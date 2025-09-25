ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Εκρηξη στο κέντρο του Οσλο

Η νορβηγική αστυνομία διερευνά έκρηξη που σημειώθηκε την Τρίτη το βράδυ σε δρόμο στο κέντρο του Οσλο, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί. Εντοπίστηκε επίσης χειροβομβίδα «στρατιωτικού τύπου», την οποία εξουδετέρωσαν πυροτεχνουργοί με ελεγχόμενη έκρηξη, ενώ συνελήφθη ένας ύποπτος, που ανακρίνεται.

Το περιστατικό συνέβη μία μέρα μετά τις αναφορές για drones κοντά στα αεροδρόμια του Οσλο και της Κοπεγχάγης.

Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Οσλο (OsloMet), σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το παλάτι και την ισραηλινή πρεσβεία.

Ο επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης που έσπευσε στο σημείο δήλωσε ότι στην παρούσα φάση οι υποψίες στρέφονται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ συμμοριών.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο TV2 και την εφημερίδα «Aftenposten», ο ύποπτος που ανακρίνεται είναι ηλικίας μόλις 13 ετών.