«Εφυγε» ο Σουραβαράμ Σουντακάρ Ρέντι, πρώην ΓΓ του ΚΚ Ινδίας

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ του ΚΚΕ εξέδωσε την εξής ανακοίνωση για την απώλεια του πρώην ΓΓ του ΚΚ Ινδίας, Σουραβαράμ Σουντακάρ Ρέντι:

«Στις 22 Αυγούστου 2025 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο Σουραβαράμ Σουντακάρ Ρέντι, πρώην Γενικός Γραμματέας του ΚΚ Ινδίας (2012 - 2019).

Ο σ. Σουραβαράμ Σουντακάρ Ρέντι εντάχθηκε από νεαρή ηλικία στο κομμουνιστικό κίνημα. Υπήρξε Γενικός Γραμματέας της Πανινδικής Ομοσπονδίας Φοιτητών και πρόεδρος της οργάνωσης νεολαίας του ΚΚΙ (AIYF) και είχε σημαντικό ρόλο στους αγώνες των νέων και των φοιτητών και ιδιαίτερη συμβολή στην κατάκτηση της ψήφου στα 18 για τους νέους και τις νέες.

Υπηρέτησε το ΚΚΙ από διάφορες θέσεις ευθύνης, διετέλεσε βουλευτής του και το εκπροσώπησε σε διεθνείς συναντήσεις και αποστολές. Αφιέρωσε όλη του τη ζωή στους αγώνες για τα δικαιώματα των εργατών, των αγροτών, των φοιτητών, της νεολαίας, όλων των καταπιεσμένων. Βίωσε διώξεις και καταστολή από το αστικό κράτος.

Εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στην ΚΕ και τα μέλη του ΚΚ Ινδίας».