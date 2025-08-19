ΚΥΠΡΟΣ - ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Παραιτήθηκε μετά από επίσκεψη στα Κατεχόμενα

Υπό έντονες κυβερνητικές πιέσεις και διαμαρτυρίες της ελληνοκυπριακής παροικίας στο Λονδίνο αναγκάστηκε την Κυριακή σε παραίτηση ο Βρετανός ειδικός απεσταλμένος Εμπορίου στην Τουρκία (και βουλευτής των Εργατικών), Αφζάλ Καν. Αφορμή έδωσε η εμφάνισή του στα Κατεχόμενα της Βόρειας Κύπρου και η φωτογράφισή του με τον πρόεδρο του ψευδοκράτους, Ερσίν Τατάρ.

Ο Καν, που είχε διοριστεί στο συγκεκριμένο πόστο τον περασμένο Γενάρη, ανέφερε στην επιστολή παραίτησης πως το ταξίδι του είχε «ιδιωτικό χαρακτήρα» στο πλαίσιο θερινών διακοπών του βρετανικού κοινοβουλίου.

Η εμφάνιση του Καν στα Κατεχόμενα της Βόρειας Κύπρου προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση των Ελληνοκυπρίων της Βρετανίας, Εργατικών βουλευτών και υψηλόβαθμων στελεχών της αντιπολίτευσης, μεταξύ των οποίων η πρώην υπουργός Εσωτερικών των Συντηρητικών, Πρίτι Πατέλ, που κάλεσε τον Καν να παραιτηθεί και τον πρωθυπουργό να επαναβεβαιώσει τη «μακροχρόνια σχέση της Βρετανίας στο Κυπριακό».

Μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου, Χρίστος Καραολής, που ήταν από τους πρωτεργάτες συντονισμού των αντιδράσεων κατά της επίσκεψης Καν στα Κατεχόμενα, καλωσόρισε την παραίτηση του βουλευτή χαρακτηρίζοντας την επίσκεψή του «προσπάθεια νομιμοποίησης της κατοχής».