί ότι αν ακυρωθεί το τελευταίο συνέδριο του CHP, ο Οζέλ ή θα καθαιρεθεί και στη θέση του θα διοριστεί διαχειριστής ή θα επιστρέψει στην ηγεσία του CHP ο τέως πρόεδρος Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Η σχετική εισαγγελική έρευνα έγινε μετά από καταγγελίες μελών του κόμματος (που η κατάσταση στο εσωτερικό του αντανακλά ευρύτερες ενδοαστικές διεργασίες στη χώρα), μεταξύ τους και του Λουτφού Σαβάς, στελέχους του CHP και πρώην δημάρχου Αλεξανδρέττας, ο οποίος κατηγόρησε τη νέα ηγεσία για εξαγορές ψήφων κ.λπ. Από τη μεριά του ο πρώην πρόεδρος του κόμματος Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου δεν έχει πάρει θέση, ενώ τμήμα του CHP ζητά τη διαγραφή του - κάτι που ο Οζέλ ωστόσο φέρεται να απορρίπτει.

Στο παρελθόν ο Κιλιτσντάρογλου είχε αναφερθεί σε «σκιές» στο συνέδριο του 2023, ζητώντας εξηγήσεις από τη σημερινή ηγεσία.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, πριν μερικές μέρες η Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε την κατάσχεση των εταιρειών του ομίλου «Can Holding», στον οποίο μεταξύ άλλων υπάγονται και μεγάλα δίκτυα ενημέρωσης (π.χ. οι τηλεοπτικοί σταθμοί «Haberturk», «Show TV» και «Bloomberg HT») αλλά και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ο «Can Holding» έχει μετοχές και στον κατασκευαστικό όμιλο «Tekfen Holding».

Σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα, ο «Can Holding» και οι ιδιοκτήτες του χρησιμοποιούσαν τις εταιρείες τους για να μεταφέρουν παρανόμως χρήματα και να πλαστογραφούν έγγραφα, ενώ έγινε λόγος για «δίκτυο οργανωμένου εγκλήματος», με παράνομη λήψη κεφαλαίων, φοροδιαφυγή και χρηματοδότηση επιχειρήσεων με παράνομα κεφάλαια.