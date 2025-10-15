«Οχι στον εργασιακό μεσαίωνα» από τη Θεσσαλία

Με συνθήματα όπως «Το 13ωρο δεν θα εφαρμοστεί - Με οργάνωση και αγώνα θα ανατραπεί», «7ωρο - 5ήμερο - σταθερή δουλειά - αυτό ζητάει η εργατιά», διαδήλωσαν οι εργαζόμενοι με τα σωματεία τους και άλλοι μαζικοί φορείς της

Στη Λάρισα, οι εργαζόμενοι πήραν μαζικά μέρος στη συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου, απαιτώντας ζωή και δουλειά με δικαιώματα, Συλλογικές Συμβάσεις και αυξήσεις στους μισθούς, μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς.

Το εργατικό «ατύχημα» σε εκκοκκιστήριο της περιοχής των Φαρσάλων, που είχε ως αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του χεριού εργαζόμενης, κατήγγειλε από το βήμα της συγκέντρωσης η Βάσω Παπακωνσταντίνου, πρόεδρος του Συνδικάτου Κλωστοϋφαντουργών και Ιματισμού, τονίζοντας πως «μπροστά στο κυνήγι του κέρδους η ασφάλεια της ζωής των εργαζομένων γίνεται εμπόδιο, όταν σήμερα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες να ζούμε και να δουλεύουμε με ασφάλεια και αξιοπρέπεια».

«Δίνουμε από κοινού έναν δίκαιο αγώνα για να απαντήσουμε στον εμπαιγμό της κυβέρνησης και γιατί τα προβλήματα του λαού είναι κοινά και οφείλονται στον κοινό αντίπαλο, στην αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων, της ΕΕ που με τη φοροληστεία και την ακρίβεια τσακίζουν τα εισοδήματά μας», τόνισε στον χαιρετισμό του ο Αγης Τριγάζης, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου.

Στην υπόλοιπη Θεσσαλία

«Σήμερα απεργούμε για όλα! Για το λαϊκό εισόδημα, για την Παιδεία και την Υγεία, κόντρα στις θυσίες για τα κέρδη και την πολεμική οικονομία, τα σφαγεία του πολέμου» σημείωσε στην ομιλία του ο, γραμματέας του Εργατικού Κέντρου.

Στον Βόλο, στη συγκέντρωση των εργατικών σωματείων δυναμική συμμετοχή είχαν εργαζόμενοι από τον κλάδο του Εμπορίου, του Μετάλλου όπως από την βιομηχανία «ΜΕΤΚΑ», ενώ κυριάρχησε το σύνθημα «κανονικότητα δεν είναι η σκλαβιά, καμιά θυσία για τα αφεντικά».

Από το βήμα της συγκέντρωσης ο Σωτήρης Τζιουμάκης, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων και μέλος του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου, καταδίκασε την υπονομευτική στάση των δυνάμεων του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού στο Εργατικό Κέντρο και τόνισε πως «οι εργαζόμενοι απορρίπτοντας το νομοσχέδιο - έκτρωμα διεκδικούν μειωμένο και σταθερό ημερήσιο εργάσιμο χρόνο, αυξήσεις στους μισθούς, μέτρα υγείας και ασφάλειας».

Ενώ στα Τρίκαλα, στην απεργιακή συγκέντρωση συμμετείχαν με τα πανό των σωματείων τους εργαζόμενοι από εργοστάσια του κλάδου των τροφίμων, από το «Lidl», από δεκάδες άλλους χώρους αλλά και από τον δημόσιο τομέα, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν θα επιτρέψουν το νομοσχέδιο για 13 ώρες δουλειά να περάσει πουθενά. Θα το ακυρώσουν με τον αγώνα μέσα από τα σωματεία τους».

Μαχητική συγκέντρωση και πορεία έγινε και στην Καρδίτσα με τη συμμετοχή πολλών εργαζομένων, αλλά και αγροτών, αυτοαπασχολούμενων, συνταξιούχων, που ξεκαθάρισαν πως με τον αγώνα τους δεν θα επιτρέψουν να εφαρμοστεί πουθενά το κατάπτυστο νομοσχέδιο της αποκτήνωσης.

Απεργιακές συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στον Τύρναβο και στην Ελασσόνα.