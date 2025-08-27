ΛΙΒΑΝΟΣ

Οι ΗΠΑ εντείνουν το «στενό μαρκάρισμα» για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ

Μέσω του ειδικού απεσταλμένου του Λευκού Οίκου στη Συρία και πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, οι ΗΠΑ εντείνουν το «στενό μαρκάρισμα» στην κυβέρνηση του Λιβάνου, επιχειρώντας να διασφαλίσουν τη δρομολόγηση διαδικασίας για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, ως μία βασική προϋπόθεση για να προχωρήσουν τα αμερικανικά και ισραηλινά σχέδια στην περιοχή.

Σε δηλώσεις που έκανε χτες στη Βηρυτό μετά τη συνάντησή του με τον Λιβανέζο Πρόεδρο, Ζοζέφ Αούν, ο Μπάρακ δήλωσε πως αναμένει από τις λιβανικές αρχές την Κυριακή το σχέδιο αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, προσθέτοντας πως αυτό «δεν θα συμπεριλαμβάνει απαραίτητα στρατιωτική δράση». Ισχυρίστηκε πως η λιβανέζικη κυβέρνηση καταστρώνει σχέδιο με στόχο να πείσουν τη Χεζμπολάχ να παραδώσει τα όπλα παρουσιάζοντας σειρά (κυρίως οικονομικών) «κινήτρων». Ανέφερε δε πως μόλις η Βηρυτός ετοιμάσει το σχέδιο, αυτό θα δοθεί και στο Ισραήλ.

Καθόλου τυχαία, ο Μπάρακ ανέφερε επίσης ένα σχέδιο για τη δημιουργία μιας οικονομικής ζώνης μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ, το οποίο σύμφωνα με την εμιρατινή εφημερίδα «The National» αποσκοπεί στη μετατροπή των νότιων συνόρων από μια ζώνη συγκρούσεων που κυριαρχείται από τη Χεζμπολάχ σε έναν κόμβο «εμπορίου και επενδύσεων», κατά το πρότυπο της «Ριβιέρας» που εξαγγέλλει η κυβέρνηση Τραμπ στη Γάζα...

Αίσθηση προκάλεσε δε η απαξιωτική αναφορά του Μπάρακ προς τους δημοσιογράφους που κάλυπταν τη συνέντευξη Τύπου ότι... κάνουν σαν «ζώα» επειδή έκαναν θόρυβο με τις ερωτήσεις τους, ενώ ισχυρίστηκε προκλητικά ότι «αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα με ό,τι συμβαίνει εδώ στην περιοχή»...

Πλάι στον Μπάρακ στη Βηρυτό, η αναπληρώτρια απεσταλμένη των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, Μόργκαν Ορτάγκους, είπε πως αυτό που χρειάζεται από τη Βηρυτό «είναι πράξεις και όχι λόγια» και πως το Ισραήλ με τη σειρά του, όταν τα λόγια γίνουν πράξεις, «θα ανταποκριθεί με μικρά βήματα». «Κάθε βήμα που θα κάνει η κυβέρνηση του Λιβάνου, θα ενθαρρύνουμε την ισραηλινή κυβέρνηση να κάνει και αυτή ένα βήμα», ανέφερε.

Στο μεταξύ, η Χεζμπολάχ και το (επίσης σιιτικό) Κίνημα Αμάλ ανακοίνωσαν χθες ότι αναβάλλουν την προγραμματισμένη για σήμερα κινητοποίηση στο κέντρο της Βηρυτού κατά των σχεδίων της κυβέρνησης για αφοπλισμό, προκειμένου, όπως δήλωσαν, «να επιτρέψουν έναν εις βάθος και εποικοδομητικό διάλογο για τα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα».

Ο ηγέτης της οργάνωσης, Ν. Κασέμ, είχε επαναλάβει πάντως τη Δευτέρα πως η Χεζμπολάχ δεν θα παραδώσει τα όπλα γιατί αυτά «μας προστάτευσαν από τον εχθρό». «Εάν θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα του Λιβάνου πρέπει να αρχίσουμε την ανάσχεση της επίθεσης, την αποχώρηση των στρατευμάτων του Ισραήλ, την ανοικοδόμηση, την απελευθέρωση των αιχμαλώτων μας, γιατί η κυβέρνηση σήμερα είναι υπεύθυνη για ένα τέτοιο σχέδιο που θα εξασφαλίσει τα δικαιώματά μας», δήλωσε, τονίζοντας πως «η αντίσταση δεν αποτρέπει την επίθεση αλλά την αντιμετωπίζει».

Παράλληλα, Ισραηλινός αξιωματούχος υπό τον όρο ανωνυμίας που μίλησε στο σαουδαραβικό δίκτυο Al Arabiya δήλωσε ότι «ανεξάρτητα από την εσωτερική συζήτηση στον Λίβανο» για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, το «Ισραήλ θα συνεχίσει να επιτίθεται για να πετύχει τον αφοπλισμό» της. Και πρόσθεσε με νόημα: «Δεν θα υποκύψουμε σε πιέσεις και θα ξεκινήσουμε ευρεία επίθεση σε όλο τον Λίβανο εάν χρειαστεί. Η Χεζμπολάχ δεν πρέπει να μας προκαλέσει ξανά και να θυμηθεί τι συνέβη στην ηγεσία της».

Δεν το κουνά ο στρατός του Ισραήλ ούτε από τη Συρία...

Ανάλογες δηλώσεις έκανε χθες και ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας, Ισραελ Κατς, έναντι της Συρίας, λέγοντας πως ο ισραηλινός στρατός δεν πρόκειται να εγκαταλείψει το όρος Ερμών και τα άλλα συριακά εδάφη που κατέλαβε, αμέσως μετά την επικράτηση των τζιχαντιστών τον περασμένο Δεκέμβρη.

Ως πρόσχημα για τη διεύρυνση και μονιμοποίηση της κατοχής συριακών εδαφών από το κράτος - δολοφόνο, ανέφερε ότι «δεν θα επιτρέψουμε απειλές στα σύνορα Ισραήλ - Συρίας».

Χτες, εξάλλου, ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν εκ νέου σε συριακά εδάφη, στο χωριό Σουέισαχ της επαρχίας Κουνέιτρα στη νότια Συρία, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο, όταν έριξαν όλμους σε σπίτια. Σύμφωνα με το πρακτορείο SANA, στη χτεσινή επιχείρηση συμμετείχαν πάνω από 30 οχήματα του ισραηλινού στρατού.

Τα υπουργεία Εξωτερικών Κατάρ, Ιορδανίας, Κουβέιτ και Σαουδικής Αραβίας καταδίκασαν τις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στη νότια Συρία επισημαίνοντας πως συνιστούν κατάφωρη παραβίαση των συριακών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Ενέργειας της συριακής κυβέρνησης των τζιχαντιστών, Μοχάμεντ αλ-Μπασίρ, αποκάλυψε πως συζήτησε τη Δευτέρα επενδυτικές «ευκαιρίες» στις ενεργειακές υποδομές με αντιπροσωπεία του γερμανικού μονοπωλίου Siemens.