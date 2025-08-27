ΙΡΑΝ

Διαβουλεύσεις στη Γενεύη για το πυρηνικό πρόγραμμα

Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και οι σε βάρος του «δυτικές» κυρώσεις τέθηκαν στο επίκεντρο των χθεσινών διαβουλεύσεων στη Γενεύη ανάμεσα σε υφυπουργούς Εξωτερικών και ανώτερους διπλωμάτες του Ιράν και του λεγόμενου Ε3 (Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία).

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, οι συνομιλίες αυτές αποτελούν συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε την περασμένη Παρασκευή ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί, με τους ομολόγους του από τις τρεις ευρωπαϊκές χώρες και την επικεφαλής Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, σε μία προσπάθεια να αποτραπούν οι δυτικοευρωπαϊκές απειλές για επαναφορά των διεθνών κυρώσεων κατά του Ιράν που ίσχυαν έως τη διεθνή συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Η Αυστραλία απελαύνει τον Ιρανό πρέσβη

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση της Αυστραλίας ανακοίνωσε χτες ότι προχωρά σε απέλαση του Ιρανού πρέσβη, Αχμάντ Σαντεγκί, δίνοντας στον ίδιο και σε συνεργάτες του προθεσμία 7 ημερών για να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Οπως εξήγησε η Αυστραλή ΥΠΕΞ, Πένι Γουόνγκ, είναι η πρώτη φορά μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο που η χώρα απελαύνει ξένο διπλωμάτη. Η ίδια δήλωσε ότι με βάση έρευνες των υπηρεσιών Πληροφοριών, η Τεχεράνη οργάνωσε δύο «αντισημιτικές ενέργειες» στα τέλη του 2024 - μία πυρκαγιά σε εβραϊκό καφέ και αντίστοιχο περιστατικό σε συναγωγή, σε Σίδνεϊ και Μελβούρνη - αλλά εκτιμά ότι κρύβεται και πίσω από άλλες.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Αντ. Αλμπανέζι είπε, ακόμα, ότι θα ανασταλούν σχεδόν όλες οι δραστηριότητες της αυστραλέζικης πρεσβείας στην Τεχεράνη, από όπου η πλειοψηφία του προσωπικού της έχει ήδη μεταφερθεί σε τρίτη χώρα, όπως και ότι θα προωθηθεί νόμος για να χαρακτηριστούν οι «Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν» (IRGC) ως «τρομοκρατική οργάνωση».

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, Ισμαήλ Μπαγκεΐ, απέρριψε «απόλυτα» τις κατηγορίες της Καμπέρα, λέγοντας ότι «οποιεσδήποτε ακατάλληλες και αδικαιολόγητες ενέργειες σε διπλωματικό επίπεδο θα αντιμετωπίσουν αντίστοιχη αντίδραση».