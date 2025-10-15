Τετάρτη 15 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 18
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο στους δρόμους

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Στις οικοδομές και τα μεγάλα έργα της Αιτωλοακαρνανίας, στις ιχθυοκαλλιέργειες, αλλά και σε άλλους κλάδους δόθηκε με επιτυχία η μάχη της απεργίας, ενώ από το πρωί στις πύλες του εργοστασίου «Agrino» βρέθηκαν συνδικαλιστές και εργαζόμενοι. Στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο με κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου, την κεντρική ομιλία πραγματοποίησε ο γενικός του γραμματέας και πρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Δημήτρης Δήμας. Χαιρετισμό απηύθυνε νωρίτερα ο Μάκης Αραβανής, πρόεδρος της ΕΙΝΝΑΑ, ενώ ακολούθησε πορεία στους δρόμους της πόλης, με παλμό και συνθήματα.

Συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν στον νομό με πρωτοβουλία εργατικών συνδικάτων και σωματείων σε Μεσολόγγι και Ναύπακτο.

Στην Ηλεία, απ' το πρωί ξεκίνησε η απεργιακή περιφρούρηση σε χώρους, όπως στο εργοστάσιο της «Pummaro». Σε οικοδομές στον Πύργο και έργα τα πάντα σταμάτησαν, ενώ συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν στο Εργατικό Κέντρο Αμαλιάδας από τον συνδικαλιστικό φορέα και στην κεντρική πλατεία Πύργου από εργατικά σωματεία, όπου ακολούθησε και πορεία στους δρόμους της πόλης.

Απεργιακή συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε και στο Αίγιο.

Πελοπόννησος

Στην Καλαμάτα, συμμετοχή εκφράστηκε μαζικά στις κατασκευές, ενώ στο κάλεσμα εργατικών σωματείων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα το «παρών» έδωσαν εργαζόμενοι διαφόρων κλάδων και στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε έξω από το υποκατάστημα της Alpha Bank (βλ. σελ. 22). Στις παρεμβάσεις τους ο Παναγιώτης Καράμπελας, πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων, και ο Αρης Κομπότης, εκ μέρους του Σωματείου Τροφίμων - Ποτών, στάθηκαν στις επιπτώσεις από την ένταση της εργασίας στους χώρους δουλειάς, επισημαίνοντας πως το 13ωρο θα καταργηθεί με την πάλη των εργαζομένων στην πράξη. Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης το ΝΤ Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ, ο ΣΕΠΕ και η Α' ΕΛΜΕ, ενώ ακολούθησε πορεία στους δρόμους της πόλης.

ΑΓΡΙΝΙΟ
ΑΓΡΙΝΙΟ
Στην Κόρινθο απεργιακή προσυγκέντρωση σωματείων και συνδικάτων πραγματοποιήθηκε στα Περιβολάκια, με κατάληξη στη συγκέντρωση που έγινε μπροστά από το Εργατικό Κέντρο που καλούσε στην απεργία.

Στην Τρίπολη, δυναμική συγκέντρωση πραγματοποίησαν εργατικά σωματεία του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, στην πλατεία Πετρινού. Χαιρετισμούς απηύθυναν η Παναγιώτα Πανούση, μέλος του ΔΣ του ΕΚ Αρκαδίας και γραμματέας του σωματείου εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις, ο Ανδρέας Γιαννόπουλος, εκ μέρους του ΝΤ Αρκαδίας της ΑΔΕΔΥ και της ΕΛΜΕ και ο Νίκος Μπέλεσης εκ μέρους του σωματείου συνταξιούχων Δημοσίου. Ακολούθησε πορεία.

Στο Αργος στο κάλεσμα των Συνδικάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αργολίδας και Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Αργολίδας - Κορινθίας, ανταποκρίθηκε και το σωματείο εργαζομένων Νοσοκομείου Ναυπλίου, εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας. Στην απεργιακή συγκέντρωση, στην πλατεία Αγίου Πέτρου, παρεμβάσεις έγιναν από τα αντίστοιχα σωματεία, ενώ συμμετείχε και ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Αργολίδας. Ακολούθησε πορεία στους δρόμους της πόλης.

Απεργιακή συγκέντρωση με κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Λακωνίας και τη συμμετοχή εργατικών συνδικάτων και σωματείων πραγματοποιήθηκε και στη Σπάρτη.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Εφαλτήριο κλιμάκωσης του αγώνα για δουλειά και ζωή με δικαιώματα
Χιλιάδες απεργοί στους δρόμους απαιτώντας 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο και αυξήσεις
Χιλιάδες ώρες κλεμμένης ζωής για τους εργαζόμενους
Η σκυτάλη σε νέους αγώνες, για ένα κίνημα αντεπίθεσης, που δεν υποτάσσεται στα συμφέροντα των ομίλων
Με αριθμό - ρεκόρ αποφάσεων «από τα κάτω» οργανώθηκε η απεργία και «νέκρωσαν» χώροι δουλειάς
Μαχητική απάντηση και από την Πάτρα στο τερατούργημα
«Στο πόδι» η Θεσσαλονίκη ενάντια στην απογείωση της «ευελιξίας» και στο 13ωρο
«Οχι στον εργασιακό μεσαίωνα» από τη Θεσσαλία
Παρακαταθήκη το νέο μαζικό και δυναμικό «όχι» στη σύγχρονη σκλαβιά
 Το σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» ακούστηκε δυνατά σε όλη τη χώρα
Σε όλη την Κεντρική Μακεδονία
Μαχητικές απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη την Ηπειρο
Εκατοντάδες στους δρόμους και στην Κρήτη
Σε Δυτική και Ανατολική Μακεδονία - Θράκη
 Οι εργαζόμενοι με τα σωματεία τους πέταξαν ήδη το νομοσχέδιο στα σκουπίδια
 Οι εργαζόμενοι δεν θα αποδεχτούν το τερατούργημα
 Θάψιμο και υπονόμευση με όλους τους τρόπους σε όλα τα Μέσα...
Διαδήλωσαν ενάντια στη φορολεηλασία μαζί με τους εργαζόμενους
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ