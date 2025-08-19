ΚΟΡΕΑΤΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ

Μέτρα «στρατιωτικής αποκλιμάκωσης» ανακοίνωσε η Σεούλ

Ο Πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζάε Μιουνγκ, έδωσε εντολή στο υπουργικό του συμβούλιο να προετοιμαστεί για τη μερική και σταδιακή εφαρμογή των υφιστάμενων συμφωνιών με τη Βόρεια Κορέα που προβλέπουν την αναστολή ορισμένων στρατιωτικών δραστηριοτήτων κατά μήκος των συνόρων των δύο κρατών της Κορεατικής Χερσονήσου.

Πρόκειται για περιοχή που έχει ενταθεί ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός των ΗΠΑ με την Κίνα και τη Ρωσία.

«Οι σχέσεις μεταξύ Νότιας και Βόρειας Κορέας είναι κρίσιμες για τη διαφύλαξη των εθνικών συμφερόντων της Νότιας Κορέας και την επέκταση του διπλωματικού περιθωρίου ελιγμών ενόψει των ταχέως μεταβαλλόμενων εξωτερικών συνθηκών», είπε χθες ο Λι κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

Ο Νοτιοκορεάτης Πρόεδρος δήλωσε πρόσφατα ότι η Σεούλ σκοπεύει να επαναφέρει σε ισχύ μια συμφωνία του 2018 με την Πιονγιάνγκ για την αναστολή στρατιωτικών δραστηριοτήτων κατά μήκος των συνόρων με τη Βόρεια Κορέα, αλλά δεν εφαρμόζεται.

Τραμπ: Η Κίνα δεν θα εισβάλει στην Ταϊβάν τα επόμενα χρόνια

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντ. Τραμπ, ισχυρίστηκε την Παρασκευή σε συνέντευξή του στο «Fox News» ότι ο Κινέζος Πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, του είπε ότι η Κίνα δεν θα εισβάλει στην Ταϊβάν όσο ο Τραμπ βρίσκεται στην εξουσία.

«Δεν πιστεύω ότι υπάρχει περίπτωση να συμβεί όσο είμαι εδώ. Θα δούμε», είπε ο Τραμπ.

«Μου είπε, "δεν θα το κάνω ποτέ όσο είσαι Πρόεδρος". Ο Πρόεδρος Σι μού το είπε αυτό και του είπα, "λοιπόν, το εκτιμώ αυτό", αλλά είπε επίσης, "αλλά είμαι πολύ υπομονετικός και η Κίνα είναι πολύ υπομονετική"», συμπλήρωσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ και ο Σι είχαν την πρώτη επιβεβαιωμένη τηλεφωνική τους επικοινωνία κατά τη διάρκεια της δεύτερης προεδρικής θητείας του Τραμπ τον Ιούνη.

Η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον χαρακτήρισε την Παρασκευή το θέμα της Ταϊβάν ως «το πιο σημαντικό και ευαίσθητο ζήτημα» στις σχέσεις Κίνας - ΗΠΑ.

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα πρέπει να τηρήσει την αρχή της "μίας Κίνας" και τα τρία κοινά ανακοινωθέντα ΗΠΑ - Κίνας, να χειριστεί τα ζητήματα που σχετίζονται με την Ταϊβάν με σύνεση και να διαφυλάξει ειλικρινά τις σχέσεις Κίνας - ΗΠΑ, καθώς και την ειρήνη και τη σταθερότητα σε όλο το Στενό της Ταϊβάν», δήλωσε ο εκπρόσωπος της πρεσβείας.