ΠΟΛΩΝΙΑ

Βέτο του Προέδρου σε νομοσχέδιο για τους Ουκρανούς πρόσφυγες

Βέτο άσκησε ο νέος Πολωνός Πρόεδρος, Κ. Ναβρότσκι, σε νομοθεσία που παρατείνει τα επιδόματα που λαμβάνουν οι Ουκρανοί πρόσφυγες στην Πολωνία, υποστηρίζοντας πως πρέπει να περιοριστεί η πρόσβασή τους σε επιδόματα τέκνων και υγειονομική περίθαλψη.

Σύμφωνα με τον Ναβρότσκι, μόνο οι Ουκρανοί «που καταβάλλουν προσπάθεια να εργαστούν στην Πολωνία» θα πρέπει να λαμβάνουν τέτοια στήριξη. «Παραμένουμε ανοιχτοί στην παροχή βοήθειας στους Ουκρανούς πολίτες - αυτό δεν έχει αλλάξει», ισχυρίστηκε, «αλλά μετά από τρεισήμισι χρόνια, ο νόμος μας θα πρέπει να τροποποιηθεί».

Επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι περίπου 1,5 εκατ. Ουκρανοί πολίτες διαμένουν αυτή τη στιγμή στην Πολωνία, κυρίως γυναίκες και παιδιά.

Οι Ουκρανοί πρόσφυγες δικαιούνται έως τώρα μηνιαίο οικογενειακό επίδομα 800 ζλότι (περίπου 190 ευρώ) ανά παιδί, εάν τα παιδιά τους φοιτούν σε πολωνικά σχολεία.

Αλλες χώρες της ΕΕ, όπως η Γερμανία, έχουν επίσης προτείνει πρόσφατα τη μείωση των επιδομάτων.

Ο Ναβρότσκι πρότεινε επίσης να γίνει πιο αυστηρός ο ποινικός κώδικας και να θεσμοθετηθεί νομικά η απαγόρευση της προβολής του Στ. Μπαντέρα, του Ουκρανού αρχιδοσίλογου που πολέμησε στο πλευρό των ναζιστικών γερμανικών δυνάμεων στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο θα πρέπει «να εξισώσει το σύμβολο του Μπαντέρα στον ποινικό κώδικα με σύμβολα που αντιστοιχούν στον γερμανικό εθνικοσοσιαλισμό, κοινώς γνωστό ως ναζισμό, και τον σοβιετικό κομμουνισμό».

Σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα της Πολωνίας, που ταυτίζεται με τη χυδαία ευρωενωσιακή επιχείρηση εξίσωσης του κομμουνισμού με τον ναζισμό, όποιος προπαγανδίζει δημόσια τις ναζιστικές ή κομμουνιστικές ιδέες υπόκειται σε 3ετή ποινή φυλάκισης.

Αξιωματούχοι της πολωνικής κυβέρνησης κατήγγειλαν ότι το βέτο του Ναβρότσκι θα σημάνει ότι από την 1η Οκτώβρη η Βαρσοβία δεν θα συνεχίσει να πληρώνει τη συνδρομή της Ουκρανίας στο δορυφορικό δίκτυο Starlink του Ιλ. Μασκ, μέσω του οποίου πραγματοποιούνται οι διαδικτυακές επικοινωνίες του ουκρανικού στρατού.

Εκπρόσωπος του Πολωνού Προέδρου απέρριψε την καταγγελία, αναφέροντας ότι η πληρωμή της συνδρομής θα συνεχιστεί βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.