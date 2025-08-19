Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
Νέες διαδηλώσεις και συγκρούσεις στη Σερβία

Νέα επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο Βελιγράδι, στο Βάλιεβο και άλλες πόλεις της Σερβίας κατά τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας αντικυβερνητικών διαδηλωτών και τις συγκρούσεις τους με υποστηρικτές του κυβερνώντος «Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος» SNS του Προέδρου της χώρας, Αλεξάνταρ Βούτσις, και αστυνομικούς.

Στο Βάλιεβο, όπου το βράδυ του Σαββάτου συγκεντρώθηκαν χιλιάδες αντικυβερνητικοί διαδηλωτές, κουκουλοφόροι πυρπόλησαν γραφεία του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS) και επιτέθηκαν στην αστυνομία, η οποία χρησιμοποίησε βομβίδες κρότου - λάμψης και δακρυγόνα για να διαλύσει το πλήθος.

Συγκρούσεις ξέσπασαν και στο Νόβι Σαντ και την πρωτεύουσα Βελιγράδι, όπου η αστυνομία εμπόδισε διαδηλωτές να κατευθυνθούν προς τα κεντρικά γραφεία του SNS.

    

