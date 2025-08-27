ΗΠΑ

Αποπομπή της διοικήτριας της Fed από τον Αμερικανό Πρόεδρο

Σε άλλη μια κίνηση χαρακτηριστική για την ένταση των ενδοαστικών αντιθέσεων στο εσωτερικό των ΗΠΑ, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ ανακοίνωσε ότι προχωρά σε αποπομπή της διοικήτριας της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας (Fed), Λίζα Κουκ.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος βρίσκεται εδώ και καιρό σε αντιπαράθεση με τη διοίκησή της Fed και τον επικεφαλής της, Τζερόμ Πάουελ, καθώς παρά τη σχετική απαίτηση από τον Λευκό Οίκο, η Fed δεν προχωρά σε μείωση των επιτοκίων.

Σε ένα τέτοιο φόντο, με επιστολή του προς την Λίζα Κουκ - που έγινε μέλος του ΔΣ της Fed το 2022, επί προεδρίας Μπάιντεν - ο Ντ. Τραμπ υποστηρίζει πως έχει επαρκή «λόγο» για να της αφαιρέσει το αξίωμα, θεωρώντας πως επιχείρησε να κάνει χρηματοπιστωτική απάτη όταν δήλωσε σαν «κύριες» κατοικίες της δύο διαφορετικά σπίτια σε Τζόρτζια και Μίσιγκαν, προκειμένου να πάρει στεγαστικά δάνεια με προνομιακούς όρους από ομοσπονδιακή υπηρεσία.

Στην επιστολή ο Τραμπ κατηγορεί την Κουκ πως επέδειξε «συμπεριφορά εξαπάτησης» και «πιθανώς ποινικά» κολάσιμη, υποστηρίζοντας πως δεν μπορεί να έχει πλέον εμπιστοσύνη στο πρόσωπό της και γι' αυτό την αποπέμπει - κάτι που δεν έχει κάνει κανείς Αμερικανός Πρόεδρος επί 111 χρόνια.

Η ίδια η Κουκ πάντως δηλώνει πως δεν υπάρχει σε βάρος της καμία συγκεκριμένη κατηγορία και πως θα συνεχίσει να ασκεί κανονικά τα καθήκοντά της, «βοηθώντας την αμερικανική οικονομία».

Σημειώνεται ότι η Fed αποτελεί ομοσπονδιακή κυβερνητική αρχή, τα μέλη του ΔΣ της ορίζονται από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ και εγκρίνονται από τη Γερουσία.

Στο πλαίσιο της «ανεξαρτησίας» της, το ΔΣ της Fed λογοδοτεί τυπικά στο Κογκρέσο, ωστόσο οι αποφάσεις του δεν χρειάζεται να εγκριθούν από την κυβέρνηση ή τον Πρόεδρο.

Στο μεταξύ, το υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ ανακοίνωσε χτες ότι θα παρακρατήσει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση της Καλιφόρνια, της Ουάσινγκτον και του Νέου Μεξικού, εκτός και αν οι αρμόδιες αρχές στις πολιτείες αυτές υιοθετήσουν μέτρα με τα οποία θα πιστοποιείται ότι οι επαγγελματίες οδηγοί φορτηγών γνωρίζουν επαρκώς την αγγλική γλώσσα. Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μ. Ρούμπιο, είχε ανακοινώσει την περασμένη βδομάδα ότι σταματά, με άμεση ισχύ, η έκδοση βίζας εργασίας για αλλοδαπούς επαγγελματίες οδηγούς φορτηγών.

Προς επαναφορά της ονομασίας του «υπουργείου Πολέμου»

Την ίδια ώρα με τις ενδοαστικές αντιθέσεις εντείνεται και η πολεμική προπαρασκευή με όλους τους τρόπους, μεταξύ άλλων και στα προπαγανδιστικά και «συμβολικά» επίπεδα, με αποδέκτες εντός και εκτός συνόρων.

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, ο Ντ. Τραμπ προαναγγέλλει διαδικασία για επαναφορά της ονομασίας του υπουργείου Αμυνας σε «υπουργείο Πολέμου», ονομασία που ίσχυε στις ΗΠΑ έως το 1949.

Χαρακτηριστικά, σε δηλώσεις του το βράδυ της Δευτέρας στον Λευκό Οίκο, μπροστά στον αρμόδιο υπουργό, Πιτ Χέγκσεθ, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε πως επιθυμεί να επαναφέρει την παλαιότερη ονομασία, αναφέροντας ότι το υπουργείο λεγόταν «υπουργείο Πολέμου» όταν «κερδίσαμε τον Πρώτο Παγκόσμιο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», καθώς και ότι «θέλουμε να είμαστε αμυντικοί, αλλά θέλουμε και να είμαστε επιθετικοί, αν χρειάζεται».

Εκτίμησε δε πως η αλλαγή θα γίνει «πολύ σύντομα», ακόμα και αν χρειαστεί να εγκριθεί από το Κογκρέσο.