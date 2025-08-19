ΙΣΠΑΝΙΑ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καμένης γης

Νεκροί, τραυματίες και εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καμένης γης είναι το αποτέλεσμα των τεράστιων πυρκαγιών σε Ισπανία και Πορτογαλία.

Αδιάκοπη μάχη με τις πυρκαγιές εξακολουθεί να δίνει η Πορτογαλία από τα τέλη Ιούλη και ήδη δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Την Κυριακή ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε «εν ώρα υπηρεσίας» σε τροχαίο δυστύχημα από το οποίο «τραυματίστηκαν σοβαρά» δύο συνάδελφοί του.

Από την αρχή του έτους έχουν καεί σχεδόν 1.850.000 στρέμματα, έκταση μεγαλύτερη από αυτήν που κάηκε συνολικά το 2024 (1.360.000 στρέμματα), σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του Ινστιτούτου Δασών (ICNF).

Στην Ισπανία εξελίσσεται ένα από τα χειρότερα καλοκαίρια εκδήλωσης πυρκαγιών τα τελευταία 20 χρόνια, σύμφωνα με τις αρχές, με ήδη 7 νεκρούς, περισσότερα από 700.000 καμμένα στρέμματα μόνο τις τελευταίες ημέρες και περισσότερα από 1.570.000 στρέμματα από την αρχή του έτους, αριθμοί που αυξάνονται συνεχώς.

Οι πυρκαγιές στην Καστίλλη και Λεόν στη βορειοδυτική Ισπανία, εξακολουθούν να μαίνονται εκτός ελέγχου εδώ και δέκα μέρες, καίνε εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, ενώ χιλιάδες κάτοικοι χωριών και μικρών κωμοπόλεων έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους.

Στην περιφέρεια αυτή, ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του ανεβάζοντας στους 4 τον αριθμό των νεκρών.

Μπροστά σε αυτήν την κατάσταση ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, ανακοίνωσε την Κυριακή ένα «εθνικό σύμφωνο για την κλιματική έκτακτη ανάγκη», χωρίς να είναι σαφές τι θα περιλαμβάνει, επιχειρώντας να παρουσιάσει την πολιτική που κάνει στάχτη δάση και λαϊκή περιουσία ως «φυσικό φαινόμενο».