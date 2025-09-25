«Λευτεριά στην Παλαιστίνη» από φιλάθλους του ΠΑΟΚ

INTIME SPORTS

Τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ καταδίκασαν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ στη διάρκεια του αγώνα με την ισραηλινή Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την 1η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League. Μέσα στο γήπεδο της Τούμπας ύψωσαν σημαίες της Παλαιστίνης και άνοιξαν πανό που έγραφε στα Αγγλικά «Σταματήστε τη γενοκτονία», ενώ απάντησαν και στην πρόκληση των οπαδών της Μακάμπι, που άνοιξαν σημαία του Ισραήλ, βροντοφωνάζοντας «Free Palestine» («Λευτεριά στην Παλαιστίνη»).