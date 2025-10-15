ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Οι εργαζόμενοι με τα σωματεία τους πέταξαν ήδη το νομοσχέδιο στα σκουπίδια

«Η επιτυχία της σημερινής πανελλαδικής - πανεργατικής απεργίας, η δεύτερη μέσα σε δεκαπέντε ημέρες, απέδειξε ότι οι εργαζόμενοι ήδη έχουν πετάξει το νομοσχέδιο αποκτήνωσης για τη 13ωρη δουλειά στα σκουπίδια», σημειώνει το ΠΑΜΕ, χαιρετίζοντας την μεγάλη κινητοποίηση. Και αναλυτικά σημειώνει:

«Δε βρέθηκε ούτε ένα σωματείο που να στηρίξει αυτή την αθλιότητα. Η σημερινή απεργία με τις μαζικές απεργιακές συγκεντρώσεις, έστειλε το μήνυμα, ότι ο αγώνας συνεχίζεται και θα δυναμώσει. Οχι μόνο δεν τελείωσε τίποτα, αντίθετα η σημερινή ημέρα γέννησε νέες ελπίδες.

Οι εργαζόμενοι έδωσαν αγωνιστική απάντηση στην κυβέρνηση και στους επιχειρηματικούς ομίλους που έριξαν πάνω τους "λυτούς και δεμένους" για να επιβληθεί σιγή νεκροταφείου, για να περάσει χωρίς αντιδράσεις και κινητοποιήσεις το νέο αντεργατικό έκτρωμα. Επίσης στους χρήσιμους συμμάχους της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αυτούς δηλαδή που έπαιξαν ακόμα μια φορά το ρόλο της πέμπτης φάλαγγας στο συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων, η αξιοθρήνητη και απαξιωμένη ηγεσία της ΓΣΕΕ και τα στελέχη του συνόλου του αστικού πολιτικού συστήματος σε μεγάλες Ομοσπονδίες.

Οι εργαζόμενοι ξεπέρασαν τα τρομοκρατικά διλήμματα με τα οποία βομβαρδίζονταν το τελευταίο διάστημα περί πολιτικής αστάθειας, περί επιστροφής στην κρίση αν δεν περάσουν αυτά τα νομοσχέδια, αν διεκδικήσουν αυξήσεις στους μισθούς. Αγνόησαν τις σειρήνες που καλούσαν στην παθητική αναμονή παλιών "σωτήρων" ως νέων, που προτείνουν λύσεις έξω και μακριά από την ενεργή συμμετοχή και τον αγώνα. Οι εργαζόμενοι σήμερα είδαν από "πρώτο χέρι" τι σημαίνει ελευθερία επιλογής όταν περνάς την πύλη της επιχείρησης, την ανοιχτή και καλυμμένη τρομοκρατία για να μην εξασκήσουν το δικαίωμά τους στην απεργία. Αυτήν την τρομοκρατία και καταστολή δέχτηκαν χθες οι φοιτητές στην Αρχιτεκτονική Αθήνας που συνελήφθησαν επειδή συμμετείχαν στην κινητοποίηση που αποφάσισε ο σύλλογός τους. Αίσχος!

Οι εργαζόμενοι μαζί με τα σωματεία τους έδωσαν αποστομωτική και αδιαμφισβήτητα ηχηρή απάντηση. Για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος, 38 Εργατικά Κέντρα, τα μεγαλύτερα που συγκεντρώνουν την τεράστια πλειοψηφία των συνδικαλισμένων εργατών και 18 Ομοσπονδίες του Ιδιωτικού τομέα προσπέρασαν τη θλιβερή ηγεσία της ΓΣΕΕ, και μαζί με τα συνδικάτα του δημόσιου τομέα οργάνωσαν την απεργιακή τους απάντηση και τσαλάκωσαν το σχεδιασμό της κυβέρνησης και της εργοδοσίας.

Το γεγονός αυτό αποτελεί μεγάλη παρακαταθήκη για την ανασύνταξη του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, στον προσανατολισμό του, στην αλλαγή των συσχετισμών πετώντας τους εργατοπατέρες από το σβέρκο τους. Επίσης στη μαζικοποίηση των συνδικάτων και στην ίδρυση νέων, στην οργάνωση μαχητικών διεκδικήσεων το επόμενο διάστημα. Για να ενισχυθούν οι προϋποθέσεις που θα πετάξουν στα σκουπίδια αυτόν και άλλους αντιδραστικούς νόμους.

Συνεχίζουμε, δυναμώνουμε τον αγώνα μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο για τη μείωση του εργάσιμου χρόνου, για να υπογραφούν Συλλογικές Συμβάσεις με γενναίες αυξήσεις στους μισθούς, για μέτρα υγείας και ασφάλειας, για την κατάργηση στην πράξη όλου του αντεργατικού νομοθετικού οπλοστασίου

Δούλοι του 21ου αιώνα δεν θα γίνουμε!

Δουλειά και ζωή με σύγχρονα δικαιώματα!».