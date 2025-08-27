Παζάρια ΗΠΑ - Ρωσίας για ενεργειακές συμφωνίες, τιτάνιο και νέες τεχνολογίες

Ενώ η ΕΕ καλεί την Ουάσιγκτον να επιβάλλει «δευτερογενείς» κυρώσεις στους εταίρους της Μόσχας

Να αυξηθεί η πίεση στη Ρωσία και να επιταχυνθούν οι συνομιλίες για τις «εγγυήσεις ασφαλείας» προς την Ουκρανία ζητά η ΕΕ, κλιμακώνοντας στρατιωτικά και πολιτικά την

Σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας από τις ΗΠΑ, τον «Συνασπισμό των Προθύμων» και την Ουκρανία εξετάζουν αυτό το διάστημα τις πιθανές «εγγυήσεις ασφαλείας» μετά τη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ - Ευρώπης - Ουκρανίας της περασμένης εβδομάδας στην Ουάσιγκτον.

Προχθές βράδυ, οι ΥΠΕΞ της Ουκρανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας και της ΕΕ είχαν σχετική τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μ. Ρούμπιο.

Ο Ουκρανός ΥΠΕΞ, Α. Σίμπιχα, υπογράμμισε ότι η παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στο Κίεβο αποτελεί «κλειδί» και «θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες, νομικά δεσμευτικές και αποτελεσματικές. Θα πρέπει να είναι πολυδιάστατες, να περιλαμβάνουν στρατιωτικό, διπλωματικό, νομικό και άλλα επίπεδα». «Εχουμε όλοι την πεποίθηση ότι ο ουκρανικός στρατός αποτελεί το θεμέλιο οποιωνδήποτε τέτοιων εγγυήσεων, κατά συνέπεια η ενίσχυσή του στο μέγιστο αποτελεί βασική μας προτεραιότητα», συμπλήρωσε.

«Θα υπάρξουν περισσότερες σχετικές συναντήσεις και επαφές εργασίας κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Η δυναμική των εργασιών πρέπει να επιταχυνθεί», δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος, Β. Ζελένσκι, επισημαίνοντας πως το στρατιωτικό σκέλος των «εγγυήσεων ασφαλείας» θα πρέπει να καθοριστεί λεπτομερώς στο εγγύς μέλλον.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντ. Τραμπ, δήλωσε προχθές ότι δεν έχει συζητήσει συγκεκριμένες «εγγυήσεις ασφαλείας» για την Ουκρανία, αλλά οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν το Κίεβο.

Είναι «πολύ σαφές» για την ΕΕ ότι «πρέπει να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία για να βεβαιωθούμε ότι είναι πρόθυμη να συμβιβαστεί και να λάβουμε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία», δήλωσε η εκπρόσωπος της υπηρεσίας εξωτερικών υποθέσεων της ΕΕ.

Οι επιδιωκόμενες «εγγυήσεις ασφαλείας» για το Κίεβο αντιπροσωπεύουν ένα βασικό «αγκάθι» στα παζάρια για έναν προσωρινό συμβιβασμό στην ιμπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, ενώ η όποια εφαρμογή τους θα αποτελέσει «μοχλό» μεγαλύτερης όξυνσης.

Politico: Η ΕΕ έχει ...ξεμείνει από κυρώσεις

Καθώς η ΕΕ φαίνεται να ξεμένει από εργαλεία περαιτέρω πίεσης στη Ρωσία, στρέφει τις «ελπίδες» της στην Ουάσιγκτον και τον Τραμπ, αναμένοντας να κλιμακώσει τις κυρώσεις κατά της Μόσχας και των συμμάχων της.

Η ΕΕ σχεδιάζει νέα μέτρα που αποσκοπούν στη συμπίεση της ρωσικής οικονομίας. Ωστόσο, έχοντας ήδη δεσμευτεί για σταδιακή ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία, η ΕΕ συνειδητοποιεί ότι οι ΗΠΑ μπορούν να ασκήσουν σημαντικότερη πίεση.

Σύμφωνα με Ευρωπαίους διπλωμάτες, τους οποίους επικαλείται το Politico, ο τελευταίος γύρος κυρώσεων δεν αναμένεται να περιλαμβάνει σημαντικούς νέους περιορισμούς στις πωλήσεις Ενέργειας.

Το 19ο πακέτο κυρώσεων που επιβάλλεται στη Ρωσία από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, θα αποκαλυφθεί τον επόμενο μήνα και θα στοχεύει σε πλοία και εταιρείες του «σκιώδους στόλου» που βοηθούν τη Μόσχα να παρακάμψει τις «δυτικές» κυρώσεις.

Ωστόσο, πιο οδυνηρές συνέπειες για τη Μόσχα εκτιμάται ότι θα προκύψουν εάν επιβληθούν «δευτερογενείς» κυρώσεις - σε εταιρείες ή χώρες που συνεργάζονται με τη Ρωσία - κάτι που για να γίνει πρέπει να επιβληθεί από τις ΗΠΑ.

Αναλυτές υποστηρίζουν ότι ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλ. Πούτιν, συναντήθηκε με τον Τραμπ μόνο αφότου η Ουάσιγκτον εισήγαγε υψηλούς δασμούς κατά της Ινδίας για την αγορά του ρωσικού πετρελαίου. Επόμενο σημαντικό βήμα θα ήταν η κλιμάκωση ανάλογων κυρώσεων για τον περιορισμό του εμπορίου της Ρωσίας με την Κίνα.

Ο Τραμπ είχε απειλήσει με την επιβολή τέτοιων κυρώσεων κατά του Πεκίνου και φαίνεται να διατηρεί αυτήν την επιλογή στο τραπέζι ανάλογα με την πορεία των παζαριών.

Η ειδική σε θέματα κυρώσεων στο «Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών» (IISS) υποστήριξε πως ενώ η ρωσική οικονομία φαίνεται «επιφανειακά ανθεκτική», δέχεται ωστόσο τριγμούς υπό την πίεση της «Δύσης». «Οι χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου, η στασιμότητα στον στρατιωτικοβιομηχανικό τομέα, η επικείμενη τραπεζική κρίση και οι συνεχώς αυξανόμενες στρατιωτικές δαπάνες θέτουν τη ρωσική οικονομία σε τροχιά ύφεσης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «οι κυρώσεις στον ρωσικό σκιώδη στόλο είναι ένας από τους πολλούς παράγοντες».

«Δευτερεύουσες κυρώσεις» που θα μπορούσαν να επιβληθούν από τις ΗΠΑ σε εταιρείες που συνεργάζονται με ρωσικές εταιρείες «θα επιδείνωναν δραματικά τα υπάρχοντα προβλήματα της ρωσικής οικονομίας», υποστήριξε.

Εντωμεταξύ, η Ουκρανία πλήττει τους τελευταίους μήνες διυλιστήρια σε όλη τη Ρωσία, ενώ το Σαββατοκύριακο, drones έπληξαν ένα αντλιοστάσιο στον αγωγό Ντρούζμπα, σταματώντας τις παραδόσεις ρωσικού πετρελαίου στα «φιλικά» προς το Κρεμλίνο κράτη της ΕΕ, Ουγγαρία και Σλοβακία.

Ο Β. Ζελένσκι συναντήθηκε τη Δευτέρα με τον Αμερικανό απεσταλμένο Κιθ Κέλογκ, αναφέροντας ότι «συζητήσαμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ασκήσουμε πίεση στους Ρώσους, να τους αναγκάσουμε να λάβουν μέρος σε πραγματικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Κυρώσεις, δασμοί, όλα πρέπει να παραμείνουν στο τραπέζι».

Ο Φινλανδός Πρόεδρος, Αλ. Στουμπ, κάλεσε τον Τραμπ να λάβει μέτρα που θα αναγκάσουν τη Ρωσία να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η υπομονή του Αμερικανού Προέδρου απέναντι στη Μόσχα θα «εξαντληθεί».

«Γιατί όποτε εξαντλήθηκε η υπομονή του Προέδρου Τραμπ, έλαβε μέτρα που επέτρεψαν να εξευρεθεί λύση», δήλωσε ο Στουμπ και επικαλέστηκε τους τελωνειακούς δασμούς που οι ΗΠΑ είπαν ότι θα επιβάλουν στην Ινδία «επειδή αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, αέριο και όπλα. Τώρα, αν ο πρόεδρος Τραμπ έκανε το ίδιο στις χώρες Α, Β και Γ, μπορεί να βλέπαμε επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

ΗΠΑ και Ρωσία παζαρεύουν για ενεργειακές συμφωνίες

Την ίδια ώρα, πλευρές του ευρύτερου παζαριού ΗΠΑ - Ρωσίας για επιχειρηματικές συνεργασίες, στο «πλαίσιο» των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία, αναφέρει δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters.

Αξιωματούχοι των κυβερνήσεων ΗΠΑ και Ρωσίας έχουν συζητήσει τους τελευταίους μήνες πλήθος συμφωνιών γύρω από τον ενεργειακό κλάδο, ως «κίνητρα» για μια συμφωνία «ειρήνης» και για χαλάρωση των αντιρωσικών κυρώσεων.

Η Ρωσία έχει αποκλειστεί από τις περισσότερες διεθνείς επενδύσεις στον ενεργειακό της τομέα και από τη σύναψη σημαντικών συμφωνιών, λόγω των ευρωατλαντικών κυρώσεων.

Σύμφωνα με πηγές του Reuters, οι αξιωματούχοι συζήτησαν το ενδεχόμενο επιστροφής του αμερικανικού πετρελαϊκού γίγαντα Exxon Mobil στο ρωσικό project πετρελαίου και φυσικού αερίου Sakhalin-1.

Επιπλέον, συζητήθηκε το ενδεχόμενο να αγοράσει η Ρωσία αμερικανικό εξοπλισμό για έργα LNG όπως το Arctic LNG 2, το οποίο υπόκειται σε «δυτικές» κυρώσεις. Αν και σε χαμηλούς ρυθμούς, το εργοστάσιο Arctic LNG 2 επανέλαβε φέτος τον Απρίλη την επεξεργασία φυσικού αερίου. Εκτοτε έχει φορτώσει 5 δεξαμενόπλοια που υπόκεινται σε κυρώσεις.

Μία άλλη ιδέα που συζητήθηκε ήταν να αγοράσουν οι ΗΠΑ πυρηνοκίνητα παγοθραυστικά πλοία από τη Ρωσία, όπως είχε αναφέρει το Reuters σε ρεπορτάζ στις 15 Αυγούστου.

Σύμφωνα με το Reuters, οι τελευταίες συζητήσεις έχουν μετατοπιστεί πλέον σε διμερείς συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, αφήνοντας στην άκρη την ΕΕ.

Από την πλευρά του, ο Πούτιν την ίδια ημέρα με τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα υπέγραψε διάταγμα που θα μπορούσε να επιτρέψει σε ξένους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης της Exxon Mobil, να ανακτήσουν μετοχές στο ενεργειακό έργο Sakhalin-1.

Οπως ανέφερε μία από τις πηγές του Reuters, η Ουάσιγκτον επιδιώκει να ωθήσει τη Ρωσία να αγοράσει αμερικανική τεχνολογία αντί για κινεζική, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για την αποδυνάμωση των σχέσεων Κίνας - Ρωσίας.

Εξάλλου η Μόσχα ελπίζει ότι η κοινοπραξία μεταξύ της μεγαλύτερης βιομηχανίας τιτανίου της Ρωσίας VSMPO-AVISMA και της αμερικανικής εταιρείας κατασκευής αεροσκαφών Boeing, θα επαναλάβει τις δραστηριότητές της, δήλωσε στο TASS ο πρώτος αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ρωσίας, Ντ. Μαντούροφ.

Η Boeing ανέστειλε τις αγορές τιτανίου από τη Ρωσία το 2022, ενώ ο Μαντούροφ υπενθύμισε πως η Μόσχα δεν επέβαλε κανέναν περιορισμό στις προμήθειες τιτανίου προς τις ΗΠΑ.

Τραμπ: Θα συμπεριληφθεί και η Κίνα στη συζήτηση για τα πυρηνικά

Στο μεταξύ ο Ντ. Τραμπ δήλωσε πως έχει μιλήσει τηλεφωνικά με τον Πούτιν μετά τη συνάντηση κορυφής που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στον Λευκό Οίκο.

«Πιστεύω ότι θα τερματίσουμε τον πόλεμο», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Στη διάρκεια της συνόδου κορυφής ΗΠΑ - Ρωσίας στην Αλάσκα αναφέρθηκε και το θέμα του ελέγχου των πυρηνικών όπλων με τον Τραμπ να διαβεβαιώνει προχθές ότι «θα συμπεριλάβουμε και την Κίνα» σε αυτόν τον διάλογο.

Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, εξήρε χθες τις σχέσεις μεταξύ Κίνας και Ρωσίας, μετά τη συνάντησή του στο Πεκίνο με τον πρόεδρο της ρωσικής Βουλής, Β. Βολόντιν, λίγες μέρες προτού συναντηθεί με τον Ρώσο Πρόεδρο στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στην πόλη Τιανζίν.

Ο Κινέζος Πρόεδρος υπογράμμισε ότι «σε έναν ταραγμένο κόσμο που αλλάζει, οι σχέσεις μεταξύ της Κίνας και της Ρωσίας είναι οι πιο σταθερές, οι πιο ώριμες και οι πιο σημαντικές στρατηγικά μεταξύ των μεγάλων χωρών». Κίνα και Ρωσία θα πρέπει «να συνεργαστούν για να διασφαλίσουν τα συμφέροντα των δύο χωρών στους τομείς της ασφάλειας και της ανάπτυξης», πρόσθεσε.