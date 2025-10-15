Σε Δυτική και Ανατολική Μακεδονία - Θράκη

Το μήνυμα ότιέστειλε η απεργιακή συγκέντρωση που πραγματοποίησαν εργατικά σωματεία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, φοιτητικοί σύλλογοι και συνταξιουχικές οργανώσεις στον πεζόδρομο τηςόπου την κεντρική ομιλία έκανε οπρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε πορεία στους δρόμους της πόλης, όπου οι διαδηλωτές βροντοφώναξαν

Από το βήμα της απεργιακής συγκέντρωσης στην Πτολεμαΐδα, όπου συμμετείχαν εργατικά σωματεία, συνταξιουχικές οργανώσεις και άλλοι φορείς της πόλης, η Εύη Χατζημηνά, πρόεδρος του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και Iδιωτικών Υπαλλήλων, ανέδειξε ότι είναι μονόδρομος η κλιμάκωση της πάλης ενάντια στο ξεχείλωμα του εργάσιμου χρόνου, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο Πέτρος Ταταρίδης, πρόεδρος του παραρτήματος Εορδαίας του ΠΑΣΑΣ ΔΕΗ.

Απάντηση σε κυβέρνηση και εργοδοσία έδωσαν εργατικά σωματεία, φοιτητικοί σύλλογοι και άλλοι μαζικοί φορείς και στη Φλώρινα, ενώ στα Γρεβενά η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε μετά από κάλεσμα του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ, του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και του Συνδικάτου Οικοδόμων.

Στην Καστοριά πραγματοποιήθηκε απεργιακή συγκέντρωση έξω από το κτίριο της Νομαρχίας, μετά από κάλεσμα του Σωματείου Γουνεργατών και της ΕΛΜΕ Καστοριάς.

Σε Ανατολική Μακεδονία - Θράκη

Από το βήμα της συγκέντρωσης στο δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης χαιρετισμό απηύθυνε ο Παναγιώτης Τσίρτσης, πρόεδρος του ΝΤ Εβρου της ΑΔΕΔΥ, ενώ εκ μέρους των συνδικάτων του ιδιωτικού τομέα μίλησε ο Χρήστος Παπαδαμάκης, μέλος του ΔΣ του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης.

Ακολούθησε πορεία που κατέληξε στον Φάρο, ενώ οι διαδηλωτές περνώντας από το λιμάνι κατήγγειλαν την παρουσία - τις προηγούμενες μέρες - αμερικανικού πλοίου που ξεφόρτωσε πλήθος πολεμικού υλικού, κλιμακώνοντας έτσι την εμπλοκή της περιοχής στους επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ.

Στην Καβάλα, απεργιακή συγκέντρωση οργάνωσαν δεκάδες σωματεία και φορείς της περιοχής στην πλατεία Καπνεργάτη, όπου μίλησαν ο Τάσος Ιωαννίδης, πρόεδρος του ΝΤ Καβάλας της ΑΔΕΔΥ, η Κική Λαζαρίδου, πρόεδρος του ΣΕΠΕ Καβάλας, ο Μανώλης Κοντοστέλιος, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Δημοτικών Υπαλλήλων Καβάλας - Νέστου, η Κατερίνα Μαντοπούλου, πρόεδρος του Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων Επισιτισμού - Τουρισμού ΠΕ Καβάλας - Θάσου, ο Δήμος Ζαχαριάδης εκ μέρους της Επιτροπής Αγώνα συνταξιούχων Καβάλας και η Ξένια Ντάλλη, πρόεδρος του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων - Ιδιωτικών Υπαλλήλων ν. Καβάλας.

Μαζική απεργιακή συγκέντρωση και πορεία πραγματοποιήθηκαν και στην Ξάνθη, όπου μίλησε ο πρόεδρος της Ενωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων - Εμποροϋπαλλήλων, Νάσος Παπαδόπουλος, καταγγέλλοντας την άθλια στάση των πλειοψηφιών σε ΓΣΕΕ και Εργατικό Κέντρο Ξάνθης μπροστά στο νομοσχέδιο για το 13ωρο.

Στην Κομοτηνή, από το βήμα της απεργιακής συγκέντρωσης, στην κεντρική πλατεία, παρεμβάσεις έκαναν ο Γιάννης Κυριακίδης, πρόεδρος της Ενωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κομοτηνής, ο Γιώργος Τριανταφυλλόπουλος, πρόεδρος του ΝΤ Ροδόπης της ΑΔΕΔΥ, και ο Γιώργος Χατζηαθανασίου, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Κομοτηνής. Ομιλία έγινε και από τον Κώστα Βογιατζή, πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στην «Pharmathen», ο οποίος εκ μέρους των συναδέλφων του αφιέρωσε την απεργιακή μάχη στον Σάκη, εργαζόμενο που έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια εν ώρα εργασίας - στη φύλαξη του εργοστασίου - την Παρασκευή 10 Οκτώβρη. Εθεσε έτσι εκ νέου στο επίκεντρο ζητήματα μέτρων υγείας και ασφάλειας «απαραίτητων σε έναν εργασιακό χώρο 800 ατόμων», διεκδικώντας «την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών του θανάτου του συναδέλφου και τη μόνιμη παρουσία ιατρικού - νοσηλευτικού προσωπικού και ασθενοφόρου σε όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες».

Απεργιακές συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στη Δράμα και στη Θάσο, στην πλατεία Ηρώων στο λιμάνι.