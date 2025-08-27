ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

Εγκληματικές ισραηλινές επιθέσεις, υποχρεωτικός εκτοπισμός και λιμοκτονία

2025 The Associated Press. All

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι επιθέσεις και τα εγκλήματα του ισραηλινού κράτους - δολοφόνου εναντίον του παλαιστινιακού λαού στη Γάζα, με τον κατοχικό στρατό να συνεχίζει την ισοπέδωση τηςκαι την έκδοση εντολών «εκκένωσης» της πόλης

Συνολικά, από τις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 62.819 Παλαιστίνιοι, ενώ αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των ανθρώπων που πεθαίνουν από την πείνα που επιβάλλει το κράτος - δολοφόνος, με τους καταγεγραμμένους θανάτους να φτάνουν πλέον τους 303, εκ των οποίων τα 117 είναι παιδιά.

Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων του ΟΗΕ (World Food Program) προειδοποίησε και χτες πως η βοήθεια που επιτρέπει το Ισραήλ στη Γάζα είναι «σταγονίδιο στον ωκεανό» των τραγικών ελλείψεων παντός είδους και υπηρεσιών.

Η Υπηρεσία Αρωγής του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) ανέφερε πως η βοήθεια που καταφθάνει με τις νταλίκες στη Γάζα είναι ελάχιστη. Το περασμένο Σάββατο πέρασαν 149 φορτηγά (από τα τουλάχιστον 600 που απαιτούνται κάθε μέρα), την Κυριακή τα φορτηγά μειώθηκαν σε 110 και τη Δευτέρα σε μόλις 49...

Τα είδη τροφίμων που μπλοκάρει το Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνητικού Γραφείου Τύπου στη Γάζα είναι εκατοντάδες, όπως αυγά, κόκκινο κρέας, πουλερικά, ψάρια, τυροκομικά προϊόντα, φρούτα, λαχανικά, συμπληρώματα διατροφής και βιταμίνες, ξηροί καρποί κ.ά.

Προκλητικές ισραηλινές «δικαιολογίες» για το μακελειό στο νοσοκομείο

Την ίδια ώρα, δεν έχουν τέλος τα γελοία προσχήματα που επικαλείται το ισραηλινό κράτος για να δικαιολογήσει τις συνεχείς θηριωδίες του κατοχικού στρατού.

Μετά τον διεθνή σάλο που προκάλεσε η προχτεσινή διπλή δολοφονική επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ της πόλης Χαν Γιούνις, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 21 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων δημοσιογράφοι, διασώστες και υγειονομικοί, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου έκανε λόγο για «τραγικό ατύχημα», ενώ χθες εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού ανακοίνωσε ότι βάσει «προκαταρκτικής έρευνας», η άθλια ισραηλινή επίθεση έγινε γιατί... εκτιμήθηκε ότι η Χαμάς είχε στήσει κάμερα στον χώρο για να παρακολουθεί τις κινήσεις Ισραηλινών στρατιωτών...

Χαρακτηριστική ήταν και η τοποθέτηση του Γερμανού καγκελάριου, Φρ. Μερτς, ο οποίος ουσιαστικά δικαιολόγησε το έγκλημα, λέγοντας ότι δεν μπορεί να πιστέψει πως ο πραγματικός στόχος του Ισραήλ ήταν οι δημοσιογράφοι και ότι θα περιμένει «τα αποτελέσματα της έρευνας των ισραηλινών αρχών προτού καταλήξω σε τελική κρίση»...

Σαν να... «πέφτουν από τα σύννεφα», μια σειρά «στρατηγικοί σύμμαχοι» του κράτους - δολοφόνου, όπως η ΕΕ, η Βρετανία, η Γαλλία κ.ά., καταδίκασαν την ισραηλινή επίθεση στο νοσοκομείο, αναπαράγοντας υποκριτικά ευχολόγια για «προστασία αμάχων και δημοσιογράφων με βάση το διεθνές δίκαιο», την ώρα που κάνουν συστηματικές «πλάτες» στις ισραηλινές θηριωδίες, με το προκλητικό πρόσχημα της «αυτοάμυνας» του κατακτητή...

Στην Κίνα, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών καταδίκασε την επίθεση στο νοσοκομείο και δήλωσε ότι «το Ισραήλ οφείλει να σταματήσει αμέσως τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στη Γάζα, να συνάψει το συντομότερο δυνατό πλήρη και διαρκή κατάπαυση του πυρός, να αποκαταστήσει πλήρως την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας».

Δυτ. Οχθη: Εισβολή του κατοχικού στρατού στη Ραμάλα

Παράλληλα με το διαρκές αιματοκύλισμα στη Γάζα, ο ισραηλινός στρατός εντείνει τις τρομοκρατικές επιχειρήσεις στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη.

Χτες, μεγάλη έφοδος του κατοχικού στρατού στη βόρεια Ραμάλα είχε στόχο την καταλήστευση (διά της «κατάσχεσης») των ταμείων ανταλλακτηρίων συναλλάγματος. Ο ισραηλινός στρατός έκανε χρήση σφαιρών καουτσούκ τραυματίζοντας (σύμφωνα με πληροφορίες του «Al Jazeera») τουλάχιστον 33 άτομα.

Συνελήφθησαν επίσης σε Ραμάλα και αλ Μπιρίχ 24 άτομα, ενώ πληρώματα διασωστών ασθενοφόρων παρεμποδίστηκαν να παραλάβουν τραυματίες, καθώς Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν εναντίον τους στον αέρα.

Εντείνονται οι διαδηλώσεις στο Ισραήλ

Από νωρίς χθες το πρωί ξεκίνησαν κινητοποιήσεις του Φόρουμ Οικογενειών Αγνοουμένων και Ομήρων στο Ισραήλ, έξω από το κτίριο της αμερικανικής πρεσβείας, σε οδικές αρτηρίες και στη συνέχεια σε κεντρική πλατεία του Τελ Αβίβ, με κεντρικό σύνθημα την απαίτηση για συμφωνία ανταλλαγής κρατουμένων και για τερματισμό του πολέμου.

Εν μέσω των κινητοποιήσεων που συνεχίστηκαν έως το βράδυ, το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας συνεδρίασε ξανά, δίχως να γίνει γνωστή η ημερήσια διάταξη.

Τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν πως αξιωματούχοι της κυβέρνησης θα συζητούσαν την επανάληψη των διαπραγματεύσεων για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και ανταλλαγή κρατουμένων, στη βάση της «επικαιροποιημένης» πρότασης του Αμερικανού απεσταλμένου στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, την οποία έχει αποδεχθεί η Χαμάς.

Διεθνείς παρεμβάσεις

Στο μεταξύ συνεχίζονται οι διεθνείς παρεμβάσεις για τις εξελίξεις στην περιοχή.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρ. Μερτς επανέλαβε χτες πως το Βερολίνο δεν θα προσχωρήσει σε μια πρωτοβουλία «δυτικών» χωρών (π.χ. Γαλλία, Βρετανία, Καναδάς, Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία κ.ά.) για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους κατά τη σύνοδο κορυφής της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβρη.

«Δεν θεωρούμε πως οι όροι για αναγνώριση κράτους έχουν εκπληρωθεί με οποιονδήποτε τρόπο προς το παρόν» είπε ο Μερτς, έχοντας πλάι του τον Καναδό πρωθυπουργό Μ. Κάρνεϊ, που επιβεβαίωσε πως η Οττάβα θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος επειδή οι προοπτικές για μία λύση δύο κρατών «χειροτερεύουν όλο και περισσότερο».

Στην Ιρλανδία, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ΥΠΕΞ Σ. Χάρις κάλεσε την ΕΕ να αναλάβει «συλλογική δράση» έναντι του Ισραήλ, λέγοντας πως υπάρχουν «ξεκάθαρα, συγκεκριμένα μέτρα» που μπορούν να επιβληθούν. Ο Χάρις σχολίασε ρεπορτάζ του δικτύου RTE News, σύμφωνα με το οποίο 206 Ευρωπαίοι πρώην πρεσβευτές και αξιωματούχοι υπέγραψαν επιστολή, με την οποία ζητούν από την ΕΕ να εντείνει τις ενέργειές της εις βάρος του Ισραήλ λόγω της επιδεινούμενης ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα.

Στη Δανία, η πρωθυπουργός Μέτε Φρέντερικσεν εμφανίστηκε να μην αποκλείει την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, υπό την προϋπόθεση πως «αυτό θα είναι δημοκρατικό»...

Στη Βρετανία, η οποία στήριξε πολύμορφα το Ισραήλ την ώρα που ισοπέδωνε τα πανεπιστήμια της Γάζας, η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε προσχηματικά ότι θα δεχθεί περίπου 40 Παλαιστίνιους για να σπουδάσουν σε βρετανικά πανεπιστήμια...

Στο μεταξύ, χτες το Ισραήλ υποβάθμισε τις διπλωματικές του σχέσεις με τη Βραζιλία, αφού η βραζιλιάνικη κυβέρνηση αρνήθηκε να εγκρίνει τον διορισμό του νέου Ισραηλινού πρεσβευτή. Εκπρόσωπος του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι πλέον «οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών διεξάγονται σε χαμηλότερο διπλωματικό επίπεδο».

Η Βραζιλία έχει ανακαλέσει τον πρεσβευτή της στο Ισραήλ από τον περασμένο Φλεβάρη, μετά από αντιπαράθεση για δηλώσεις του Βραζιλιάνου Προέδρου ενάντια στις επιθέσεις του ισραηλινού στρατού στη Γάζα.