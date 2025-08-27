Διεθνείς κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό

Μαχητικές κινητοποιήσεις κατά της σφαγής του Παλαιστινιακού λαού στη Γάζα και για να πάψει κάθε στήριξη του ισραηλινού κράτους - δολοφόνου πραγματοποιήθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο σε μια σειρά ευρωπαϊκές χώρες.

Στη Δανία, χιλιάδες άνθρωποι, μεταξύ αυτών πολλές οικογένειες με τα παιδιά τους, διαδήλωσαν στην Κοπεγχάγη, φωνάζοντας συνθήματα όπως: «Σταματήστε τις πωλήσεις όπλων», «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και «Η Δανία λέει όχι στη γενοκτονία», κόντρα στη στάση της κυβέρνησης της Μέτε Φρεντέρικσεν, η οποία με διάφορα προσχήματα παρέπεμψε ξανά γενικώς και αορίστως στο μέλλον την όποια αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

Διαδηλώσεις έγιναν ακόμα στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, αλλά και στις Βρυξέλλες στο Βέλγιο, όπου μια γιγάντια παλαιστινιακή σημαία «καρφώθηκε» σε κεντρικό κτίριο της πόλης.

Στη βελγική πρωτεύουσα έγινε προχθές νέα κινητοποίηση αλληλεγγύης, στον κήπο «Ορος των Τεχνών», ειδικά για τους δημοσιογράφους που δίνουν τη μάχη της ενημέρωσης στη Γάζα και μετρούν διαρκώς θύματα από την ισραηλινή θηριωδία.

Στη Βρετανία, μαχητική ήταν η κινητοποίηση που έγινε σε κατάστημα του τραπεζικού κολοσσού Barklay στο Χάροου, στηλιτεύοντας τις στενές σχέσεις του ιδρύματος με το Ισραήλ, αλλά και η διαδήλωση στο Μπράιτον.

Αλλά και σε άλλες ηπείρους, όπως την, οργανώθηκαν μαζικές συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό σε διάφορες πόλεις, όπως στοαλλά και σεκαιόπου οι Λέσχες Φίλων του ΚΚΕ έδωσαν μαχητικό «παρών», με παλαιστινιακές σημαίες και φωνάζοντας «Ελεύθερη Παλαιστίνη».

Ακόμα, στον Καναδά, μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης έγινε στο Τορόντο, με αφετηρία το ισραηλινό προξενείο, η οποία αφού διέσχισε κεντρικά σημεία όπως την Περιφέρεια και το πανεπιστήμιο κατέληξε στο δημαρχείο της πόλης, με κεντρικό σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη». Στη συγκέντρωση συμμετείχε και η ΚΟΒ Τορόντο του ΚΚΕ.

Στην Ασία ξεχώρισαν οι κινητοποιήσεις στη Σεούλ, έξω από την αμερικανική πρεσβεία στη Νότια Κορέα, όπου καταγγέλθηκε η στενή συνεργασία της χώρας με τις ΗΠΑ - πρωτεργάτη στα εγκλήματα κατά των Παλαιστινίων.