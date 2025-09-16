ΓΑΛΛΙΑ

Νέα υποβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας ενώ δυναμώνουν τα αντιλαϊκά παζάρια

Την αυξανόμενη πίεση που αντιμετωπίζει και η καπιταλιστική οικονομία της Γαλλίας αντανακλά η έκθεση που δημοσίευσε την περασμένη Παρασκευή ο οίκος αξιολόγησης Fitch, υποβαθμίζοντας την πιστοληπτική της ικανότητα σε Α+ με σταθερή προοπτική, σπεύδοντας να επισημάνει την ανησυχία που προκαλεί η «αστάθεια» που δημιουργεί η «πτώση» μίας ακόμα κυβέρνησης, της πέμπτης μέσα στα δύο τελευταία χρόνια.

Στη σχετική έκθεση, ο Fitch αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «η κατάρρευση της κυβέρνησης λόγω μη παροχής ψήφου εμπιστοσύνης καταδεικνύει τον κατακερματισμό και την αυξανόμενη πόλωση στην εσωτερική πολιτική σκηνή», συστήνοντας επιτάχυνση των ενδοαστικών παζαριών και επίτευξη συμβιβασμού, ώστε άμεσα να διαμορφωθεί νέο σχήμα που θα συντονίσει το αντιλαϊκό κυβερνητικό έργο.

Επισημαίνει πως «αυτή η αστάθεια αποδυναμώνει τη δυνατότητα του πολιτικού συστήματος να εφαρμόσει σημαντική δημοσιονομική εξυγίανση», υποστηρίζοντας μάλιστα ότι είναι απίθανο το ενδεχόμενο η Γαλλία να μειώσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού στο 3% του ΑΕΠ μέχρι το 2029, όπως μέχρι πρόσφατα υποστήριζαν κυβερνητικά κλιμάκια.

Υπενθυμίζεται ότι και ο οίκος S&P τον περασμένο Φλεβάρη υποβάθμισε την προοπτική του γαλλικού αξιόχρεου σε ΑΑ-, αλλά και ο οίκος Moody's στην τελευταία του έκθεση υποβάθμισε το αξιόχρεο της Γαλλίας σε Aa3 με σταθερές προοπτικές. Επίσης στις αντίστοιχες εκθέσεις γινόταν λόγος για «πολιτικό κατακερματισμό και πόλωση» που εμποδίζει «μία σημαντική δημοσιονομική προσαρμογή».

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο νέος πρωθυπουργός Σ. Λεκορνί συνεχίζει επαφές με τους «κοινωνικούς εταίρους» και τα κοινοβουλευτικά κόμματα, προκειμένου να διαμορφωθούν η τακτική και οι προτεραιότητες με τις οποίες θα εγκριθεί και θα εκτελεστεί ο νέος αντιλαϊκός προϋπολογισμός.

Σε αυτό το πλαίσιο δυναμώνει και η προσπάθεια εξαπάτησης των εργαζομένων, ενόψει μάλιστα και των νέων κινητοποιήσεων που οργανώνονται την Πέμπτη, μεταξύ άλλων και με 24ωρη απεργία που έχουν προκηρύξει μια σειρά συνδικάτα και ομοσπονδίες.

Ενδεικτικά, μέσα στο Σαββατοκύριακο ανακοινώθηκε ότι (προσωρινά τουλάχιστον) η σχεδιαζόμενη κατάργηση δύο αργιών δεν θα προχωρήσει, ενώ στο ίδιο κλίμα συμβάλλουν και οι τοποθετήσεις μιας σειράς παραγόντων.

Μεταξύ άλλων χαρακτηριστική ήταν και η συνέντευξη του πρώην Προέδρου της χώρας και επικεφαλής των Σοσιαλιστών (PS), Φρ. Ολάντ, στη «Φιγκαρό», όπου εμφανίστηκε υπέρ της φορολόγησης των μεγάλων περιουσιών και υπέρ μέτρων προστασίας για τα χαμηλά εισοδήματα. Ακόμα, ζήτησε «μεγαλύτερη συμβολή» των επιχειρήσεων στη «δημοσιονομική εξυγίανση» της χώρας και προσωρινή «αναστολή» (μέχρι το 2027) της νέας αντιασφαλιστικής «μεταρρύθμισης».

Πρόσθεσε δε ότι το PS πρέπει να έχει καθοριστικό ρόλο στις διεργασίες για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης και επέκρινε τον Πρόεδρο Μακρόν για αδυναμία ελέγχου των κρατικών δαπανών και έλλειψη σεβασμού στους θεσμούς και τα κόμματα. Κατέληξε ωστόσο ότι η διάλυση της Βουλής θα ήταν αδιέξοδη, ενώ απέρριψε και την παραίτηση Μακρόν ως λύση.

Παρέμβαση των βιομηχάνων

Από τη μεριά της μεγαλοεργοδοσίας, ο πρόεδρος της Ενωσης των μεγαλοβιομηχάνων MEDEF, Π. Μαρτέν, που συναντήθηκε την Παρασκευή με τον Λεκορνί, εξέφρασε κάθετη αντίθεση σε μέτρα που θα επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις, αναφέροντας ότι «αν αυξηθούν οι φόροι, θα υπάρξει μεγάλη εργοδοτική κινητοποίηση» και συνέχισε: «Δεν θα κατεβούμε στον δρόμο εμείς. Αλλά θα συγκεντρωθούμε μαζικά, όπως έγινε και στο παρελθόν, σε μορφή συναντήσεων, χιλιάδες στελέχη επιχειρήσεων κάθε προφίλ, μεγέθους, τομέα δραστηριότητας», ώστε «να σημάνουμε καθαρά ότι αρνούμαστε να γίνουμε μεταβλητή προσαρμογής σε πολιτικές που μας μοιάζουν αντίθετες στην ομαλή λειτουργία της οικονομίας και του συμφέροντος της χώρας, στην οποία εμείς διαδραματίζουμε έναν σημαντικό ρόλο...».

Την ίδια στιγμή, εκφράζοντας κι αυτός ετοιμότητα για διάφορα παζάρια μέτρων και «ισοδύναμων», είπε ότι «αποτελεί σχεδόν πρόκληση για τους εργοδότες να βλέπουν το κράτος να σκέφτεται να αυξήσει τη φορολογία, χωρίς να εξετάζει τη μείωση των εξόδων».