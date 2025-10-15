Στην απεργιακή συγκέντρωση στα Γιάννενα έδωσαν το «παρών» δεκάδες σωματεία. Επίσης, χρώμα και ζωντάνια έδωσαν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών και η Ενωση Γονέων, δείχνοντας ότι ο αγώνας αυτός αφορά όλους όσοι πληρώνουν την ίδια πολιτική. Την κεντρική ομιλία έκανε η Χριστίνα Τουλκιαρίδου, πρόεδρος του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων, η οποία κάλεσε σε συνέχιση και κλιμάκωση. «Δεν παλεύουμε μόνο για να μην περάσει ο νόμος, αλλά για να αλλάξουμε συνολικά τους όρους της ζωής μας», υπογράμμισε. Τη συγκέντρωση ακολούθησε μαχητική πορεία στο κέντρο των Ιωαννίνων.
Στην Αρτα, με κεντρικό σύνθημα «Στα σκουπίδια το νομοσχέδιο - έκτρωμα» πραγματοποιήθηκε η απεργιακή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου. Ο αντιπρόεδρός του, Βαγγέλης Χήρας, κάλεσε τους εργαζόμενους να δυναμώσουν τον αγώνα και τα σωματεία. Επιπλέον, στην Πρέβεζα η απεργιακή συγκέντρωση στα παλιά ΚΤΕΛ έστειλε μήνυμα μαζικής αντίστασης. Σωματεία από όλους τους κλάδους, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ύψωσαν πανό ενάντια στην ακρίβεια, στη φτώχεια και στον πόλεμο.