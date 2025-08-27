ΓΑΛΛΙΑ

Στον «αέρα» η κυβέρνηση Μπαϊρού

Εντείνονται ενδοαστικές αντιθέσεις, διεργασίες και παζάρια στη Γαλλία, καθώς η προεδρία Μακρόν και η κυβέρνηση Μπαϊρού μελετούν τρόπους για την κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης με τη λήψη μέτρων που θα ενισχύσουν τη θέση της γαλλικής αστικής τάξης στον διεθνή ιμπεριαλιστικό ανταγωνισμό, εντός και εκτός ΕΕ.

Μετά την προχτεσινή συνέντευξη Τύπου που έδωσε ο πρωθυπουργός Φρ. Μπαϊρού, υπεραμυνόμενος τις νέες περικοπές σε κοινωνικές και άλλες δαπάνες (δεκάδων δισ. ευρώ) που θα περιλαμβάνει το σχέδιο προϋπολογισμού της κυβέρνησής του, ανακοίνωσε ότι στις 8 Σεπτέμβρη θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από τη γαλλική Εθνοσυνέλευση, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για ένα «επικίνδυνο» εγχείρημα, αλλά προσθέτοντας ότι «αντιμετωπίζουμε έναν άμεσο κίνδυνο, τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε... διαφορετικά δεν έχουμε μέλλον», λόγω της δημοσιονομικής θέσης της χώρας.

Πέρυσι το δημόσιο έλλειμμα της Γαλλίας κυμάνθηκε στο 5,8% του ΑΕΠ, σχεδόν διπλάσιο από το επίσημο όριο του 3% της ΕΕ.

Ο υπουργός Οικονομικών Ερίκ Λομπάρντ δεν απέκλεισε και το ενδεχόμενο προσφυγής στο ΔΝΤ (σ.σ. «δεν μπορώ να σας πω ότι αυτός ο κίνδυνος δεν υπάρχει») αν και οι περισσότεροι αναλυτές αναφέρουν ότι είναι μικρές οι πιθανότητες.

Πάντως η χώρα έχει να καταθέσει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό από τη δεκαετία του 1970.

Καθώς η κυβέρνηση Μπαϊρού δεν διαθέτει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, η επιβίωσή της θα εξαρτηθεί από τη στάση των υπόλοιπων αστικών κομμάτων.

Με βάση τις πρώτες τοποθετήσεις - και ενώ είναι βέβαιο ότι τα παζάρια θα ενταθούν τις επόμενες μέρες - διαφαίνεται ότι θα αντιμετωπίσει σοβαρή δυσκολία να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης.

Η επικεφαλής της ακροδεξιάς «Εθνικής Συσπείρωσης» Μαρίν Λεπέν - η οποία έως τώρα έχει παράσχει ανοχή στην κυβέρνηση Μπαϊρού και καταψήφισε προτάσεις μομφής απέναντί της - κατηγόρησε τον «μακρονισμό» για πολλές «αποτυχίες που θέτουν σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη του έθνους μας», αποδίδοντάς του πολιτική «αναποτελεσματική» και κατηγορώντας τα... «κόμματα του συστήματος που εμείς αντιπαλεύουμε εδώ και χρόνια: αριστερά, δεξιά, μακρονιστές». Ο στενός της συνεργάτης Ζ. Μπαρντελά κατηγόρησε την κυβέρνηση Μπαϊρού για «εφησυχασμένη αδράνεια».

Από τη μεριά του, ο ηγέτης του οπορτουνιστικού μορφώματος της «Ανυπότακτης Γαλλίας», Ζαν-Λυκ Μελανσόν, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «δραματοποιεί τεχνητά» την κατάσταση. Δηλώνοντας πως και το δικό του κόμμα θα καταψηφίσει την κυβέρνηση, πρόσθεσε ότι «ο Εμανουέλ Μακρόν πρέπει να φύγει. Είναι υπεύθυνος για την κρίση», ανατροφοδοτώντας νέα σενάρια για μια σειρά πιθανά παζάρια.

Ερωτήματα γεννούν στο μεταξύ δηλώσεις στελεχών του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PS). Ο επικεφαλής Ολιβιέ Φορ είπε ότι το κόμμα θα καταψηφίσει την κυβέρνηση, ενώ ο βουλευτής του Μπορίς Βαλό σχολίασε ότι «χρειαζόμαστε έναν διαφορετικό πρωθυπουργό και, πάνω απ' όλα, μια διαφορετική πολιτική» - αφήνοντας ορθάνοιχτο το πεδίο για νέα παζάρια με τη μακρονική πτέρυγα.