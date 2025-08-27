ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

«Ανησυχία» επειδή παραμένει «οικονομικός νάνος» μπροστά σε ΗΠΑ και Κίνα

Την «ανησυχία» τους για τις συνέπειες της νέας εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ - ΕΕ για τα ευρωπαϊκά μονοπώλια και συνολικότερα για τις «πιέσεις» που δέχεται η ΕΕ στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης ΗΠΑ - Κίνας για την πρωτοκαθεδρία στο διεθνές ιμπεριαλιστικό σύστημα, εκφράζουν με χαρακτηριστικές παρεμβάσεις οι δύο πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Συγκεκριμένα, ο Μάριο Ντράγκι, μιλώντας σε εκδήλωση στην Ιταλία άσκησε κριτική στην ηγεσία των Βρυξελλών για την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων για όσα «αναγκάστηκε να αποδεχτεί από το μεγαλύτερο εμπορικό μας εταίρο και μακροχρόνιο σύμμαχό μας», αλλά και για τον «περιθωριακό ρόλο» που έχει σε μια σειρά κρίσεις, όπως στον πόλεμο στην Ουκρανία, τις συνομιλίες με το Ιράν κ.τ.λ.

«Επί χρόνια, η ΕΕ πίστευε ότι η οικονομική της διάσταση, με 450 εκατομμύρια καταναλωτές, έφερνε μαζί της γεωπολιτική ισχύ και διεθνείς εμπορικές σχέσεις. Φέτος θα μείνει στην ιστορία ως η χρονιά που αυτή η ψευδαίσθηση εξαφανίστηκε», επισήμανε χαρακτηριστικά ο πρώην πρόεδρος της ΕΚΤ.

Σε συνέχεια της γνωστής έκθεσής του για τις νέες αντιλαϊκές «μεταρρυθμίσεις» που έχουν ανάγκη τα ευρωπαϊκά μονοπώλια για τον σημερινό διεθνή ανταγωνισμό, ο Ντράγκι ανέφερε ότι «για να αντιμετωπίσει τις σημερινές προκλήσεις, η ΕΕ πρέπει να μεταμορφωθεί από θεατής, ή το πολύ υποστηρικτικός παράγοντας, σε πρωταγωνιστή» και ζήτησε «η πολιτική της οργάνωση να αλλάξει, κάτι που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ικανότητά της να επιτύχει τους οικονομικούς και στρατηγικούς της στόχους». Τόνισε ότι «οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις παραμένουν απαραίτητη προϋπόθεση για αυτήν τη διαδικασία επίγνωσης», εκφράζοντας απογοήτευση επειδή η οικονομική ανάπτυξη «στην Ευρώπη ήταν πολύ χαμηλότερη από ό,τι στον υπόλοιπο κόσμο τα τελευταία τριάντα χρόνια» και επιμένοντας ότι «πρέπει να χαράξουμε μια εμπορική πολιτική προσαρμοσμένη σε έναν κόσμο που έχει εγκαταλείψει την πολυμερή ρύθμιση των πραγμάτων».

Την ίδια στιγμή, ο προκάτοχος του Ντράγκι στην ΕΚΤ, Ζαν Κλωντ Τρισέ, σε δική του συνέντευξη δικαίωσε τους προβληματισμούς του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η ΕΕ είναι ένας οικονομικός νάνος σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Κίνα».

Σχολιάζοντας με... «ψυχολογικούς όρους» τις εξελίξεις ανέφερε ότι «υπάρχει ένας επιθετικός και αυταρχικός Ρώσος ηγέτης και ένας Αμερικανός Πρόεδρος που θέλει να μας εγκαταλείψει στην τύχη μας» και πως «ο μόνος τρόπος για μας τους Ευρωπαίους να αντιδράσουμε είναι να προωθήσουμε την εφαρμογή του ομοσπονδιακού σχεδίου».

Αναγνώρισε βέβαια ότι «η πορεία προς μια πραγματική ομοσπονδία είναι πολιτικά δύσκολη», ενώ τόνισε την ανάγκη «ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς για τις τράπεζες και το κεφάλαιο».

Σχολιάζοντας χειρισμούς της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) είπε ότι και για την ΕΚΤ τα δεδομένα «παραμένουν σε μεγάλο βαθμό απρόβλεπτα λόγω της δασμολογικής, δημοσιονομικής και μεταναστευτικής πολιτικής της αμερικανικής κυβέρνησης».

Από τη δική της πλευρά, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε άρθρο της υποστήριξε ότι «με τη συμφωνία (ΗΠΑ - ΕΕ για το εμπόριο) κλείνει ένα κεφάλαιο, αλλά η ιστορία της μελλοντικής ευημερίας της Ευρώπης δεν έχει ακόμα γραφτεί».

Ενας εμπορικός πόλεμος μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ θα είχε «γιορταστεί» από τη Ρωσία και την Κίνα, έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «αντ' αυτού, συμφωνήσαμε σε μια ισχυρή, αν όχι τέλεια, συμφωνία».

Νέες απειλές Τραμπ για δασμούς σε «συμμάχους» και αντιπάλους

Την ίδια ώρα βέβαια, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ προειδοποίησε για επιβολή νέων δασμών και περιορισμών στις εξαγωγές τεχνολογίας και τσιπ σε χώρες που στοχοποιούν - όπως ανέφερε - αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες.

Η «προειδοποίηση» στοχοποιεί κυρίως την ΕΕ και τη Βρετανία, που έχουν πάρει τέτοια μέτρα στο πλαίσιο του εντεινόμενου μονοπωλιακού ανταγωνισμού εντός του ευρωατλαντικού στρατοπέδου.

«Οι φόροι ή οι νόμοι για τις ψηφιακές υπηρεσίες, και οι κανονισμοί για τις ψηφιακές αγορές, έχουν σχεδιαστεί σε όλες τις περιπτώσεις για να γίνονται διακρίσεις σε βάρος αμερικανικών εταιρειών ή για να πλήττονται», υποστήριξε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, θα αντισταθώ στις χώρες που επιτίθενται στις απίστευτες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες μας».

Επισήμανε δε ότι «εξωφρενικά, δίνουν πλήρη άδεια στις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας της Κίνας. Αυτό πρέπει να τελειώσει, και να τελειώσει τώρα! (...) Εάν δεν αρθούν αυτές οι μεροληπτικές ενέργειες, εγώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, θα επιβάλω σημαντικούς πρόσθετους δασμούς στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ και θα θεσπίσω περιορισμούς στις εξαγωγές τεχνολογίας και τσιπ».

Ο Τραμπ ακόμα, απευθυνόμενος ειδικά προς την Κίνα, είπε ακόμα ότι δεν αποκλείει την επιβολή δασμών στο 200% αν δεν αρθούν περιορισμοί στην εξαγωγή μαγνητών από εκείνη.