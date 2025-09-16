ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Συμφωνίες 10 δισ. δολαρίων στο τραπέζι της επίσκεψης Τραμπ

ξεκινά απόψε ο Αμερικανός Πρόεδροςμαζί με κυβερνητικά στελέχη και διευθύνοντες συμβούλους τεχνολογικών και ενεργειακών μονοπωλίων.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης Τραμπ αναμένονται διμερείς συμφωνίες αξίας άνω των 10 δισ. δολαρίων, με πιο ξεχωριστή εκείνη ανάμεσα στη βρετανική ενεργειακή εταιρεία «Centrica» (είναι ο μεγαλύτερος πάροχος ηλεκτρισμού στη χώρα) και στην αμερικανική «X-energy», με στόχο τη δημιουργία 12 πυρηνικών αντιδραστήρων στο Χάρτπουλ της βορειοανατολικής Αγγλίας.

Η δημιουργία τους θα έχει ως αποτέλεσμα - σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ - την ενεργειακή υποστήριξη της «επανάστασης στην Τεχνητή Νοημοσύνη».

Προβλέπεται επίσης η ανακοίνωση νέας εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ - Βρετανίας, με έμφαση στη μείωση των δασμών σε χάλυβα και αυτοκίνητα και στην επίτευξη προόδου στη διαπραγμάτευση του ευρύτερου διμερούς εμπορικού πλαισίου.

Αναμένεται ακόμα να υπογραφούν συμφωνίες ύψους πολλών δισ. δολαρίων σε τομείς όπως η τεχνολογία αιχμής (Τεχνητή Νοημοσύνη, ημιαγωγοί, τηλεπικοινωνίες, κβαντικοί υπολογιστές κ.ά.), επενδύσεις σε data centers, με στόχο τη θωράκιση αμερικανοβρετανικών μονοπωλίων απέναντι στην Κίνα, κοινές δράσεις σε «αμυντική» και στρατιωτική συνεργασία κ.λπ.

Ο Τραμπ αρχικά θα γίνει δεκτός από τον βασιλιά Κάρολο Γ', ενώ η συνάντησή του με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στο πρωθυπουργικό εξοχικό στο Τσέκερς θα γίνει στις 18 Σεπτέμβρη.

Μεγάλη συγκέντρωση ακροδεξιών και «μεταγραφές»

Στο μεταξύ, με φόντο τις έντονες ενδοαστικές διεργασίες στη Βρετανία και στο αστικό πολιτικό σύστημα, το Σάββατο πραγματοποιήθηκε μεγάλη συγκέντρωση ακροδεξιών στο Λονδίνο.

Το κεντρικό σύνθημα ήταν «Ενώστε το Βασίλειο» («Unite the Kingdom»), με έντονο αντιμεταναστευτικό περιεχόμενο και με πρωταγωνιστικό ρόλο παραγόντων όπως ο ακροδεξιός «ακτιβιστής» Τόμι Ρόμπινσον.

Σύμφωνα με την αστυνομία συμμετείχαν στην κινητοποίηση 110.000 - 150.000 άτομα, με σημαίες της Αγγλίας, της Βρετανίας και των ΗΠΑ, φωνάζοντας συνθήματα κατά των μεταναστών και του Στάρμερ και υπέρ του Τραμπ.

Σε επεισόδια τραυματίστηκαν 26 άτομα και συνελήφθησαν άλλα 25.

Στο πλευρό των συγκεντρωμένων βρέθηκε μέσω παρέμβασης στην πλατφόρμα «Χ» και ο μεγαλοκαπιταλιστής Ιλον Μασκ, που επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι η μαζική μετανάστευση «καταστρέφει» τη Βρετανία, ενώ τάχθηκε υπέρ της διάλυσης της Βουλής των Κοινοτήτων, προκειμένου να γίνουν νέες εκλογές. Να σημειωθεί ότι οι κυβερνώντες Εργατικοί εμφανίζουν μεγάλη δημοσκοπική κάμψη, πέφτοντας κάτω από το ακροδεξιό κόμμα «Reform UK» του Ν. Φάρατζ.

Χτες, με 48ωρη καθυστέρηση, η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση του Στάρμερ - η οποία μεταξύ άλλων έχει παραλάβει την αντιλαϊκή σκυτάλη και στην ένταση της αντιμεταναστευτικής καταστολής - κατήγγειλε τον «επικίνδυνο και εμπρηστικό λόγο» που χρησιμοποίησε ο Μασκ στη διάρκεια της σαββατιάτικης συγκέντρωσης στο Λονδίνο, όπου είπε μεταξύ άλλων: «Είτε επιλέγετε τη βία είτε όχι, η βία θα σας βρει... 'Η θα απαντήσετε ή θα πεθάνετε».

Το ίδιο διάστημα εντείνονται στη Βρετανία οι ενδοαστικές ανακατατάξεις, με πιο θεαματική τη χτεσινή μεταπήδηση του Ντάνι Κρούγκερ, μέχρι πρότινος βουλευτή των Συντηρητικών, στο «Reform UK» του Φάρατζ. Αμέσως μετά ο Κρούγκερ διορίστηκε από τον Φάρατζ στη θέση του υπεύθυνου προετοιμασίας του κόμματος «για διακυβέρνηση» της χώρας.

Με την ένταξη του Κρούγκερ το «Reform UK» διαθέτει πλέον 5 βουλευτές.