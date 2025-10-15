ΣΤΕΡΕΑ - ΕΥΒΟΙΑ

Παρακαταθήκη το νέο μαζικό και δυναμικό «όχι» στη σύγχρονη σκλαβιά

Χιλιάδες εργαζόμενοι, νέοι σε ηλικία βιομηχανικοί εργάτες, εμποροϋπάλληλοι, υγειονομικοί, εκπαιδευτικοί, μαζί με βιοπαλαιστές αγρότες, νεολαία και συνταξιούχους, έδωσαν μαζικά το «παρών» στις μαχητικές και με παλμό απεργιακές συγκεντρώσεις που κάλεσαν τα Εργατικά Κέντρα και τα συνδικάτα της Στερεάς και Εύβοιας σε Χαλκίδα, Λαμία, Θήβα, Λιβαδειά, Αμφισσα, Αταλάντη, Μαντούδι και Ιστιαία. Μαζική και με παλμό ήταν η απεργιακή συγκέντρωση που κάλεσε το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας στη Χαλκίδα. Συγκροτημένοι στα σωματεία τους, με τα πανό και τις σημαίες, τα συνθήματα και τον αγωνιστικό παλμό, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της Χαλκίδας και της γύρω περιοχής ξεκαθάρισαν ότι η 13ωρη δουλειά - σκλαβιά δεν θα περάσει.

Τη μεγάλη συμμετοχή των εργαζομένων στην απεργία και την απεργιακή συγκέντρωση χαιρέτισε στην ομιλία του ο Αντώνης Κούκουρας, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, καταγγέλλοντας την τρομοκρατία της εργοδοσίας και την απεργοσπαστική στάση της ΓΣΕΕ.

«Δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο. Από αύριο κιόλας, δυναμώνουμε την οργάνωση, δυναμώνουμε τα συνδικάτα, δυναμώνουμε τη διεκδίκηση. Ελπίδα μας είναι οι αγώνες που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια σε όλη τη χώρα και στην περιοχή μας. Τα συνδικάτα μας να γίνουν κάστρα του αγώνα, να υψώσουν τείχος προστασίας για κάθε συνάδελφο και συναδέλφισσα, να οργανώσουν τις διεκδικήσεις τους. Να συμβάλουμε ώστε πολλοί περισσότεροι εργαζόμενοι να οργανωθούν, νέα Συνδικάτα να φτιαχτούν», τόνισε.

Την αποφασιστική στάση τωνπου απήργησαν κόντρα στην τρομοκρατία και τις μεθοδεύσεις της εργοδοσίας, ανέδειξε ο Κώστας Ντούρμας, πρόεδρος του επιχειρησιακού σωματείου. Κατήγγειλε ότι η εργοδοσία, προκειμένου να αποτρέψει τη συμμετοχή σε νέα απεργία, ξεκίνησε με απειλές ότι αν δεν βγει η παραγωγή το εργοστάσιο θα κλείσει ή θα δημιουργηθούν προβλήματα στη μισθοδοσία. Επισήμανε ότι εφόσον δεν έπιασε το «μαστίγιο», χρησιμοποίησε το «καρότο», τάζοντας στους εργαζόμενους επιπλέον αμοιβή για να δουλέψουν την ημέρα της απεργίας, ενώ όταν δεν έπιασε ούτε αυτό, τροποποίησε παράνομα τα ωράρια, καλώντας εργαζόμενους που είχαν τελειώσει τη βάρδιά τους στις 3 το μεσημέρι να ξαναπιάσουν δουλειά στις 2 τα μεσάνυχτα επιχειρώντας ουσιαστικά να εφαρμόσει το νέο νομοσχέδιο - έκτρωμα πριν αυτό ψηφιστεί.

Χαιρετισμό στην απεργιακή συγκέντρωση της Χαλκίδας απηύθυναν η Χαρά Νίκα, πρόεδρος της ΕΛΜΕ Εύβοιας, ο Γιάννης Βαρσαμάς, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΦΑΜΑΡ και ο Θανάσης Φραντζής, από την διοίκηση του ΝΤ Εύβοιας της ΑΔΕΔΥ.

Δυναμικές επίσης απεργιακές συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν στο Μαντούδι και την Ιστιαία της βόρειας Εύβοιας, με μεγάλη συμμετοχή ρετσινάδων και δασεργατών, εργαζομένων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, προσθέτοντας έναν ακόμη αγωνιστικό σταθμό στην πάλη που δίνει ο λαός της περιοχής για να ζήσει στον τόπο του.

Στη Φθιώτιδα

Μαζικό και δυναμικό μήνυμα ότι το νομοσχέδιο - έκτρωμα δεν θα περάσει, έστειλαν οι εργαζόμενοι της Φθιώτιδας, με τη δυναμική τους παρουσία στις απεργιακές συγκεντρώσεις που κάλεσε τοσε Λαμία και Αταλάντη, ενώ στο πλευρό τους στάθηκαν βιοπαλαιστές αγρότες και αυτοαπασχολούμενοι, φοιτητές και συνταξιούχοι.

Στη συγκέντρωση της Λαμίας μίλησε ο Φοίβος Ιακωβίδης, χαιρετίζοντας την αποφασιστική στάση των εργαζομένων και τη συμμετοχή τους στην απεργία και καλώντας να δυναμώσει η οργάνωση και ο συλλογικός αγώνας στους χώρους δουλειάς.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Νάσος Σάλτας, πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών στο τμήμα Φυσικής, και ο Γιάννης Μαρούλης από τη διοίκηση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Φθιώτιδας, ο οποίος αναφέρθηκε στον αγώνα επιβίωσης των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων και απηύθυνε κάλεσμα συμμετοχής στην κινητοποίηση που οργανώνουν για την Τετάρτη 22 Οκτώβρη, έξω από τα δικαστήρια της Λαμίας.

Μαχητική ήταν και η απεργιακή συγκέντρωση στην Αταλάντη, με τη συμμετοχή απολυμένων της ΛΑΡΚΟ, εργαζομένων από εργοστάσια της περιοχής, βιοπαλαιστών αγροτών και ανθρώπων του μόχθου από όλη τη Λοκρίδα.

Χαιρετισμό στη συγκέντρωση της Αταλάντης απηύθυναν ο Γιώργος Κάζας, μέλος του ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων ΛΑΡΚΟ Λάρυμνας και ο Μάκης Κοντογεώργος, μέλος του ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου Αταλάντης, ενώ μίλησε ο Θωμάς Καρατράντος, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΕΖΑ και μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Λαμίας.

Σε Βοιωτία και Φωκίδα

Δυναμικό μήνυμα αντίστασης και οργάνωσης του αγώνα στους χώρους δουλειάς για να μην περάσει το 13ωρο και να αναπτυχθούν διεκδικήσεις για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς και δικαιώματα, έστειλαν και οι εργαζόμενοι στα εργοστάσια και τις επιχειρήσεις της ευρύτερης βιομηχανικής περιοχής Θήβας, Σχηματαρίου και Οινοφύτων, συμμετέχοντας στην απεργία και την απεργιακή συγκέντρωση της Θήβας.

Στην απεργιακή συγκέντρωση της Θήβας χαιρέτισαν ο Δημήτρης Ευσταθίου, μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Θήβας, η Εύη Πάρλα, μέλος του ΔΣ Σωματείου εργαζομένων Νοσοκομείου Θήβας και ο Αντρέας Γκιζιώτης, εκπαιδευτικός και εκπρόσωπος Συντονιστικής Επιτροπής κατοίκων της περιοχής ενάντια στην επέλαση των ΑΠΕ, ενώ μίλησε ο Μπάμπης Πέτρου, γραμματέας του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Θήβας.

Μαχητικό «όχι» στο νέο νομοσχέδιο - έκτρωμα είπαν και οι εργαζόμενοι από την περιοχή της Λιβαδειάς, συμμετέχοντας δυναμικά στην απεργιακή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου.

Κάλεσμα να δυναμώσει η οργάνωση και ο αγώνας απηύθυνε μιλώντας στη συγκέντρωση της Λιβαδειάς ο Ορέστης Τασιούδης οργανωτικός γραμματέας του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Λιβαδειάς, ενώ χαιρετισμό απηύθυναν ο Μπάμπης Ευθυμίου εκ μέρους των συνταξιουχικών σωματείων και η Σωτηρία Πέππα, γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Λιβαδειάς.

Μαχητική συγκέντρωση και πορεία πραγματοποίησαν εργαζόμενοι του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και στην Αμφισσα, συμμετέχοντας στην απεργιακή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Φωκίδας και δίνοντας νέα αγωνιστική απάντηση στο νομοσχέδιο - έκτρωμα.