ΙΡΑΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Διαβεβαίωσε για μεγάλες εισαγωγές από την Κίνα παρά τις κυρώσεις

Ο Ιρανός Πετρελαίου Μοχσέν Πακνετζάμπ διαβεβαίωσε χτες πως ακόμη και εάν επανέλθουν οι διεθνείς κυρώσεις κατά της χώρας του η Κίνα θα εξακολουθήσει απρόσκοπτα να εισάγει ιρανικό «μαύρο χρυσό». Οι δηλώσεις αυτές έγιναν με δεδομένο ότι το 2024 υπολογίζεται πως η Κίνα εισήγαγε τα 4/5 των συνολικών ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου, ενώ κλιμακώνεται το παζάρι ανάμεσα στο Ιράν και τρεις ευρωπαϊκές χώρες που συμμετείχαν στη διαπραγμάτευση της διεθνούς συμφωνίας του 2015 (Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, γνωστές ως Ε3). Το βράδυ της Τρίτης στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί είχε συνομιλίες με τους ομολόγους του από την Ε3 και την επικεφαλής Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, προκειμένου να αποτραπεί η επαναφορά των σκληρών διεθνών κυρώσεων στο Ιράν εάν επιτευχθεί συμφωνία έως τις 27 Σεπτέμβρη.

Μήνυμα του Χαμενεΐ και ανακοίνωση του G7

Την Τρίτη ο Ιρανός ανώτατος ηγέτης, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, απέρριψε ως ανώφελες νέες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, θεωρώντας ότι υπό τις παρούσες συνθήκες «σίγουρα δεν θα ωφελήσουν και δεν θα αποτρέψουν καμία βλάβη στη χώρα... αντίθετα θα οδηγήσουν σε βλάβη» γιατί η αμερικανική πλευρά έχει ήδη καθορίσει το αποτέλεσμα των συνομιλιών. Διαβεβαίωσε πως το Ιράν δεν θα αποδεχθεί ένα αποτέλεσμα που θα διαταράξει και θα κλείσει το πεδίο εφαρμογής του πυρηνικού προγράμματος, επαναλαμβάνοντας για πολλοστή φορά ότι αυτό είναι ειρηνικό.

Πρόσθεσε δε με νόημα ότι «όσον αφορά την πυρηνική συμφωνία, έχουμε εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις μας, αλλά δεν έχουν άρει τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στο Ιράν».

Την Τρίτη το βράδυ, οι υπουργοί Εξωτερικών της Ομάδας των Επτά (G7) κάλεσαν το Ιράν να ξαναρχίσει συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ώστε να καταλήξουν «σε ισχυρή, ανθεκτική γενική συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα που θα εξασφαλίσει ότι το Ιράν ποτέ δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Χτες βράδυ επίσης συναντήθηκε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν με τον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν, στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να συζητήσουν το ακανθώδες ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Ο Μακρόν μετά τη συνάντηση δήλωσε ότι μία συμφωνία μεταξύ του Ιράν και της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας - τις λεγόμενες E3 - για την καθυστέρηση της επαναφοράς των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά της Τεχεράνης είναι ακόμη δυνατή, αλλά απομένουν μόνο λίγες ώρες.

Την ίδια ώρα μνημόνιο κατανόησης για την κατασκευή μικρών πυρηνικών σταθμών στο Ιράν με ρωσική τεχνογνωσία υπέγραψαν χθες ο επικεφαλής της ρωσικής κρατικής Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας Rosatom, Αλεξέι Λιχατσόφ, και ο επικεφαλής του ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας και αντιπρόεδρος του Ιράν Μοχαμάντ Εσλάμι. Η Rosatom χαρακτήρισε τη συμφωνία ως ένα «στρατηγικό έργο» και έρχεται ως απάντηση στις πιέσεις ΗΠΑ, Ισραήλ και χωρών της ΕΕ για τερματισμό ή σημαντική αποδυνάμωση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Νωρίτερα ο Εσλάμι είχε ανακοινώσει πως το μνημόνιο αφορά τη δημιουργία οκτώ μικρών πυρηνικών σταθμών που θα παράγουν έως 20 GW έως το 2040.

Ιρανική διείσδυση στο ισραηλινό πυρηνικό κέντρο Ντιμόνα

Οι ιρανικές μυστικές υπηρεσίες αποκάλυψαν σημαντικά στοιχεία για το ισραηλινό πυρηνικό πρόγραμμα, μέρος των οποίων μετέδωσε το βράδυ της Τετάρτης η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Στο ρεπορτάζ φανερώνονται εικόνες, βίντεο και ντοκουμέντα, που αφορούν μεταξύ άλλων δίκτυο με ονόματα και άλλα στοιχεία Ισραηλινών πυρηνικών επιστημόνων που δουλεύουν στο εσωτερικό των ισραηλινών πυρηνικών εγκαταστάσεων με πυρηνικά όπλα του κέντρου Dimona.