Πέμπτη 25 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 29
ΔΙΕΘΝΗ
ΓΑΛΛΙΑ
Νέες απεργιακές κινητοποιήσεις στις 2 Οκτώβρη

Νέες απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις σχεδιάζουν τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοι στη Γαλλία, όπως έγινε γνωστό χτες, καθώς συνεχίζονται εντατικά τα αντιλαϊκά παζάρια με επικεφαλής τον Σεμπαστιέν Λεκορνί που ο Μακρόν διόρισε πρωθυπουργό πριν ένα 15ήμερο.

Αντιπροσωπεία της Δια-Συνδικαλιστικής Επιτροπής (Intersyndicale - που απαρτίζουν συνδικαλιστές από τις τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, FSU και Solidaires) μετά από νέα συνάντηση που είχε με τον Λεκορνί στο Ματινιόν δήλωσε ότι δεν έλαβε καμία «καθαρή απάντηση» και ότι η προσδοκία είναι για «επαρκή στοιχεία», για «σημάδια» ότι θα εισακουστούν σημαντικές προσδοκίες των εργαζομένων. Σε αυτές τις προσδοκίες, βέβαια, οι συμβιβασμένες ηγεσίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων περιλαμβάνουν και αιτήματα όπως «προϋποθέσεις κοινωνικές και περιβαλλοντικές για τη δημόσια στήριξη που χορηγείται στις ιδιωτικές εταιρείες».

Από τη μεριά του ο Πρόεδρος της χώρας, Εμανουέλ Μακρόν, μέσα από νέα συνέντευξη εξέφρασε ικανοποίηση για χειρισμούς του Λεκορνί στην επιδίωξη συμβιβασμών, αναφέροντας ότι «κινείται μεθοδικά και διαβουλεύεται με όλες τις πολιτικές δυνάμεις».

    

ΚΟΣΜΟΣ
