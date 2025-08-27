ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

«Δυναμική αναδιοργάνωση» των Ενόπλων Δυνάμεων αναγγέλλει η κυβέρνηση

Διαδικασία για τη «δυναμική αναδιοργάνωση όλων των οπλικών συστημάτων» και «όλων των μαχητικών δυνατοτήτων» των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων σωμάτων εθελοντών, ανήγγειλε ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ν. Μαδούρο, αναγγέλλοντας παράλληλα την ανάπτυξη δύναμης 15.000 οπλισμένων ανδρών και γυναικών «καλά εκπαιδευμένων» στις μεθοριακές (με την Κολομβία) επαρχίες Σούλια και Τάτσιρα, με φόντο τη στρατιωτική κινητοποίηση και τις απειλές επέμβασης από τις ΗΠΑ.

Θυμίζουμε ότι η Ουάσιγκτον προχώρησε στην ανάπτυξη πολεμικών πλοίων στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, κατηγορώντας το Καράκας ότι συνδέεται με τη διακίνηση ναρκωτικών στην ήπειρο.

Υποστηρίζοντας ότι η χώρα του «αποτελεί έδαφος καθαρό και ελεύθερο από τη διακίνηση ναρκωτικών», ο Μαδούρο είπε ότι «δεν περιμένουμε τίποτα, ποτέ, ούτε ευνοϊκό ούτε θετικό από τον βορειοαμερικανικό ιμπεριαλισμό».

Νέα παρέμβαση έκανε και ο Κολομβιανός Πρόεδρος, Γκ. Πέδρο, που χαρακτήρισε τις κατηγορίες της Ουάσιγκτον για τα καρτέλ ναρκεμπόρων στην περιοχή ως «μυθιστορηματική δικαιολογία της άκρας δεξιάς για την ανατροπή κυβερνήσεων που δεν υπακούουν σε εκείνη». Ανέφερε δε ότι οι επικεφαλής των τοπικών εμπόρων ναρκωτικών ελέγχονται από παράγοντες σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή. Καταλήγοντας, είπε ότι πρότεινε σε «ΗΠΑ και Βενεζουέλα να καταστρέψουμε από κοινού αυτό το καρτέλ», σημειώνοντας ότι «το θέμα είναι η συνεργασία, όχι η υποταγή. Το πολιτικό πρόβλημα της Βενεζουέλας πρέπει να το λύσουν οι Βενεζουελάνοι, μέσω διαλόγου και περισσότερης δημοκρατίας». Διαφήμισε δε τη «Μεγάλη Κολομβία» ως «παγκόσμια δύναμη ζωής και ουσιαστικό πυλώνα για τη λατινοαμερικανική ενότητα και ειρήνη».