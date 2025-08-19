ΙΡΑΝ

«Ανά πάσα στιγμή» μπορεί να ξεσπάσει ένας νέος πόλεμος με το Ισραήλ

Την «αξία» των προσωρινών «ανακωχών», την ώρα που οι ιμπεριαλιστικές συγκρούσεις έχουν περάσει σε νέα φάση κλιμάκωσης, δείχνουν οι χτεσινές δηλώσεις του πρώτου αντιπρόεδρου του Ιράν Μοχαμάντ Ρεζά Αρέφ, που προειδοποίησε ότι ένας νέος πόλεμος με το Ισραήλ θα μπορούσε να ξεσπάσει «ανά πάσα στιγμή», σχεδόν δύο μήνες μετά την πολύνεκρη σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών. «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για μια σύγκρουση. Σήμερα, δεν βρισκόμαστε καν σε μια κατάσταση κατάπαυσης του πυρός, υπάρχει μάλλον μια παύση των εχθροπραξιών» τόνισε ο Αρέφ.

Νωρίτερα ο Γιαχία Ραχίμ Σαφαρί, που είναι στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, εξήγησε πως η Τεχεράνη «προετοιμάζει σχέδια για το χειρότερο σενάριο». Ο ίδιος τόνισε πως «δεν υπάρχει πραγματική κατάπαυση του πυρός, είμαστε σε φάση πολέμου και (ο πόλεμος) μπορεί να ξεσπάσει ανά πάσα στιγμή». Ανέφερε επίσης πως «δεν υπάρχει κανένα πρωτόκολλο, καμία ρύθμιση, καμία συμφωνία μεταξύ ημών και των Ισραηλινών, ούτε με τους Αμερικανούς».

Ιρανοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι και στρατιωτικοί επαναλαμβάνουν τακτικά ότι η χώρα είναι έτοιμη για μια νέα αντιπαράθεση, διευκρινίζοντας ότι δεν επιδιώκει τον πόλεμο.

Δρομολογούν τα επόμενα βήματα για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ

Στο μεταξύ, το στίγμα της δρομολόγησης των επόμενων βημάτων για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ έδωσε η χτεσινή επίσκεψη του Τομ Μπάρακ, Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου στη Συρία και πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, για μία ακόμη φορά στη Βηρυτό για συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία της χώρας, καλώντας αυτή τη φορά το Ισραήλ να αποχωρήσει από τις μεθοριακές περιοχές του Νοτίου Λιβάνου που κατέλαβε πέρσι, με πρόσχημα την «ασφάλεια» παρά τη συμφωνία εκεχειρίας του περασμένου Νοέμβρη.

«Νομίζω πως η κυβέρνηση του Λιβάνου έκανε το δικό της μέρος και το πρώτο βήμα. Τώρα αυτό που χρειάζεται είναι να συμμορφωθεί το Ισραήλ», είπε μετά τη συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Ζοζέφ Αούν. Ερωτηθείς εάν περιμένει πλήρη αποχώρηση των Ισραηλινών στρατιωτών από το έδαφος του Λιβάνου, ο Μπάρακ είπε πως «αυτό ακριβώς είναι το επόμενο βήμα που χρειάζεται να γίνει». «Χρειαζόμαστε τη συμμετοχή από την πλευρά του Ισραήλ και ένα οικονομικό σχέδιο για ευημερία, αποκατάσταση και καινοτομία στον Λίβανο μετά από τις πολιτικές και οικονομικές κρίσεις των τελευταίων ετών» ανέφερε ο Αμερικανός διπλωμάτης, υπονοώντας τα σχέδια για τους εμπορικούς, ενεργειακούς και άλλους δρόμους πάνω στα ερείπια που έχει προκαλέσει ο σύμμαχός τους Ισραήλ στην περιοχή.

Ο ίδιος προέβλεψε δε ότι τις επόμενες βδομάδες «θα δούμε πρόοδο σε όλες τις πλευρές» και πως αυτό «θα σημάνει καλύτερη ζωή για τους ανθρώπους και την έναρξη ενός δρόμου για ένα διαφορετικό είδος διαλόγου στην περιοχή». Κατά τα άλλα ο Αμερικανός διπλωμάτης ισχυρίστηκε πως για τις ΗΠΑ «η αντιμετώπιση της Χεζμπολάχ είναι διαδικασία που αφορά τον Λίβανο».

Ο Τομ Μπάρακ εμφανίστηκε στη Βηρυτό περίπου μιάμιση βδομάδα μετά την απόφαση της κυβέρνησης της χώρας να προχωρήσει στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ έως το τέλος τρέχοντος έτους, παρά την έντονη αντίθεση της πολιτικής και στρατιωτικής πτέρυγας της οργάνωσης.

Η συμφωνία - εύθραυστη εκεχειρία του περασμένου Νοεμβρίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με τη μεσολάβηση ΗΠΑ και Γαλλίας προέβλεπε την απομάκρυνση των μαχητών της Χεζμπολάχ από την περιοχή που βρίσκεται νότια του ποταμού Λιτάνι και τη διάλυση των στρατιωτικών της υποδομών με την παράλληλη ενίσχυση στην περιοχή των δυνάμεων του λιβανέζικου στρατού και των κυανόκρανων του ΟΗΕ. Επίσης προέβλεπε την απομάκρυνση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον νότιο Λίβανο, περιοχές του οποίου η ισραηλινή αεροπορία συνεχίζει να βομβαρδίζει ανενόχλητη συχνά. Αυτό έκανε και χτες βομβαρδίζοντας τη μεθοριακή περιοχή αλ Χιγιάμ του νοτίου Λιβάνου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων Σύρων εργατών.

Διαδήλωση Δρούζων στη Συρία με αίτημα το «δικαίωμα αυτοδιάθεσης»

Στο μεταξύ στη Συρία, διαδήλωση στην πόλη Σουέιντα της ομώνυμης επαρχίας της Νότιας Συρίας πραγματοποίησαν το Σάββατο εκατοντάδες Δρούζοι, με κεντρικό αίτημα το «δικαίωμα αυτοδιάθεσης». Ορισμένοι από τους διαδηλωτές κρατούσαν στα χέρια σημαίες του Ισραήλ, ευχαριστώντας το επειδή ανέλαβε στρατιωτική δράση με πρόσχημα τα δικαιώματα της μειονότητας στη Συρία, έναντι των τζιχαντιστών που απαρτίζουν το μεγαλύτερο μέρος των συριακών κρατικών δυνάμεων ασφαλείας στις συγκρούσεις που σημειώθηκαν στις 13 Ιουλίου στην περιοχή.

Σύμφωνα με το «Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» που εδρεύει στο Λονδίνο, οι διαδηλωτές ζήτησαν να δικαστούν όσοι τζιχαντιστές και ένοπλοι Βεδουίνοι εμπλέκονται στις σφαγές εκατοντάδων Δρούζων.

Την Κυριακή ο Σύρος Πρόεδρος Αχμεντ αλ Σαράα κατηγόρησε το Ισραήλ για μία ακόμη φορά ότι πυροδοτεί ταραχές στη νότια επαρχία Σουέιντα με στόχο την αποδυνάμωση και τον κατακερματισμό της χώρας, λέγοντας πως «ορισμένες πλευρές επιδιώκουν να ανακτήσουν ισχύ μέσω περιφερειακών παικτών, όπως το Ισραήλ και άλλοι και αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο και δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί».

Το Σάββατο, η εμιρατινή εφημερίδα «The National» ανέφερε πως ο συριακός στρατός με εντολή του αλ Σαράα σχεδιάζει να επιτεθεί στους Κούρδους των δυνάμεων SDF για να ελέγξει τις επαρχίες Ράκα και Ντέιρ Εζόρ, επειδή αντιστέκονται στις προσπάθειες διάλυσης και «ενσωμάτωσής» τους στις συριακές ένοπλες δυνάμεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας, εκπαιδεύεται ήδη μία δύναμη κρούσης 50.000 ανδρών κοντά στην έρημο της Παλμύρας αλλά αυτή δεν θα αναλάβει δράση «δίχως να έχει αμερικανικό πράσινο φως».