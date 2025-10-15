Σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο στους δρόμους

Στις οικοδομές και τα μεγάλα έργα τηςστις, αλλά και σε άλλους κλάδους δόθηκε με επιτυχία η μάχη της απεργίας, ενώ από το πρωί στις πύλες του εργοστασίου «Agrino» βρέθηκαν συνδικαλιστές και εργαζόμενοι. Στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στομε κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου, την κεντρική ομιλία πραγματοποίησε ο γενικός του γραμματέας και πρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων,. Χαιρετισμό απηύθυνε νωρίτερα ο, πρόεδρος της ΕΙΝΝΑΑ, ενώ ακολούθησε πορεία στους δρόμους της πόλης, με παλμό και συνθήματα.

Συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν στον νομό με πρωτοβουλία εργατικών συνδικάτων και σωματείων σε Μεσολόγγι και Ναύπακτο.

Στην Ηλεία, απ' το πρωί ξεκίνησε η απεργιακή περιφρούρηση σε χώρους, όπως στο εργοστάσιο της «Pummaro». Σε οικοδομές στον Πύργο και έργα τα πάντα σταμάτησαν, ενώ συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν στο Εργατικό Κέντρο Αμαλιάδας από τον συνδικαλιστικό φορέα και στην κεντρική πλατεία Πύργου από εργατικά σωματεία, όπου ακολούθησε και πορεία στους δρόμους της πόλης.

Απεργιακή συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε και στο Αίγιο.

Πελοπόννησος

Στην Καλαμάτα, συμμετοχή εκφράστηκε μαζικά στις κατασκευές, ενώ στο κάλεσμα εργατικών σωματείων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα το «παρών» έδωσαν εργαζόμενοι διαφόρων κλάδων και στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε έξω από το υποκατάστημα της Alpha Bank (βλ. σελ. 22). Στις παρεμβάσεις τους ο Παναγιώτης Καράμπελας, πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων, και ο Αρης Κομπότης, εκ μέρους του Σωματείου Τροφίμων - Ποτών, στάθηκαν στις επιπτώσεις από την ένταση της εργασίας στους χώρους δουλειάς, επισημαίνοντας πως το 13ωρο θα καταργηθεί με την πάλη των εργαζομένων στην πράξη. Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης το ΝΤ Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ, ο ΣΕΠΕ και η Α' ΕΛΜΕ, ενώ ακολούθησε πορεία στους δρόμους της πόλης.

Στηναπεργιακή προσυγκέντρωση σωματείων και συνδικάτων πραγματοποιήθηκε στα Περιβολάκια, με κατάληξη στη συγκέντρωση που έγινε μπροστά από το Εργατικό Κέντρο που καλούσε στην απεργία.

Στην Τρίπολη, δυναμική συγκέντρωση πραγματοποίησαν εργατικά σωματεία του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, στην πλατεία Πετρινού. Χαιρετισμούς απηύθυναν η Παναγιώτα Πανούση, μέλος του ΔΣ του ΕΚ Αρκαδίας και γραμματέας του σωματείου εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις, ο Ανδρέας Γιαννόπουλος, εκ μέρους του ΝΤ Αρκαδίας της ΑΔΕΔΥ και της ΕΛΜΕ και ο Νίκος Μπέλεσης εκ μέρους του σωματείου συνταξιούχων Δημοσίου. Ακολούθησε πορεία.

Στο Αργος στο κάλεσμα των Συνδικάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αργολίδας και Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Αργολίδας - Κορινθίας, ανταποκρίθηκε και το σωματείο εργαζομένων Νοσοκομείου Ναυπλίου, εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας. Στην απεργιακή συγκέντρωση, στην πλατεία Αγίου Πέτρου, παρεμβάσεις έγιναν από τα αντίστοιχα σωματεία, ενώ συμμετείχε και ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Αργολίδας. Ακολούθησε πορεία στους δρόμους της πόλης.

Απεργιακή συγκέντρωση με κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Λακωνίας και τη συμμετοχή εργατικών συνδικάτων και σωματείων πραγματοποιήθηκε και στη Σπάρτη.