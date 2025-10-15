Εκατοντάδες στους δρόμους και στην Κρήτη

Με απεργούς γέμισε για μια ακόμα φορά η πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο της Κρήτης, παρά μάλιστα την υπονόμευση και την απεργοσπαστική στάση της ηγεσίας του Εργατικού Κέντρου της πόλης.

Με τη συμμετοχή να είναι αυξημένη από μεγάλους χώρους δουλειάς, όπως μεγάλα σούπερ μάρκετ, βιομηχανίες και εργοτάξια, στην άθλια στάση της παραπάνω πλειοψηφίας του Εργατικού Κέντρου αναφέρθηκε ο Γιάννης Μελαμπιανάκης, μέλος του ΔΣ του Συνδικάτου Τροφίμων και Ποτών. Οπως είπε, την ίδια στιγμή που καταγράφεται ρεκόρ αγωνιστικών απεργιακών αποφάσεων με 38 Εργατικά Κέντρα σε όλη την Ελλάδα, «η πλειοψηφία της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου κρέμασε μια μεγάλη ταμπέλα "ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ"! Είναι τέτοια η υποταγή της πλειοψηφίας της διοίκησης του ΕΚΗ σε κυβέρνηση και εργοδοσία, είναι τέτοια η πρεμούρα τους μην χάσουν καμία καρεκλίτσα, που δεν τόλμησαν να μετακινηθούν από τη γραμμή απεργοσπασίας της ΓΣΕΕ».

Γι' αυτό και υπογράμμισε πως «ο αγώνας μας δεν τελειώνει σήμερα, από αύριο σε κάθε εργοστάσιο, σε κάθε χώρο δουλειάς τον δυναμώνουμε, δυναμώνουμε ακόμη τα σωματεία μας, στήνουμε νέα σωματεία, το παίρνουμε πάνω μας!».

Και στα Χανιά, ηχηρό μήνυμα έστειλαν εκατοντάδες απεργοί, αφού πρώτα από νωρίς το πρωί έδιναν τη μάχη της περιφρούρησης στα πολυκαταστήματα και εργοτάξια της πόλης. Η απεργιακή συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς, όπου την κεντρική ομιλία έκανε ο Γιώργος Μπυράκης, πρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Ακολούθησε πορεία στους δρόμους της πόλης, ενώ πέρασε από το λιμάνι των Χανίων, όπου αναρτήθηκε από την Παγκρήτια Επιτροπή Ενάντια στις Βάσεις και στην Εμπλοκή ένα γιγαντοπανό που έγραφε: «Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Να κλείσει η Βάση της Σούδας. Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στους πολέμους».

Στοαυξημένη ήταν η συμμετοχή στην απεργία και στην απεργιακή συγκέντρωση, κόντρα και εκεί στη συμβιβασμένη πλειοψηφία του Εργατικού Κέντρου που αρνήθηκε να προκηρύξει απεργία.

Στο Λασίθι, πραγματοποιήθηκαν απεργιακές συγκεντρώσεις στις πύλες των νοσοκομείων Ιεράπετρας, Αγίου Νικολάου και Σητείας.

Σε όλα τα νησιά, σε Ιόνιο και Αιγαίο

Μαζική και δυναμική ήταν η συγκέντρωση στην Κέρκυρα, με συμμετοχή εργαζομένων από ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Οι εκατοντάδες απεργοί έδωσαν απάντηση στην πρόκληση της δημοτικής αρχής, που επέβαλε πρόστιμο 2.000 ευρώ στο Εργατικό Κέντρο στην προηγούμενη απεργία στις 1/10 με πρόσχημα την «αφισορρύπανση» και από το πρωί απέκλεισαν το δημαρχείο. Από το απεργιακό βήμα ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Σταμάτης Πελάης κάλεσε σε μαζική παρουσία στο αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο, όπου απαιτούν να ακυρωθεί το πρόστιμο.

Η Λευκάδα ξεχώρισε με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των οικοδόμων των τελευταίων ετών. Από τα ξημερώματα, το Συνδικάτο Οικοδόμων βρέθηκε στις πιάτσες και στα γιαπιά, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ενάντια στη μεθόδευση ξενοδόχων, Επιμελητηρίου και δήμου να επιβάλουν απαγόρευση «οχλουσών οικοδομικών εργασιών» το καλοκαίρι. Γι' αυτό και η συγκέντρωση κατευθύνθηκε μαζικά στο δημαρχείο και την Αντιπεριφέρεια, απαιτώντας την απόσυρση της πρότασης.

Μαχητική απεργιακή συγκέντρωση και πορεία πραγματοποιήθηκε μετά από κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου και στη Ζάκυνθο, ενώ στην Κεφαλονιά από το πρωί συνδικαλιστές και εργαζόμενοι βρέθηκαν σε εργοτάξια και σούπερ μάρκετ στο Αργοστόλι, περιφρουρώντας την απεργία. Στα δε εργοτάξια δεν έπεσε... σκεπαρνιά, ενώ πραγματοποιήθηκε δυναμική συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε μια σειρά νησιά του Αιγαίου, μεταξύ άλλων σε Μυτιλήνη, Σάμο, Χίο, Κω κ.α.