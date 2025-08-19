ΓΑΖΑ - ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ

Το Ισραήλ κλιμακώνει τη γενοκτονία με πάνω από 62 χιλιάδες νεκρούς

Εντείνονται οι σχεδιασμοί και οι διαβουλεύσεις για την «επόμενη μέρα» στη Γάζα μετά από την ανακοίνωση ορισμένων στελεχών της Χαμάς πως η οργάνωση συμφώνησε χτες το απόγευμα σε ένα νέο σχέδιο συμφωνίας για προσωρινή εκεχειρία 60 ημερών και (πιθανώς σταδιακή) απελευθέρωση τουλάχιστον 10 ομήρων μετά από σκληρό παζάρι και νέες απειλές από τις ΗΠΑ, στο φόντο κλιμάκωσης των επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού στην πόλη της Γάζας που εντείνει τη γενοκτονία.

Χτες, 682η μέρα πολέμου, ο συνολικός αριθμός θυμάτων σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Γάζα ήταν 62.004 νεκροί και πάνω από 165.230 τραυματίες. Μέσα στο τελευταίο 24ωρο αναφέρθηκε ο θάνατος 60 ανθρώπων και ο τραυματισμός 344 άλλων.

Επίσης, χτες το υπουργείο Υγείας στη Γάζα ανέφερε τον θάνατο από λιμό άλλων πέντε ανθρώπων. Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων του λιμού από την αρχή του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023 ανέρχεται σε τουλάχιστον 263, εκ των οποίων τα 112 είναι βρέφη και παιδιά.

Η οργάνωση αρωγής του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) προειδοποίησε την Κυριακή ότι η Γάζα αντιμετωπίζει πλέον το ξεδίπλωμα ενός «ανθρωπογενούς λιμού», και πως ο λιμός προκαλείται από εσκεμμένες προσπάθειες αντικατάστασης των υπηρεσιών αρωγής του ΟΗΕ από την αμερικανική «πολιτικά υποκινούμενη Gaza Humanitarian Foundation» (GHF), η οποία επιφέρει «απανθρωπιά, χάος, θάνατο».

Την ίδια ώρα ο ισραηλινός στρατός, χτες, κλιμάκωσε τις επιχειρήσεις στην πόλη της Γάζας αναγκάζοντας αρκετές χιλιάδες αμάχων να εκτοπιστούν για πολλοστή φορά.

Παζάρια για την «επόμενη μέρα»

Οι σκληρές, μαραθώνιες διαπραγματεύσεις για προσωρινή εκεχειρία και απελευθέρωση ομήρων φάνηκε χτες το απόγευμα να οδηγούν σε κάποιου είδους συμβιβασμό και συμφωνία.

Στέλεχος της Χαμάς μιλώντας το απόγευμα στο Γαλλικό Πρακτορείο υποστήριξε πως η οργάνωση αποδέχθηκε την τελευταία πρόταση για προσωρινή κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση 10 ζωντανών ομήρων και παράδοση των λειψάνων άλλων 18. Σήμερα, πιστεύεται πως οι όμηροι που παραμένουν στη Γάζα είναι περίπου 50, εκ των οποίων οι ζωντανοί όμηροι είναι τουλάχιστον 20.

Στο μεταξύ, πληροφορίες της εμιρατινής εφημερίδας «The National» αναφέρουν πως η Χαμάς «συμφώνησε επίσης να παραδώσει και να αποθηκεύσει τα όπλα της υπό διεθνή εποπτεία» και στην ανάπτυξη «μίας αραβικής δύναμης» στη Γάζα υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για τη «διατήρηση της ασφάλειας» στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου σε μία πρώτη αντίδραση χτες βράδυ ανέφερε με βιντεοσκοπημένη δήλωση: «Από όσα ακούω στα Μέσα Ενημέρωσης, και από αυτούς, μπορείτε να αποκομίσετε την εντύπωση για ένα πράγμα: ότι η Χαμάς είναι υπό τεράστια πίεση». Νωρίτερα, ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ι. Μπ. Γκβιρ δήλωνε πως η κυβέρνηση δεν έχει εξουσιοδότηση για μερική συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων.

Η Αίγυπτος ανακοίνωσε πως είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε μία πιθανή διεθνή ένοπλη δύναμη στη Λωρίδα της Γάζας υπό την προϋπόθεση πως θα έχει εντολή από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και θα συνοδεύεται από έναν οδικό χάρτη «πολιτικού ορίζοντα». Τη δήλωση έκανε χτες ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Παλαιστίνιο πρωθυπουργό Μοχάμεντ Μουστάφα στο μεθοριακό πέρασμα της Ράφας με την Αίγυπτο.

«Χωρίς απόφαση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και έναν πολιτικό ορίζοντα δεν θα υπάρχει λόγος για ανάπτυξη οιωνδήποτε δυνάμεων εκεί», ανέφερε ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ, ώστε τα ξένα στρατεύματα να επιχειρήσουν «πιο αποτελεσματικά και προς υποστήριξη των Παλαιστινίων για να πραγματοποιήσουν το δικό τους Παλαιστινιακό κράτος στην πατρίδα τους».

Ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός (διορισμένος από την Παλαιστινιακή Αρχή) Μοχάμεντ Μουστάφα δήλωσε ότι η πλευρά του ετοιμάζει το πλαίσιο, ώστε να ανακτηθεί τελικά στο μέλλον ο έλεγχος στη Λωρίδα της Γάζας.

«Σύντομα θα ανακοινώσουμε τη θέσπιση μίας προσωρινής επιτροπής για να διαχειριστεί τις υποθέσεις της Λωρίδας της Γάζας υπό την αιγίδα της παλαιστινιακής κυβέρνησης» είπε χαρακτηριστικά αποκαλύπτοντας πως έχουν προχωρήσει σε έναν βαθμό τα παζάρια για την «επόμενη μέρα» στη Γάζα στο φόντο της επιλογής της κυβέρνηση Νετανιάχου για κλιμάκωση των επιθέσεων με στόχο τη στρατιωτική κατάληψη της πόλης της Γάζας, όπου ζουν περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι και οι οποίοι καλούνται να εγκαταλείψουν την περιοχή σε δύο μήνες.

Ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός πρόσθεσε πως η Παλαιστινιακή Αρχή (που ήταν αρμόδια για τη διαχείριση της εξουσίας στη Γάζα ως το 2007) δεν θα συγκροτήσει έναν νέο φορέα, αλλά «θα ενεργοποιήσει εκ νέου θεσμούς του Κράτους της Παλαιστίνης και της κυβέρνησής του στη Γάζα».

Μαζικές διαδηλώσεις στο Ισραήλ

Την Κυριακή εκατοντάδες χιλιάδες Ισραηλινοί ανταποκρίθηκαν στην πρόταση 20 οικογενειών ομήρων και του λεγόμενου «Συμβουλίου του Οκτώβρη» (που εκπροσωπεί κάποιες οικογένειες ομήρων) να συμμετάσχουν σε απεργία με κεντρικό αίτημα την επιστροφή των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν φωτογραφίες των ομήρων, ισραηλινές σημαίες και κίτρινες σημαίες, χρώμα σύμβολο των ομήρων. Χιλιάδες διαδηλωτές συμμετείχαν, επίσης, σε μπλόκα βασικών οδικών αρτηριών σε διάφορες πόλεις της χώρας.

Η μαζική κινητοποίηση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του πρωθυπουργού που δήλωσε στο υπουργικό συμβούλιο το βράδυ της Κυριακής ότι «όσοι ζητούν σήμερα να μπει τέλος στον πόλεμο χωρίς την ήττα της Χαμάς... ενισχύουν τη θέση της Χαμάς και απομακρύνουν την απελευθέρωση των ομήρων μας».

Εμφάνιση Νετανιάχου σε εποικισμό της Δυτικής Οχθης

Στο μεταξύ την οργή της Παλαιστινιακής Αρχής προκάλεσε χτες η αιφνιδιαστική εμφάνιση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου στον παράνομο εβραϊκό εποικισμό της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης, Ofra, λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση του υπουργού Οικονομικών, Μπ. Σμότριτς, για ξεπάγωμα ενός παλιού σχεδίου ανέγερσης 3.000 οικιστικών μονάδων για Εβραίους έποικους με στόχο να αποκοπεί εδαφικά η Ανατολική Ιερουσαλήμ από την υπόλοιπη Δυτική Οχθη, ώστε να μην αποτελέσει τμήμα μελλοντικού Παλαιστινιακού κράτους.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών μίλησε για «προκλητική αποικιοκρατική» εισβολή του Νετανιάχου στον παράνομο εποικισμό Οφρα που εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο ρατσιστικής κατοχικής πολιτικής και των εγκλημάτων του εκτοπισμού, της γενοκτονίας και της προσάρτησης κατεχόμενων περιοχών.

Απαγόρευση της Αυστραλίας σε Ισραηλινό βουλευτή

Νέο γύρο αντιπαραθέσεων προκάλεσε η απόφαση της Αυστραλίας να απαγορεύσει την είσοδο στη χώρα του Ισραηλινού βουλευτή Σίμχα Ρόθμαν από το ακροδεξιό κόμμα «Θρησκευτικού Σιωνισμού».

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γκιντόν Σάαρ, ανακάλεσε τη βίζα παραμονής των διπλωματικών επιτετραμμένων της Αυστραλίας στα παλαιστινιακά εδάφη, κατηγορώντας την κυβέρνηση της χώρας για... «αντισημιτισμό». Διέταξε παράλληλα την πρεσβεία του Ισραήλ στην Αυστραλία να εξετάζει εφεξής πιο προσεκτικά τις αιτήσεις για ισραηλινή βίζα.

Στο μεταξύ χτες, η Παλαιστίνια πρέσβειρα στην Ιρλανδία, Τζιλάν Ουάχντα Αμπνταλματζίντ, υποστήριξε την Ιρλανδή συγγραφέα Σάλι Ρούνεϊ μετά τη δήλωσή της πως θα συνεχίσει να υποστηρίζει την οργάνωση Palestine Action, που έχει χαρακτηριστεί «παράνομη» στο Ηνωμένο Βασίλειο, δίνοντας μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις των βιβλίων της.

Νέα ισραηλινή επίθεση στην Υεμένη

Στο φόντο των εξελίξεων σε Ισραήλ και παλαιστινιακά εδάφη, το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ πραγματοποίησε την Κυριακή επίθεση σε σταθμό παραγωγής Ενέργειας νότια της πρωτεύουσας της Υεμένης, Σαναά. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, επλήγη μονάδα παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας που βρίσκεται νότια της πρωτεύουσας Σαναά θέτοντας εκτός λειτουργίας ορισμένες γεννήτριες. Σύμφωνα με κατοίκους, τουλάχιστον δύο εκρήξεις είχαν ακουστεί νωρίτερα χτες στη Σαναά.