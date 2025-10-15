Με αριθμό - ρεκόρ αποφάσεων «από τα κάτω» οργανώθηκε η απεργία και «νέκρωσαν» χώροι δουλειάς

Με χιλιάδες απεργούς στους δρόμους «νέκρωσαν» χτες μια σειρά μεγάλοι χώροι δουλειάς σε όλη τη χώρα, σε μια απεργία που παρά την υπονόμευση από την ηγετική ομάδα της ΓΣΕΕ αφήνει πολύτιμη παρακαταθήκη, αφού δείχνει δυνατότητες της οργάνωσης «από τα κάτω»: Από Σωματεία, Ομοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι 38 έφτασαν τα Εργατικά Κέντρα που αποφάσισαν απεργία, άλλες 18 ήταν οι Ομοσπονδίες και εκατοντάδες τα πρωτοβάθμια επιχειρησιακά και κλαδικά σωματεία από όλους τους κλάδους και τους νομούς της χώρας.

Στην Αττική «παρέλυσαν» μεγάλοι χώροι δουλειάς

Στο φόντο αυτό, από νωρίς το πρωί βρέθηκαν κλάδοι στο «πόδι» στην Αττική, σε εργοτάξια και καταπέλτες, σε ξενοδοχεία και επιχειρήσεις, δίνοντας τη μάχη για την επιτυχία της απεργίας.

Στον κλάδο των Κατασκευών «σφυριά» δεν έπεσε σε μεγάλα εργοτάξια και γιαπιά. Σε «πολυδιαφημισμένα» έργα όπως αυτό του Ελληνικού, η συμμετοχή έφτασε στο 100% ρίχνοντας στο κενό την προσπάθεια τρομοκράτησης της BBI-INTRAKAT (AKTOR). Εκεί, η εταιρεία απαιτούσε από τους εργαζόμενους να βρουν ...τρόπο να πάνε για δουλειά, να αλλάξουν βάρδια και να έρθουν άλλες ώρες, ενώ έφτασε στο σημείο να φέρει μέχρι και την αστυνομία για να υπερασπιστεί τα κέρδη της και να τρομοκρατήσει. Η καθολική συμμετοχή των εργαζόμενων στην απεργία ήταν η πληρωμένη απάντησή τους σε κράτος, κυβέρνηση και εργοδότες.

Με το πανό τους κατέβηκαν οι, ενώ δεκάδες νέοι οικοδόμοι σε μια σειρά κατασκευαστικούς ομίλους έκαναν πρώτη φορά το βήμα της απεργίας.

«Κάβος» δεν έλυσε στο λιμάνι του Πειραιά, με τους ναυτεργάτες να συμμετέχουν καθολικά στην απεργία. Από τα χαράματα τα Σωματεία ΠΕΜΕΝ - «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και η Πανελλήνια Ενωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών έδιναν τη μάχη της περιφρούρησης καλώντας σε μαζική συμμετοχή των ναυτεργατών στην απεργιακή συγκέντρωση.

«Χειρόφρενο» τράβηξαν οι εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες, με τη συμμετοχή τους στην απεργία να είναι για ακόμα μια φορά μαζικότατη. Οι εργαζόμενοι έστειλαν αποφασιστικό μήνυμα πως δεν θα δεχτούν να παίζουν κορόνα - γράμματα τη ζωή τη δική τους και των επιβατών, για την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Είναι χαρακτηριστικό ότι κυβέρνηση και διοίκηση της ΟΣΥ ΑΕ, στο άκουσμα της μαζικής συμμετοχής των εργαζομένων των αστικών συγκοινωνιών στην απεργία, ξαμόλησε την εμπροσθοφυλακή της να τρομοκρατήσει. Οπως καταγγέλλει η ΔΑΣ ΟΑΣΑ, υποδιευθύνσεις και γραφεία κίνησης εκβίαζαν ανοιχτά τους εργαζόμενους, πως θα έχουν διαφορετική μεταχείριση αν απεργήσουν. Μάλιστα υποδιευθυντής κίνησης έφτασε στο σημείο να υπερασπίζεται τη συμβιβασμένη πλειοψηφία της ΔΑΚΕ στο Σωματείο, που δεν προκήρυξε απεργία. Δεν τους βγήκε ο εκβιασμός, καθώς οι εργαζόμενοι «τράβηξαν χειρόφρενο» και συμμετείχαν στην απεργία.

Απεργιακή απάντηση έδωσαν οι εργαζόμενοι στον κλάδο τουνα κάνουν το βήμα σε μια σειρά μονοπωλιακών ομίλων όπως «Lidl», «Zara» και «H&M», ενώ οι εργαζόμενοι του «Σκλαβενίτη» και του «Μασούτη» στέλνουν το 13ωρο της κυβέρνησης στα σκουπίδια απεργώντας. Παράλληλα, ομετρά δεκάδες νέες εγγραφές στο Σωματείο, δυναμώνοντας ακόμα πιο πολύ τη φωνή των εργαζομένων.

Μαζικά και δυναμικά για ακόμα μια φορά τα μπλοκ των εργαζομένων σε Τηλεπικοινωνίες και Πληροφορική, με το ΣΕΤΗΠ και τα επιχειρησιακά Σωματεία να οργανώνουν ξανά την απεργία κόντρα στη ζωή - λάστιχο με εκατοντάδες απεργούς από τους κολοσσούς του κλάδου να κατεβαίνουν στον δρόμο.

Στην εταιρεία «Mediatel» (εταιρεία παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών) μάλιστα, όπου οι ελαστικές μορφές και οι μισθοί πείνας είναι κανόνας, η εργοδοσία «έταξε» χρηματικό μπόνους στους εργαζόμενους, αρκεί να μην λείψουν αδικαιολόγητα από την εργασία για όλο τον μήνα. Ολως τυχαίως αυτή η ανακοίνωση έγινε μια μέρα πριν από τη μεγάλη πανελλαδική πανεργατική απεργία! «Οι εργαζόμενοι έχουν το Συνδικάτο τους, το ΣΕΤΗΠ και δεν είναι μόνοι τους», τονίζεται στην ανακοίνωση του Συνδικάτου.

Απάντηση στους μεγαλοξενοδόχους - αρπαχτικά έδωσαν για ακόμα μια φορά οι εργαζόμενοι σε τουρισμό και εστίαση στην Αττική, πραγματοποιώντας κινητοποίηση από νωρίς το πρωί έξω από τα γραφεία των ξενοδόχων, ενώ ταυτόχρονα έξω από μεγάλα ξενοδοχεία όπως το «Athens Marriott» οι απεργοί «τσαλάκωσαν» ξανά τα σχέδια των εργοδοτών και της κυβέρνησης.

Σε όλη τη χώρα

Το ...«αυτί» πήγε να τραβήξει ημε «νουθεσίες» διευθύντριας σε εργαζόμενους να μη δηλώνεται η πρόθεση για απεργία σε ομαδικές συνομιλίες. Φοβήθηκαν μην και δημιουργηθεί για ακόμα μια φορά απεργιακό κλίμα, όπως είχε εκφραστεί και την 1η Οκτώβρη. Οχι μόνο οι απειλές δεν έπιασαν, αντίθετα οι εργαζόμενοι πείσμωσαν ακόμα παραπάνω και μαζικά απέργησαν και διαδήλωσαν πίσω από το πανό του επιχειρησιακού τους Σωματείου.

Στη Θεσσαλονίκη, από νωρίς δόθηκε η μάχη της περιφρούρησης της απεργίας σε μια σειρά χώρους δουλειάς. Μαζικά απήργησαν και πάλι οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο και το Μετρό Θεσσαλονίκης, σε χώρους του Επισιτισμού - Τουρισμού και της βιομηχανίας, σε εμπορικά καταστήματα, σε υπηρεσίες του Δημοσίου, ενώ στις κατασκευές νέκρωσαν εργοτάξια, όπως του Παιδιατρικού νοσοκομείου στο Φίλυρο και του Fly Over.

Στην Ηπειρο, από τα χαράματα, με απεργιακές φρουρές και εξορμήσεις, με άμεση σύγκρουση με την εργοδοσία και τους μηχανισμούς της, τα σωματεία και τα Εργατικά Κέντρα έδωσαν τη μάχη της περιφρούρησης της απεργίας.

Συγκεκριμένα, στα Γιάννενα, στη «ΔΩΔΩΝΗ», οι απεργιακές φρουρές του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων βρέθηκαν από τις πρώτες πρωινές ώρες δίπλα στους εκατοντάδες εργάτες της πρωινής βάρδιας, στηρίζοντας με την παρουσία τους τον αγώνα για να γίνει πράξη το δίκαιο αίτημα της μονιμοποίησης όλων των συμβασιούχων και για γενναίες αυξήσεις στους μισθούς. Οι εργάτες βγήκαν νικητές, δυναμώνοντας το απεργιακό μέτωπο για δεύτερη φορά μέσα σε 15 μέρες, αποδεικνύοντας πως τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει τη συλλογική τους δύναμη.

Στην, μέλη του Εργατικού Κέντρου και των σωματείων βρέθηκαν από το πρωί σε, ενώ στη, δυνάμεις του Εργατικού Κέντρου και του Κλαδικού Συνδικάτου Ιχθυοκαλλιεργειών - Τροφίμων έδωσαν το «παρών» στις μονάδες της «» στη Σαγιάδα. Αντίστοιχα, στη, το Συνδικάτο Οικοδόμων δεν άφησε πιάτσα ούτε γιαπί χωρίς παρουσία. Από νωρίς το πρωί, οι οικοδόμοι συμμετείχαν μαζικά, σε ποσοστά μεγαλύτερα από κάθε άλλη απεργιακή κινητοποίηση των τελευταίων χρόνων, δίνοντας παλμό και δύναμη στη μάχη της απεργίας.

Στη Στερεά και την Εύβοια, είναι χαρακτηριστικό ότι παρά την άθλια απεργοσπαστική στάση της ηγεσίας της ΓΣΕΕ, τα Εργατικά Κέντρα της περιοχής πήραν απόφαση για απεργία και σάλπισαν τον ξεσηκωμό.

Με την αποφασιστικότητά τους τα σωματεία και οι εργαζόμενοι αχρήστευσαν τις απειλές και τις μεθοδεύσεις της εργοδοσίας, την προπαγάνδα της κυβέρνησης και των μηχανισμών της, τη σαπίλα του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού. Μέσα σε ελάχιστες μέρες οργάνωσαν και μετέδωσαν στους χώρους δουλειάς το απεργιακό κάλεσμα, περιφρουρησαν την απεργία τους στις πύλες των εργοστασίων και στάθηκαν μαχητικά απέναντι στις επιδιώξεις της εργοδοσίας και της κυβέρνησης. Μια μάχη από την οποία βγήκαν ακόμα πιο δυνατοί, με ακόμα μεγαλύτερη συσπείρωση στα σωματεία τους, με περισσότερη πείρα και αποφασιστικότητα για τους αγώνες που έρχονται.

Την αποφασιστικότητα των εργαζομένων για νέα μαζική απεργιακή απάντηση στο νομοσχέδιο έκτρωματου ομίλου 3Ε, στοόπου και σε αυτή την απεργία έδωσαν τον τόνο από το βράδυ της Δευτέρας και την αλλαγή της νυχτερινής βάρδιας.

Τα θετικά μηνύματα συνεχίστηκαν και το πρωί της Τρίτης, όπου σε μια σειρά βιομηχανίες, εργοτάξια και χώρους δουλειάς στη Στερεά και Εύβοια άρχισε να καταγράφεται σημαντική συμμετοχή στην απεργία. Σε βιομηχανίες στη Θήβα, τα Οινόφυτα και το Σχηματάρι, στο εργοστάσιο της ΕΖΑ στην Αταλάντη, στο εργοτάξιο του ΑΒΑΞ στη Γραβιά, στο πτηνοσφαγείο του «Μιμίκου» στη Νέα Αρτάκη Εύβοιας και αλλού.

Οι εργαζόμενοι, σε μια σειρά χώρους δουλειάς, με τη συμμετοχή τους στην απεργία αναμετρήθηκαν με την πίεση και τις απειλές της εργοδοσίας, που πότε με το «καρότο» και πότε με το «μαστίγιο» επιδίωξε να επιβάλλει σιωπή νεκροταφείου. Ενδεικτική είναι η περίπτωση των εργαζομένων και του Σωματείου τους στις συνεργαζόμενες πτηνοτροφικές επιχειρήσεις Κελαϊδίτης ΕΠΕ - Μαζαράκι - Σκαλεζα στην Εύβοια, που με την αποφασιστική στάση τους σμπαράλιασαν τις απειλές και τις μεθοδεύσεις της εργοδοσίας και την προσπάθειά της να «σπάσει» τη συμμετοχή τους στην απεργία.

Οπως καταγγέλλει το Σωματείο, η εργοδοσία επιδίωξε μάλιστα να εφαρμόσει το νέο νομοσχέδιο - έκτρωμα πριν ακόμη ψηφιστεί,Οι εργαζόμενοι ωστόσο, μαζί με το Σωματείο τους, από τα μεσάνυχτα στην πύλη των εγκαταστάσεων, περιφρούρησαν την απεργία τους, υψώνοντας το ανάστημά τους απέναντι στις απειλές και «φιλικές» προειδοποιήσεις της εργοδοσίας, της προσπάθειάς της να στήσει απεργοσπαστικό μηχανισμό, αλλά και το «τυράκι» να τάξει επιπλέον αμοιβή σε όσους εργάζονταν την ημέρα της απεργίας.

Και στη Λάρισα, από τα χαράματα το Εργατικό Κέντρο και τα εργατικά σωματεία βρέθηκαν στις απεργιακές φρουρές, στις πύλες μεγάλων εργασιακών χώρων μεταφέροντας το κάλεσμα του απεργιακού ξεσηκωμού. Ενδεικτικά, σημαντικά ποσοστά συμμετοχής στην απεργία καταγράφηκαν σε εργοστάσια από τον κλάδο των Κατασκευών όπως ο «ΑΡΜΟΣ», αρκετοί ήταν οι απεργοί στον κλάδο του Φαρμάκου και συγκεκριμένα από την φαρμακοβιομηχανία «Rontis» και την «ΠΡΟΣΥΦΛΑ» ενώ πολύ μεγάλη ήταν η συμμετοχή στα γιαπιά της πόλης.