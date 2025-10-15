Τετάρτη 15 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 20
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Μαχητικές απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη την Ηπειρο

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Ακούραστοι και μαχητικοί, για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από 15 μέρες, εργατοϋπάλληλοι από όλους τους κλάδους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στην Ηπειρο, μαζί με τη νεολαία και τους συνταξιούχους, έδωσαν το δικό τους τελεσίγραφο απέναντι στο κατάπτυστο νομοσχέδιο για τη 13ωρη δουλειά. Με τη μαζική συμμετοχή τους στην απεργία απαίτησαν 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο και διαμήνυσαν αποφασιστικά: «Θα το ακυρώσουμε στην πράξη!». Η χθεσινή απεργιακή μάχη απέδειξε για άλλη μια φορά ότι υπάρχει αυτή η δύναμη των εργατών που δεν το βάζει κάτω, που αντέχει, οργανώνεται και συνεχίζει μέσα από τα σωματεία της για το δίκιο και τη ζωή που της αξίζει.

Στην απεργιακή συγκέντρωση στα Γιάννενα έδωσαν το «παρών» δεκάδες σωματεία. Επίσης, χρώμα και ζωντάνια έδωσαν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών και η Ενωση Γονέων, δείχνοντας ότι ο αγώνας αυτός αφορά όλους όσοι πληρώνουν την ίδια πολιτική. Την κεντρική ομιλία έκανε η Χριστίνα Τουλκιαρίδου, πρόεδρος του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων, η οποία κάλεσε σε συνέχιση και κλιμάκωση. «Δεν παλεύουμε μόνο για να μην περάσει ο νόμος, αλλά για να αλλάξουμε συνολικά τους όρους της ζωής μας», υπογράμμισε. Τη συγκέντρωση ακολούθησε μαχητική πορεία στο κέντρο των Ιωαννίνων.

Στην Αρτα, με κεντρικό σύνθημα «Στα σκουπίδια το νομοσχέδιο - έκτρωμα» πραγματοποιήθηκε η απεργιακή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου. Ο αντιπρόεδρός του, Βαγγέλης Χήρας, κάλεσε τους εργαζόμενους να δυναμώσουν τον αγώνα και τα σωματεία. Επιπλέον, στην Πρέβεζα η απεργιακή συγκέντρωση στα παλιά ΚΤΕΛ έστειλε μήνυμα μαζικής αντίστασης. Σωματεία από όλους τους κλάδους, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ύψωσαν πανό ενάντια στην ακρίβεια, στη φτώχεια και στον πόλεμο.

    

