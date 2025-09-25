ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΕ ΠΛΟΙΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

Ποινική διαδικασία κατά του Τραμπ ζητάει ο Κολομβιανός Πρόεδρος

Το ζήτημα του χτυπήματος από πολεμικά πλοία των ΗΠΑ σε πλοιάρια στην Καραϊβική, που έρχονταν από τη Βενεζουέλα με το πρόσχημα της καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών, έφερε στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Κολομβιανός Πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο, ζητώντας να κινηθεί «ποινική διαδικασία» σε βάρος του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ για τα φονικά πλήγματα που οδήγησαν στον θάνατο 17 ανθρώπους σε 3 διαφορετικά πλοιάρια.

Ο σοσιαλδημοκράτης Πρόεδρος της Κολομβίας ανέφερε ότι σύμφωνα με δικές του πληροφορίες αρκετοί από τους δολοφονημένους ήταν Κολομβιανοί νέοι «που απλώς ήθελαν να ξεφύγουν από τη φτώχεια». «Πρέπει να κινηθεί ποινική διαδικασία εναντίον Αμερικανών αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου εκείνου που έδωσε την εντολή, του Προέδρου Ντ. Τραμπ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημείωσε ακόμα ότι άμα θέλει ο Πρόεδρος να βρει τους ηγέτες των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών, πολλοί βρίσκονται στο Μαϊάμι και είναι «γείτονες» δίπλα στην έπαυλη στη Φλόριντα.

Σημειωτέον, την προηγούμενη εβδομάδα οι ΗΠΑ αφαίρεσαν από την κυβέρνηση της Κολομβίας «την πιστοποίηση του εταίρου των ΗΠΑ στην καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών».

Για το ίδιο θέμα του χτυπήματος των πλοιαρίων η κυβέρνηση της Βενεζουέλας του επίσης σοσιαλδημοκράτη Νικολάς Μαδούρο ανακοίνωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο κήρυξης «κατάστασης εξωτερικής αναταραχής» σε ολόκληρη τη Βενεζουέλα, που στοχεύει «να διασφαλίσει ότι ολόκληρο το έθνος, ολόκληρη η δημοκρατία, όλοι οι θεσμοί, κάθε άνδρας και γυναίκα, πολίτης αυτής της χώρας, θα έχει την υποστήριξη, την προστασία και την ενεργοποίηση ολόκληρης της δύναμης της κοινωνίας της Βενεζουέλας για να ανταποκριθεί σε απειλές ή, εάν χρειαστεί, σε οποιαδήποτε επίθεση κατά της Βενεζουέλας».

Σημειώνουμε, η τελευταία αντιπαράθεση ΗΠΑ - Βενεζουέλας στην ουσία της εδράζεται στην προσπάθεια της πρώτης να βάλει στο χέρι τον ενεργειακό πλούτο της στον σφοδρό ενδοϊμπεριαλιστικό ανταγωνισμό με τη Ρωσία και την Κίνα, που με τη σοσιαλδημοκρατική διακυβέρνηση έχουν διευρύνει την οικονομική τους διείσδυση στη Βενεζουέλα.