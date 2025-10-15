Μαχητική απάντηση και από την Πάτρα στο τερατούργημα

Μαχητική, μαζική απάντηση απέναντι στα «θέλω» κυβέρνησης της ΝΔ και επιχειρηματικών ομίλων έδωσαν χθες και στην Πάτρα χιλιάδες εργαζόμενοι και νεολαία.

Από πολύ νωρίς το πρωί δόθηκε η μάχη της απεργιακής περιφρούρησης και συμμετοχής στην 24ωρη απεργία. Συνδικάτα και εργαζόμενοι βρέθηκαν σε εργοστάσια της ΒΙΠΕ, εμπορικά καταστήματα, εργοτάξια και άλλους χώρους, στηρίζοντας την απεργιακή μάχη.

Τόνισαν και με την παρουσία τους ότι κανένας εργαζόμενος δεν συμβιβάζεται με τον εργασιακό Μεσαίωνα των 13 ωρών δουλειάς τη μέρα, ότι ο συγκεκριμένος νόμος θα καταλήξει στα σκουπίδια.

Αυτό φάνηκε και από τη συμμετοχή στην απεργία. Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες, μετά και την 1η Οκτώβρη, μεγάλοι χώροι δουλειάς στη ΒΙΠΕ έκλεισαν, σε εργοτάξια και οικοδομές «δεν κουνήθηκε φύλλο», ενώ απεργία έγινε και αλλού.

Τη δική τους απεργιακή συμμετοχή είχαν και εργαζόμενοι του Δημοσίου.

Την κεντρική ομιλία στη συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, στην πλατεία Γεωργίου, έκανε ο πρόεδρός του, Δημήτρης Μαρμούτας, χαιρετίζοντας την απεργιακή συμμετοχή από τους χώρους δουλειάς, όπου έσπασε και η εργοδοτική τρομοκρατία, ενώ κάλεσε σε συνέχεια της οργάνωσης της πάλης σε κάθε χώρο δουλειάς και κλάδο μέσα από τα συνδικάτα.





Αναφέρθηκε στον πολλαπλασιασμό των εργατικών «ατυχημάτων» - εργοδοτικών εγκλημάτων, που θα ενταθούν με την αύξηση των ωρών εργασίας, υπογραμμίζοντας ότι δικαίωμα των εργαζομένων είναι να έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο για τις ανάγκες τους. Τόνισε πως οι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να γίνουν σκλάβοι στον 21ο αιώνα, και κάλεσε σε πάλη για όλα όσα έχουν ανάγκη σήμερα: Αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο κ.λπ.

Νωρίτερα, στον χαιρετισμό του ο Παναγής Ζαφειρόπουλος, πρόεδρος του Συνδικάτου Τροφίμων - Ποτών Δυτικής Αχαΐας και Βόρειας Ηλείας, μίλησε για τις συνθήκες δουλειάς που επικρατούν στον κλάδο, ιδιαίτερα στην άσχημη κατάσταση στα συσκευαστήρια της ευρύτερης περιοχής. Στάθηκε στις ήδη πολλές ώρες δουλειάς στον χώρο, που θα γίνουν περισσότερες με το 13ωρο, και επεσήμανε ότι η πάλη των εργαζομένων θα το καταργήσει στην πράξη.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Χρήστος Δάβουλος, πρόεδρος της Ενωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας, θυμίζοντας τα μέτρα επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με την εντατικοποίηση της δουλειάς στους γιατρούς, που συνεχίζονται από τη ΝΔ. Στάθηκε στα προβλήματα στον χώρο της δημόσιας Υγείας, με τις μετακινήσεις γιατρών από νοσοκομείο σε νοσοκομείο για την «κάλυψη» κενών θέσεων εργασίας, την υπερεφημέρευση, τα ράντζα της ντροπής στα ΤΕΠ των νοσηλευτικών ιδρυμάτων στον νομό, τις πολλαπλές αναμονές για τους ογκολογικούς ασθενείς και τις θεραπείες τους κ.λπ. Κάλεσε παράλληλα σε μαζική συμμετοχή των υγειονομικών στην 48ωρη πανυγειονομική απεργία στις 6 και 7 Νοέμβρη, τονίζοντας πως πρόκειται για ζητήματα που αφορούν συνολικά τη ζωή των εργατικών - λαϊκών στρωμάτων.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Ηλίας Σκεπετάρης, πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Αχαΐας της ΑΔΕΔΥ.

Τη συγκέντρωση ακολούθησε μαζική πορεία στους δρόμους της πόλης. Ακούστηκαν συνθήματα όπως «Λάστιχο ωράριο, λάστιχο ζωή, οργανώσου τώρα για την ανατροπή», «Συμβάσεις κλαδικές, αυξήσεις των μισθών - Αυτή είναι η απάντηση των εργατών» και «Τέρμα πια στη σύγχρονη σκλαβιά, σταθερή δουλειά ζητάει η εργατιά».

Την απεργία στήριξε και η δημοτική αρχή Πάτρας με συμμετοχή στη συγκέντρωση, με επικεφαλής τον δήμαρχο Κώστα Πελετίδη.