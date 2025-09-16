ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

«Ανατολική φρουρά» εγκαινίασε το ΝΑΤΟ ενώ ρωσικά drones πλησίασαν Πολωνία και Ρουμανία

Ολο και πιο κοντά σε ΝΑΤΟικό έδαφος μετατοπίζεται ηστην Ουκρανία και συνολικά στην Ανατολική Ευρώπη, με τα δύο στρατόπεδα να προετοιμάζονται για απευθείας αναμέτρηση.

Μετά την κατάρριψη ρωσικών drones στην Πολωνία, το ΝΑΤΟ εγκαινίασε το Σάββατο την επιχείρηση «Ανατολική Φρουρά» (Eastern Sentry). Την ίδια μέρα ρωσικά drones φέρεται να πλησίασαν τα πολωνικά σύνορα και άλλο ένα κράτος του ΝΑΤΟ, η Ρουμανία, κατήγγειλε παραβίαση των συνόρων της.

Σύμφωνα με τον γγ του ΝΑΤΟ Μ. Ρούτε, η επιχείρηση «Ανατολική Φρουρά» «θα ενισχύσει περαιτέρω τη θέση μας κατά μήκος της ανατολικής πτέρυγάς μας».

Θα περιλαμβάνει μια σειρά μέσα που ενσωματώνουν αεροπορικές και επίγειες βάσεις, δήλωσε ο αντιπτέραρχος Αλ. Γκρινκέβιτς, ανώτατος στρατιωτικός διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, προσθέτοντας πως «θα είναι ευέλικτη και ευκίνητη, παρέχοντας ακόμα πιο στοχευμένη αποτροπή και άμυνα ακριβώς όταν και όπου χρειάζεται». Τόνισε δε την ανάγκη για αεράμυνες καταλληλότερες για επιθέσεις με drones.

Η Δανία, η Γαλλία, η Βρετανία, η Γερμανία και άλλα μέλη του ΝΑΤΟ θα συνεισφέρουν με συγκεκριμένα μέσα. Ενδεικτικά, η Γαλλία έχει ήδη ανακοινώσει την αποστολή 3 μαχητικών αεροσκαφών «Rafale» για την ενίσχυση της άμυνας του πολωνικού εναέριου χώρου. Η Γερμανία αποφάσισε επίσης να συμβάλει στην καλύτερη αεράμυνα της Πολωνίας, ενώ βρετανικά μαχητικά αεροσκάφη θα διεξαγάγουν επιχειρήσεις αεράμυνας στην Πολωνία.

«Οποια κι αν ήταν η πρόθεση πίσω από αυτό - και αν ήταν λάθος ή όχι, συνεχίζουμε να διερευνούμε - ήταν επικίνδυνο και απαράδεκτο», δήλωσε ο Γκρινκέβιτς την Παρασκευή για την είσοδο ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο, ενώ η Βαρσοβία, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και η ΕΕ κατήγγειλαν «σκόπιμη παραβίαση».

Κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στη δυτική Ουκρανία πολωνικά και ΝΑΤΟικά αεροσκάφη αναπτύχθηκαν ξανά επειδή ρωσικά drones πλησίασαν τα πολωνικά σύνορα, το αεροδρόμιο στην ανατολική πολωνική πόλη Λούμπλιν έκλεισε και οι κάτοικοι των παραμεθόριων περιοχών έλαβαν προειδοποιητικά μηνύματα SMS.

Επιπλέον, ρουμανικά αεροσκάφη F-16 απογειώθηκαν για την παρακολούθηση της κατάστασης, καθώς η Ρωσία επιτέθηκε σε ουκρανικό έδαφος κοντά στα κοινά σύνορα των χωρών στον Δούναβη και, σύμφωνα με το Βουκουρέστι, ένα drone διείσδυσε στον εναέριο χώρο της. Η ρωσική πρεσβεία στη Ρουμανία χαρακτήρισε «αβάσιμη» τη διαμαρτυρία και «σκόπιμη πρόκληση από το καθεστώς του Κιέβου».

Πολωνία: Η Ρωσία «δοκιμάζει» το ΝΑΤΟ χωρίς να ξεκινήσει πόλεμο

Σύμφωνα με τον Πολωνό ΥΠΕΞ Ρ. Σικόρσκι, «η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones ήταν μια προσπάθεια του Κρεμλίνου να δοκιμάσει τις αντιδράσεις του ΝΑΤΟ μέσω σταδιακών κλιμακώσεων, χωρίς να προκαλέσει πλήρη απάντηση».

Παρότι τα drones που εισήλθαν στην Πολωνία την περασμένη βδομάδα ήταν ικανά να μεταφέρουν πυρομαχικά, «όλα ήταν άσφαιρα, γεγονός που υποδηλώνει ότι η Ρωσία προσπάθησε να μας δοκιμάσει χωρίς να ξεκινήσει πόλεμο», επεσήμανε. Η πολωνική αντίδραση θα ήταν «πολύ πιο σκληρή» αν η επίθεση της προηγούμενης βδομάδας είχε προκαλέσει τραυματισμούς ή θανάτους, συμπλήρωσε.

«Το ΝΑΤΟ βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμ. Πεσκόφ. «Είναι προφανές και δεν χρειάζεται καμία πρόσθετη επιβεβαίωση». Εξάλλου, «το ΝΑΤΟ συμμετέχει de facto σε αυτόν τον πόλεμο», παρέχοντας άμεση και έμμεση υποστήριξη στην Ουκρανία, πρόσθεσε.

Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μ. Ρούμπιο χαρακτήρισε «απαράδεκτη, λυπηρή και επικίνδυνη» τη διείσδυση ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο, τονίζοντας πως «το ζήτημα είναι αν τα drones είχαν συγκεκριμένο στόχο διεισδύοντας στην Πολωνία. Αν αυτό ισχύει (...) τότε πρόκειται για σοβαρή κλιμάκωση». Η Μόσχα ισχυρίζεται ότι δεν είχε σκοπό να πλήξει στόχους στην Πολωνία.

Το θέμα συζητήθηκε σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ την Παρασκευή, ενώ περισσότερες από 40 χώρες καταδίκασαν τις «απερίσκεπτες ενέργειες της Ρωσίας» που «αποτελούν παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και αποσταθεροποιητική κλιμάκωση που φέρνει την περιοχή πιο κοντά στη σύγκρουση από κάθε άλλη φορά τα τελευταία χρόνια».

Η πρώην ΥΠΕΞ της Γερμανίας Αν. Μπέρμποκ ανέλαβε την περασμένη βδομάδα την προεδρία της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και, αναφερόμενη στον πόλεμο στην Ουκρανία, τάχθηκε υπέρ μιας αποστολής κυανόκρανων μετά από μια «πιθανή ειρηνευτική συμφωνία». «Αν η πλειοψηφία των κρατών - μελών πει ότι χρειάζονται και κυανόκρανοι, τότε αυτό είναι κάτι που ελπίζουμε πως μπορεί να διασφαλίσει μόνιμα την ειρήνη», ανέφερε.

«Πρόκειται για προφανή επέκταση του πολέμου από τη Ρωσία», υπογράμμισε ο Ουκρανός Πρόεδρος Β. Ζελένσκι, καλώντας σε κυρώσεις από ΕΕ, ΗΠΑ, G7 και G20 κατά της Ρωσίας και των «εταίρων» της, όπως η Κίνα και η Ινδία. Τόνισε δε την ανάγκη να συρρικνωθεί το εμπόριο ρωσικού πετρελαίου.

Τραμπ: Το ΝΑΤΟ να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου

Υπό αυτό το πρίσμα ο Ζελένσκι επαίνεσε την πρόταση του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ για συντονισμένη δράση κατά της Ρωσίας.

«Είμαι έτοιμος να επιβάλω σημαντικές κυρώσεις στη Ρωσία, όταν όλα τα κράτη - μέλη του ΝΑΤΟ συμφωνήσουν και αρχίσουν να κάνουν το ίδιο, και όταν όλα τα κράτη - μέλη του ΝΑΤΟ σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία», έγραψε ο Τραμπ σε επιστολή του προς το ΝΑΤΟ.

Πρότεινε επίσης τα μέλη του ΝΑΤΟ ως σύνολο να επιβάλουν δασμούς 50% έως 100% στην Κίνα, για να περιορίσουν την οικονομική επιρροή της στη Ρωσία. «Η Κίνα ασκεί ισχυρό έλεγχο, ακόμα και επιρροή στη Ρωσία, και αυτοί οι ισχυροί δασμοί θα σπάσουν αυτήν την επιρροή», σημειώνει.

Στην ίδια επιστολή ο Τραμπ - σύμφωνα με δική του ανάρτηση στο «Truth Social» - αναφέρει ότι «η δέσμευση του ΝΑΤΟ για τη νίκη έχει υπάρξει πολύ λιγότερη από 100%, και η αγορά ρωσικού πετρελαίου από ορισμένους είναι σοκαριστική! Αποδυναμώνει σημαντικά τη διαπραγματευτική σας θέση και τη διαπραγματευτική σας δύναμη έναντι της Ρωσίας. Σε κάθε περίπτωση, είμαι έτοιμος να "ξεκινήσω" όταν είστε έτοιμοι».

Ξεκαθάρισε δε ότι οι δασμοί στην Κίνα θα καταργηθούν πλήρως μετά το τέλος του πολέμου. «Αυτός δεν είναι ο πόλεμος του Τραμπ (δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ αν ήμουν Πρόεδρος!), είναι ο πόλεμος του Μπάιντεν και του Ζελένσκι».

«Αν το ΝΑΤΟ κάνει ό,τι λέω, ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα και όλες αυτές οι ζωές θα σωθούν! Αν όχι, απλώς σπαταλάτε τον χρόνο μου, καθώς και τον χρόνο, την ενέργεια και τα χρήματα των ΗΠΑ», κατέληξε ο Τραμπ.

Η αμερικανική κυβέρνηση δεν θα επιβάλει πρόσθετους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα για να σταματήσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Κίνα, εκτός αν οι ευρωπαϊκές χώρες επιβάλουν από την πλευρά τους υψηλούς δασμούς στην Κίνα και στην Ινδία, ξεκαθάρισε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

«Οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο στην περικοπή των εσόδων της Ρωσίας από το πετρέλαιο και στον τερματισμό του πολέμου της στην Ουκρανία», είπε.

Η Ουκρανία χτυπά τη ρωσική παραγωγή πετρελαίου

Ταυτόχρονα η Ουκρανία πιέζει τη ρωσική παραγωγή πετρελαίου, εντείνοντας επιθέσεις κατά των ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου. Κύμα τέτοιων επιθέσεων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού προκάλεσε άνοδο των τιμών του καυσίμου.

Τη νύχτα του Σαββάτου οι ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μεγάλη επίθεση με drones στο διυλιστήριο Κιρίσι στην περιφέρεια Λένινγκραντ στη βορειοδυτική Ρωσία, κάποια από τα οποία προκάλεσαν πυρκαγιά, ενώ αρκετά τρένα των ρωσικών σιδηροδρόμων εκτροχιάστηκαν από ουκρανικές επιχειρήσεις δολιοφθοράς.

Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε ότι καταρρίφθηκαν από τα συστήματα αεράμυνας τουλάχιστον 361 ουκρανικά drones, 4 κατευθυνόμενες βόμβες και ένας πύραυλος HIMARS.

Αργότερα, πηγή από την υπηρεσία Πληροφοριών του ουκρανικού στρατού (GUR) δήλωσε στο AFP ότι το Κίεβο ευθύνεται για δύο επιχειρήσεις δολιοφθοράς που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο εναντίον του ρωσικού σιδηροδρομικού δικτύου στις περιφέρειες Οριόλ και Λένινγκραντ, από τις οποίες σκοτώθηκαν 4 άνθρωποι.

Νωρίτερα, οι στρατιωτικές μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας έπληξαν με drones το σύμπλεγμα διυλιστηρίων της «Bachneft PJSC NOVOIL» στην Ούφα.

«Πρόβες πολέμου» στην Αρκτική

Σε εξέλιξη βρίσκονται από την Παρασκευή μέχρι σήμερα οι κοινές ασκήσεις Ρωσίας - Λευκορωσίας «Zapad 2025» («Δύση 2025»).

Αξιωματικοί των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ήταν χθες παρατηρητές στα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια στη Λευκορωσία, σε μία ακόμα ένδειξη «αναθέρμανσης» των σχέσεων Ουάσιγκτον και Μινσκ.

Η Ρωσία προχώρησε στην εκτόξευση υπερηχητικού πυραύλου «Zircon» εναντίον στόχου στη Θάλασσα του Μπάρεντς.

Επιπλέον, ρωσικά αεροσκάφη MiG-31 εξοπλισμένα με υπερηχητικούς βαλλιστικούς πυραύλους πραγματοποίησαν 4ωρη πτήση πάνω από τα ουδέτερα ύδατα της Θάλασσας του Μπάρεντς. Τα ρωσικά μαχητικά έφεραν υπερηχητικούς πυραύλους «Kinzhal».

Χθες η Ρωσία πραγματοποίησε επίσης δοκιμαστικό πλήγμα με ένα πύραυλο «Kalibr» που εκτοξεύτηκε από πυρηνικό υποβρύχιο.

Ασκηση μεγάλης κλίμακας πραγματοποιούν η Δανία και άλλα μέλη του ΝΑΤΟ στη Γροιλανδία, από την οποία απουσιάζουν οι ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ διαθέτουν αεροπορική βάση στο βόρειο τμήμα της Γροιλανδίας και έχουν ασκήσει έντονη κριτική στην Κοπεγχάγη για ελλιπείς επενδύσεις στη στρατιωτική θωράκιση του νησιού.

«Η τρέχουσα κατάσταση ασφαλείας απαιτεί σημαντική αύξηση της παρουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων στην Αρκτική και στον Βόρειο Ατλαντικό», δήλωσε ο Δανός υπουργός Αμυνας Τρ. Λουντ Πούλσεν.

Εκτός από τους Δανούς, γαλλικά, γερμανικά, σουηδικά και νορβηγικά στρατεύματα - συνολικά περισσότεροι από 550 στρατιώτες - συμμετέχουν στην άσκηση «Arctic Light 2025».

Για τον Λουντ Πούλσεν, η συνεχιζόμενη άσκηση σε συντονισμό με την κυβέρνηση της Γροιλανδίας «αποτελεί ένα καλό παράδειγμα της κοινής μας δέσμευσης για την ενίσχυση της ικανότητας των Ενόπλων Δυνάμεων να αντιμετωπίζουν απειλές στην Αρκτική».