ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

«Ανησυχίες» των Σύρων τζιχαντιστών για τα παζάρια με το Ισραήλ

Λίγο πριν τη χθεσινή πρώτη εμφάνισή του στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο πρόεδρος του καθεστώτος των τζιχαντιστών της Συρίας, Αχμεντ αλ Σαράα (Αλ Τζολάνι), εμφανίστηκε «ανήσυχος» για την πιθανότητα το Ισραήλ να καθυστερεί τα παζάρια για μία διμερή συμφωνία «ασφαλείας» - με τη σφραγίδα των ΗΠΑ - που θα εξασφαλίζει τάχα τα συριακά κυριαρχικά δικαιώματα.

Σε εκδήλωση που πραγματοποίησε προχθές το Ιδρυμα Μέσης Ανατολής στη Νέα Υόρκη, ο Σαράα κατηγόρησε το Ισραήλ πως «εκμεταλλεύεται την τρέχουσα συγκυρία κατά την οποία η Συρία είναι ευάλωτη για να πραγματοποιήσει επιθέσεις μεγάλης κλίμακας» και δήλωσε ότι «δεν είμαστε εμείς που δημιουργούμε προβλήματα στο Ισραήλ. Εμείς φοβόμαστε το Ισραήλ και όχι το αντίθετο».

Στη συνέχεια μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ανέφερε πως σε μία συμφωνία «ασφαλείας» και «αποκλιμάκωσης», με την οποία το Ισραήλ «θα σταματήσει» τις επιθέσεις στη Συρία, το καθεστώς του θα συμφωνήσει να μην μεταφέρει βαριά οπλικά συστήματα ή άλλο εξοπλισμό κοντά στα ισραηλινά σύνορα.

Ακολούθως πρόσθεσε ότι «όποιες πλευρές επιδιώκουν να σύρουν τη Συρία σε νέες συγκρούσεις δεν θα πετύχουν», διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνησή του διαθέτει την απαραίτητη «σοφία και αποφασιστικότητα να επιλύει διαφορές μέσω διπλωματικών προσπαθειών».

Εμφανιζόμενος δε ως... παράγοντας «σταθερότητας», απέρριψε πιθανές προσπάθειες για διχοτόμηση της Συρίας, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο θα αποσταθεροποιούσε όλη την περιοχή: «Η Ιορδανία είναι υπό πίεση, και οποιαδήποτε κουβέντα για διχοτόμηση της Συρίας θα πλήξει το Ιράκ, θα πληγώσει την Τουρκία... Αυτό θα μας φέρει όλους στο σημείο αφετηρίας».

Λίβανος: Σε εμφύλιο πόλεμο σπρώχνουν οι ΗΠΑ

Νωρίτερα ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος στη Συρία και πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία Τομ Μπάρακ είχε αμφισβητήσει την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης του Λιβάνου να εφαρμόσει την απόφαση για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και των άλλων ένοπλων οργανώσεων έως το τέλος του 2025, δηλώνοντας στο κανάλι «Sky News Arabia» ότι «οι Λιβανέζοι είναι καλοί στα λόγια» αλλά χωλαίνουν στις πράξεις.

Σε επόμενο σημείο ο Μπάρακ δήλωσε προκλητικά ότι η αμερικανική στήριξη στον στρατό του Λιβάνου «έχει εσωτερική χρήση και όχι την αντιμετώπιση του Ισραήλ», λέγοντας ουσιαστικά πως οι ΗΠΑ εξοπλίζουν τον λιβανέζικο στρατό για να ξεκινήσει εμφύλιο πόλεμο και όχι για να αντιμετωπίζει τις ισραηλινές εισβολές.

«Θα τους εξοπλίσουμε ώστε να μπορούν να πολεμήσουν τους δικούς τους ανθρώπους και όχι το Ισραήλ», δήλωσε χαρακτηριστικά...

Ο Λιβανέζος πρωθυπουργός Ν. Σαλάμ σε δήλωσή του διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του είναι αποφασισμένη να επιβάλει τον αφοπλισμό των ένοπλων οργανώσεων και να προωθήσει μεταρρυθμίσεις.

Απέφυγε να σχολιάσει τις προκλητικές δηλώσεις Μπάρακ, ενώ κάλεσε τη «διεθνή κοινότητα» να εντείνει την υποστήριξή της στον στρατό του Λιβάνου και να ασκήσει πιέσεις στο Ισραήλ, ώστε να αποχωρήσει από τα λιβανέζικα εδάφη που έχει καταλάβει από το 2024 και να σταματήσει να παραβιάζει τη συμφωνία εκεχειρίας.

Στο μεταξύ ισραηλινό στρατιωτικό drone συνετρίβη προχθές βράδυ και κατέπεσε εντός ορίων της έδρας της αποστολής κυανοκράνων του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL), στη νότια πόλη Νακούρα.

Σε ανακοίνωσή της η UNIFIL κατήγγειλε την παραβίαση της εκεχειρίας, ενώ διευκρίνισε ότι το ισραηλινό drone δεν ήταν οπλισμένο, αλλά έφερε κάμερα.

Πριν ένα 15ήμερο η UNIFIL είχε καταγγείλει ότι ισραηλινά drones έριξαν 4 χειροβομβίδες πολύ κοντά σε θέσεις κυανοκράνων στον νότιο Λίβανο.

Ιρακινό Κουρδιστάν: Συμφωνίες για επανέναρξη εξαγωγών πετρελαίου

Το περασμένο 24ωρο ανακοινώθηκε ότι 8 πετρελαϊκά μονοπώλια που δραστηριοποιούνται στο ιρακινό Κουρδιστάν κατέληξαν σε συμφωνίες με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Ιράκ και την αυτόνομη κυβέρνηση του Κουρδιστάν για την επανέναρξη των εξαγωγών πετρελαίου.

Ανάμεσα στις εταιρείες που ετοιμάζονται να υπογράψουν τη συμφωνά είναι η νορβηγική DNO και η συνεργάτης της «Genel Energy», πέρα από άλλες εταιρείες που έχουν ήδη υπογράψει.

Η συμφωνία θα επέτρεπε τη διακίνηση 230.000 βαρελιών αργού πετρελαίου την ημέρα μέσω του αγωγού Ιράκ - Τουρκίας.