Πέμπτη 25 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 28
ΔΙΕΘΝΗ
«Λευτεριά στην Παλαιστίνη» από φιλάθλους του ΠΑΟΚ

INTIME SPORTS

Τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ καταδίκασαν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ στη διάρκεια του αγώνα με την ισραηλινή Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την 1η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League. Μέσα στο γήπεδο της Τούμπας ύψωσαν σημαίες της Παλαιστίνης και άνοιξαν πανό που έγραφε στα Αγγλικά «Σταματήστε τη γενοκτονία», ενώ απάντησαν και στην πρόκληση των οπαδών της Μακάμπι, που άνοιξαν σημαία του Ισραήλ, βροντοφωνάζοντας «Free Palestine» («Λευτεριά στην Παλαιστίνη»).

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Ακατάπαυστο το σφυροκόπημα από το κράτος - δολοφόνο και ο ξεριζωμός των Παλαιστινίων
 Πληροφορίες ότι το Ισραήλ ετοιμάζει χτύπημα άμεσα
 «Ανησυχίες» των Σύρων τζιχαντιστών για τα παζάρια με το Ισραήλ
 Διαβεβαίωσε για μεγάλες εισαγωγές από την Κίνα παρά τις κυρώσεις
 Νέες απεργιακές κινητοποιήσεις στις 2 Οκτώβρη
 Ποινική διαδικασία κατά του Τραμπ ζητάει ο Κολομβιανός Πρόεδρος
 Εκρηξη στο κέντρο του Οσλο
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ