Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 16
ΔΙΕΘΝΗ
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
«Δυναμική αναδιοργάνωση» των Ενόπλων Δυνάμεων αναγγέλλει η κυβέρνηση

Διαδικασία για τη «δυναμική αναδιοργάνωση όλων των οπλικών συστημάτων» και «όλων των μαχητικών δυνατοτήτων» των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων σωμάτων εθελοντών, ανήγγειλε ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ν. Μαδούρο, αναγγέλλοντας παράλληλα την ανάπτυξη δύναμης 15.000 οπλισμένων ανδρών και γυναικών «καλά εκπαιδευμένων» στις μεθοριακές (με την Κολομβία) επαρχίες Σούλια και Τάτσιρα, με φόντο τη στρατιωτική κινητοποίηση και τις απειλές επέμβασης από τις ΗΠΑ.

Θυμίζουμε ότι η Ουάσιγκτον προχώρησε στην ανάπτυξη πολεμικών πλοίων στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, κατηγορώντας το Καράκας ότι συνδέεται με τη διακίνηση ναρκωτικών στην ήπειρο.

Υποστηρίζοντας ότι η χώρα του «αποτελεί έδαφος καθαρό και ελεύθερο από τη διακίνηση ναρκωτικών», ο Μαδούρο είπε ότι «δεν περιμένουμε τίποτα, ποτέ, ούτε ευνοϊκό ούτε θετικό από τον βορειοαμερικανικό ιμπεριαλισμό».

Νέα παρέμβαση έκανε και ο Κολομβιανός Πρόεδρος, Γκ. Πέδρο, που χαρακτήρισε τις κατηγορίες της Ουάσιγκτον για τα καρτέλ ναρκεμπόρων στην περιοχή ως «μυθιστορηματική δικαιολογία της άκρας δεξιάς για την ανατροπή κυβερνήσεων που δεν υπακούουν σε εκείνη». Ανέφερε δε ότι οι επικεφαλής των τοπικών εμπόρων ναρκωτικών ελέγχονται από παράγοντες σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή. Καταλήγοντας, είπε ότι πρότεινε σε «ΗΠΑ και Βενεζουέλα να καταστρέψουμε από κοινού αυτό το καρτέλ», σημειώνοντας ότι «το θέμα είναι η συνεργασία, όχι η υποταγή. Το πολιτικό πρόβλημα της Βενεζουέλας πρέπει να το λύσουν οι Βενεζουελάνοι, μέσω διαλόγου και περισσότερης δημοκρατίας». Διαφήμισε δε τη «Μεγάλη Κολομβία» ως «παγκόσμια δύναμη ζωής και ουσιαστικό πυλώνα για τη λατινοαμερικανική ενότητα και ειρήνη».

  • Σε μια παράλληλη εξέλιξη, ο «συντηρητικός» υποψήφιος για την Προεδρία της Βολιβίας, Χόρχε Κιρόγα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι συμφωνίες για τα κοιτάσματα λιθίου που «έκλεισε» η απερχόμενη κυβέρνηση Αρσε με την Κίνα και τη Ρωσία δεν θα «εγκριθούν». Είπε δε ότι οι επενδύσεις θα γίνονται κατά τρόπο διαφανή, «χωρίς ευνοιοκρατία ούτε αποφάσεις σε διαδρόμους». Τον περασμένο Νοέμβρη η Βολιβία υπέγραψε συμφωνία με την κινεζική εταιρεία Hong Kong CBC Investment, θυγατρική του κολοσσού CATL (πρώτος στην παραγωγή μπαταριών λιθίου), για την ανέγερση δυο εργοστασίων συνολικής δυναμικότητας 35.000 τόνων. Τον δε Δεκέμβρη του 2023 είχε «κλείσει» και συμφωνία με τη ρωσική εταιρεία Uranium One (του ομίλου Rosatom), για την κατασκευή πιλοτικής μονάδας με δυναμικότητα παραγωγής 14.000 τόνων λιθίου.
    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
«Ανησυχία» επειδή παραμένει «οικονομικός νάνος» μπροστά σε ΗΠΑ και Κίνα
Παζάρια ΗΠΑ - Ρωσίας για ενεργειακές συμφωνίες, τιτάνιο και νέες τεχνολογίες
Εγκληματικές ισραηλινές επιθέσεις, υποχρεωτικός εκτοπισμός και λιμοκτονία
 Στον «αέρα» η κυβέρνηση Μπαϊρού
 Οι ΗΠΑ εντείνουν το «στενό μαρκάρισμα» για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ
 «Εφυγε» ο Σουραβαράμ Σουντακάρ Ρέντι, πρώην ΓΓ του ΚΚ Ινδίας
 Βέτο του Προέδρου σε νομοσχέδιο για τους Ουκρανούς πρόσφυγες
Διεθνείς κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό
 Διαβουλεύσεις στη Γενεύη για το πυρηνικό πρόγραμμα
 Αποπομπή της διοικήτριας της Fed από τον Αμερικανό Πρόεδρο
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ