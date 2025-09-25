ΣΤΟΛΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΗ ΓΑΖΑ

Πληροφορίες ότι το Ισραήλ ετοιμάζει χτύπημα άμεσα

Τουλάχιστον 11 επιθέσεις από drone, με χειροβομβίδες κρότου - λάμψης και χημικά, κατήγγειλε χθες ότι δέχθηκε ο στολίσκος «Global Sumud Flotilla», ενώ τα πλοία του έπλεαν ανοιχτά της Κρήτης, με προορισμό τη Γάζα, στην οποία μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια με στόχο να σπάσουν τον βάρβαρο ισραηλινό αποκλεισμό.

Σύμφωνα δε με πληροφορίες που πλήθαιναν χθες το βράδυ, το ισραηλινό κράτος - δολοφόνος ετοιμαζόταν να χτυπήσει τον στολίσκο αλληλεγγύης άμεσα, ακόμα και μέσα στις επόμενες ώρες.

Σε καταγγελία της οργάνωσης «March To Gaza Greece» επισημαίνεται πως περίπου στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης, drones έριξαν χειροβομβίδες κρότου - λάμψης και χημικά σε πλοία του στολίσκου, σε απόσταση 30 ν.μ. νοτιοδυτικά της Γαύδου και 50 χιλιομέτρων νότια της Κρήτης, εντός της ελληνικής περιοχής Ερευνας και Διάσωσης (SAR). Η οργάνωση κάλεσε το ελληνικό Λιμενικό Σώμα να αναλάβει τις ευθύνες του και την υποχρέωσή του να διασφαλίζει «την προστασία κάθε πλεούμενου και κάθε ανθρώπινης ζωής στην περιοχή SAR». Αναφέρει ακόμα στην ανακοίνωσή της πως την ώρα της επίθεσης είχαν αποσυρθεί όλα τα μέσα του ελληνικού Λιμενικού Σώματος και πως δεν έγινε «καμία άμεση σχετική προσπάθεια κίνησης» προς το σημείο, παρά την ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων.

Αργότερα, το «Global Sumud Flottilla» ανακοίνωσε ότι «υπέστησαν σοβαρές ζημιές τρία σκάφη του» και ότι «πρόκειται για επίθεση από την κυβέρνηση Νετανιάχου».

Πηγή του Λιμενικού που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανέφερε ότι στο σημείο πήγε πορτογαλικό σκάφος της Frontex, «στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, χωρίς ωστόσο να διαπιστώσει καμία υλική ζημιά στα πλοιάρια».

Χτες το απόγευμα ο Θαμίν αλ-Κιτάν, εκπρόσωπος του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, ζήτησε να διενεργηθεί «ανεξάρτητη, αμερόληπτη και διεξοδική έρευνα για τις αναφερόμενες επιθέσεις και παρενοχλήσεις από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και άλλα αντικείμενα» στον στολίσκο.

Ο Ιταλός υπουργός Αμυνας Γκ. Κροζέτο έδωσε εντολή στη φρεγάτα «Fasan» να μεταβεί στην περιοχή προκειμένου να προσφέρει βοήθεια αν χρειαστεί και «να εγγυηθεί την ασφάλεια των Ιταλών πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο».

Αργότερα πάντως, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι χαρακτήρισε... «επικίνδυνη και ανεύθυνη» την πρωτοβουλία της «Global Sumud Flotilla».

«Ξεχνώντας» τον ισραηλινό αποκλεισμό που κρατά την ανθρωπιστική βοήθεια έξω από τη Γάζα και επιτρέπει να περνά μόνο με το σταγονόμετρο, η Μελόνι ισχυρίστηκε ότι «η ιταλική κυβέρνηση θα μπορούσε να παραδώσει (ανθρωπιστική βοήθεια) μέσα σε λίγες ώρες», και αναφέρθηκε σε «λύση» που παζαρεύουν Ιταλία, Κύπρος και Ισραήλ για παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας στο Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων στην Κύπρο, το οποίο θα αναλάβει την ευθύνη να μεταφερθεί στη Γάζα.

Χτες βράδυ ο Ισπανός πρωθυπουργός Π. Σάντσεθ ανακοίνωσε ότι η Ισπανία θα στείλει «πλοίο ναυτικής δράσης» για να συνδράμει τα σκάφη του στολίσκου αλληλεγγύης ή... «να διενεργήσει επιχειρήσεις έρευνας διάσωσης εάν χρειαστεί».

Τέλος, για τα γεγονότα ανοικτά της Γαύδου εξέδωσε προκλητική ανακοίνωση η ισραηλινή πρεσβεία στην Αθήνα, χαρακτηρίζοντας τον στόλο για τη Γάζα «στολίσκο της Χαμάς» που τάχα... «επιμένει να ακολουθεί βίαιη πορεία δράσης»!

Ανακοίνωση του ΚΚΕ

Σε ανακοίνωσή του για τις επιθέσεις με drones κατά του στολίσκου «Global Sumud Flotilla» που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ επισημαίνει τα εξής:

«Οι καταγγελίες των εθελοντών, που επιχειρούν να μεταφέρουν μέσω θαλάσσης ανθρωπιστική βοήθεια στην πολύπαθη Λωρίδα της Γάζας, ότι δέχτηκαν επιθέσεις από drones και μάλιστα σε περιοχή κοντά στην Κρήτη, είναι πολύ σοβαρές και πέρα από τις απαντήσεις που πρέπει να δοθούν από τις ελληνικές αρχές, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι θα αποτραπεί οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη ενέργεια εναντίον τους.

Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του στολίσκου που κατευθύνεται προς τη Γάζα και την ασφάλεια των εθελοντών, χωρίς καθυστερήσεις και υπεκφυγές».