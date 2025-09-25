ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

Ακατάπαυστο το σφυροκόπημα από το κράτος - δολοφόνο και ο ξεριζωμός των Παλαιστινίων

συνεχίζει καθημερινά το μακελειό σε βάρος τουστηεντείνοντας τις δολοφονικές επιχειρήσεις, αυξάνοντας τα θύματα και τον ξεριζωμό.

Δεκάδες άρματα μάχης του κατοχικού στρατού συνέχισαν χθες να προωθούνται προς το κέντρο της Πόλης της Γάζας.

Εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι της πόλης έχουν αναγκαστεί να εκτοπιστούν, επιχειρώντας να μετακινηθούν προς τον νότο, χωρίς να υπάρχει πουθενά ούτε ασφαλές πέρασμα ούτε ασφαλές και ανθρώπινο καταφύγιο, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι έχουν παραμείνει εγκλωβισμένοι και βρίσκονται στο στόχαστρο των βάρβαρων επιθέσεων.

Η Πολιτική Προστασία στη Γάζα και εκπρόσωποι νοσοκομείων ανέφεραν σειρά επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη, κυρίως στην Πόλη της Γάζας, αλλά και στο νότιο τμήμα της Γάζας, στη ζώνη ανάμεσα στις πόλεις Ράφα και Χαν Γιούνις.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε χτες ότι σκοτώθηκαν τουλάχιστον 40 άνθρωποι από ισραηλινές επιθέσεις, εκ των οποίων 22 σε αεροπορικό βομβαρδισμό αποθήκης όπου είχαν καταφύγει δεκάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά, κοντά στην αγορά Φίρας, στον ανατολικό τομέα της Πόλης της Γάζας.

Πολλά πτώματα, και μικρών παιδιών, ανασύρθηκαν από τα ερείπια στην περιοχή της αγοράς, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Αρματα μάχης εμφανίστηκαν πολύ κοντά στο νοσοκομείο αλ Σίφα, που είναι το μεγαλύτερο στην Πόλη της Γάζας.

Δολοφονία Παλαιστίνιου έφηβου στη Δυτική Οχθη

Ο ισραηλινός κατοχικός στρατός δολοφόνησε χτες έναν 19χρονο Παλαιστίνιο στη διάρκεια επιδρομής κοντά στην Τζενίν, προκαλώντας τον δεύτερο θάνατο Παλαιστίνιου μέσα στο τελευταίο 48ωρο στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη.

Ο 19χρονος Αχμεντ Τζιχάντ Μπαραχμίχ στην πόλη Ανζάχ πυροβολήθηκε στο στήθος, με το πρόσχημα πως έριξε «εκρηκτικό μηχανισμό» προς τη μεριά του κατοχικού στρατού.

Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα ο ισραηλινός στρατός έχει σκοτώσει πάνω από 1.000 Παλαιστίνιους στη Δυτική Οχθη και έχει συλλάβει πολλές χιλιάδες άλλους.

Παζάρια στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Προχθές βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη με τους ηγέτες Τουρκίας, Πακιστάν, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Ιορδανίας, Σαουδικής Αραβίας, Κατάρ, Ινδονησίας και Αιγύπτου, με βασικό θέμα τα παζάρια για «τερματισμό» του πολέμου στη Γάζα.

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρ. Τ. Ερντογάν δήλωσε «ευχαριστημένος» από τη συνάντηση και είπε πως ήταν «πολύ καρποφόρα».

Ακολούθησε χθες ανάρτηση του Αιγύπτιου Προέδρου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, ο οποίος εξέφρασε την εκτίμησή του για τις «προσπάθειες» του Ντ. Τραμπ να σταματήσει τον πόλεμο στη Γάζα και να επιδιώξει «ειρήνη στην ευρύτερη Μέση Ανατολή». «Εκτιμώ τις προτάσεις που παρουσίασε κατά τη διάρκεια της συνάντησής χτες στη Νέα Υόρκη (...) που θεωρώ πως είναι σημαντική βάση πάνω στην οποία μπορούμε να κτίσουμε και άλλα την προσεχή περίοδο, ώσπου να πετύχουμε την ειρήνη», ανέφερε.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Times of Israel», ο Ντ. Τραμπ επέμενε, μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν τη συνάντηση, πως «θα τελειώσει» τον πόλεμο στη Γάζα, αλλά στο τέλος της συνόδου απέφυγε να βγάλει έστω μία ανακοίνωση.

Το ίδιο ρεπορτάζ ανέφερε ότι ο Τραμπ εξήρε την αναφορά του Ινδονήσιου Προέδρου Πρ. Σουμπιάντο στην ομιλία του την Τρίτη στον ΟΗΕ πως η ειρήνη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής απαιτεί και την ασφάλεια του Ισραήλ και πως ο ίδιος διαβεβαίωσε τους ηγέτες των χωρών στη συνάντηση πως «δεν θα επιτρέψει» την προσάρτηση της Δυτικής Οχθης από το Ισραήλ.

Νέα επίθεση των Χούθι στο Εϊλάτ

Στο μεταξύ, με φόντο το συνεχιζόμενο μακελειό από το Ισραήλ στη Γάζα και τις ισραηλινές επιθέσεις στην Υεμένη, οι Χούθι πραγματοποίησαν χθες επίθεση με drone στο Εϊλάτ του Ισραήλ.

Το ισραηλινό σύστημα αεράμυνας «Iron Dome» απέτυχε να αναχαιτίσει το drone, το οποίο συνετρίβη και εξερράγη σε εμπορική περιοχή του Εϊλάτ, τραυματίζοντας τουλάχιστον 20 άτομα, εκ των οποίων τα δύο σοβαρά.

Την περασμένη βδομάδα άλλο ένα drone είχε συντριβεί στην είσοδο ξενοδοχείου στο Εϊλάτ, προκαλώντας μόνο υλικές ζημιές.