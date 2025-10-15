«Στο πόδι» η Θεσσαλονίκη ενάντια στην απογείωση της «ευελιξίας» και στο 13ωρο

Eurokinissi

«Το 13ωρο δεν θα εφαρμοστεί - Με οργάνωση και αγώνα θα ανατραπεί», «7ωρο - 5ήμερο, αύξηση μισθών, αυτή είναι η απαίτηση των εργατών». Με τα συνθήματα αυτά να στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα, χιλιάδες απεργοί διαδήλωσαν στη Θεσσαλονίκη, στη μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση και πορεία των εργατικών σωματείων.

Στις απεργιακές προσυγκεντρώσεις που είχαν οριστεί, συγκεντρώθηκαν οι απεργοί, συγκροτημένα με τα μπλοκ των σωματείων τους, αλλά και μαζικοί φορείς, όπως Σύλλογοι Γονέων κ.ά. Στη συμβολή των οδών Αριστοτέλους με Ερμού ενώθηκαν όλες οι προσυγκεντρώσεις και με μια μεγάλη πορεία έφτασαν στο Αγαλμα Βενιζέλου, για να ανταμώσουν με τους χιλιάδες άλλους απεργούς που έδωσαν αγωνιστικό «παρών» στο προσκλητήριο μάχης.

Από το βήμα της συγκέντρωσης ο Θανάσης Κουτσουράς, μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, εκλεγμένος με τους συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, ξεκαθάρισε: «Το νομοσχέδιο της "ευελιξίας" δίχως όρια, της 13ωρης δουλειάς - σκλαβιάς, θα το στείλουμε στα σκουπίδια! Απορρίφθηκε από όλους τους εργαζόμενους! Και θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να κατακτήσουμε παντού 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, ΣΣΕ, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς!».

Αναφέρθηκε στις εύθραυστες συμφωνίες με το πιστόλι στον κρόταφο του λαού της Παλαιστίνης, και στην ουρά που κάνουν τα μεγάλα μονοπώλια για τη λεγόμενη ανοικοδόμησή της. «Ετοιμάζονται πάνω από τους τάφους των χιλιάδων παιδιών να χτίσουν τα πεντάστερα ξενοδοχεία τους και τους αγωγούς Ενέργειας, για να βγάλουν ακόμα περισσότερα», είπε και κάλεσε τον λαό να μη δείξει καμία εμπιστοσύνη στα γεράκια του πολέμου που το παίζουν «περιστέρια της ειρήνης».





Eurokinissi

Επίσης κάλεσε τους εργαζόμενουςπου τηρώντας ντροπιαστική στάση δεν πήρε απόφαση για απεργία. Ούτε στη νόθα πλειοψηφία του ΕΚΘ, που σύρθηκε στη σημερινή απεργία κάτω από την αποφασιστική πίεση των σωματείων της Θεσσαλονίκης.

Κλείνοντας ξεκαθάρισε: «Το 2025 δεν είναι ούτε φυσιολογικό, ούτε προοδευτικό να δουλεύεις 13 ώρες τη μέρα.

Δεν αποτελεί πρόοδο να είσαι γονέας μόνο στα ρεπό σου, και τις υπόλοιπες μέρες ρομπότ στη διάθεση του εργοδότη.

Την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι αναγκαίο και ρεαλιστικό να μειώνεται συνεχώς το ωράριο εργασίας, με ταυτόχρονη κάλυψη των σύγχρονων αναγκών του λαού, με φτηνή πρόσβαση στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στη λαϊκή στέγη, και δωρεάν κάλυψη σε Υγεία - Παιδεία - Πρόνοια.

Στέλνουμε λοιπόν το μήνυμα σε κυβέρνηση και εργοδοσία:

Εσείς μπορείτε να ψηφίσετε αυτό το νομοσχέδιο - έκτρωμα που μας γυρνάει στον Μεσαίωνα.

Εμείς θα φροντίσουμε να μείνει στα χαρτιά, ανενεργό!».

Μαχητική πορεία ενάντια σε «λάστιχο ωράριο και λάστιχο ζωή»

Στη μαχητική πορεία που ακολούθησε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης κυριάρχησαν συνθήματα όπως «Λάστιχο ωράριο, λάστιχο ζωή - Οργάνωση και αγώνας για την ανατροπή» και «Συμβάσεις κλαδικές, αυξήσεις των μισθών - Αυτή είναι η απαίτηση των εργατών», ενώ δυνατά ακούστηκαν και τα συνθήματα αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης, «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και «Η Ιστορία έχει μια σωστή πλευρά, με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά».





Eurokinissi

Μαζικά ήταν τατωντουτωντουαλλά και τουΕκεί, στο πλευρό των εργαζομένων,

Ξεχώρισε για τη μαχητικότητά του το μπλοκ της νεολαίας, με πρωτοπόρους τους φοιτητές, ενώ δυναμική παρουσία είχε και το μπλοκ της Συντονιστικής Επιτροπής των Μαθητών, με πρωτοπόρους τους μαθητές του Πειραματικού Σχολείου, που προχώρησαν σε κατάληψη για να βρεθούν στο πλάι των αγωνιζόμενων γονιών τους και να παλέψουν ενάντια στους όρους σύγχρονης σκλαβιάς που διαμορφώνονται για τη νέα βάρδια της εργατικής τάξης.

Η πορεία έφτασε έξω από το υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης και συνεχίστηκε επί της οδού Αγίου Δημητρίου, όπου ολοκληρώθηκε.

Ο Δ. Μπελόπουλος, πρόεδρος της Ενωσης Εμποροϋπαλλήλων Θεσσαλονίκης, κάλεσε σε συνέχιση και κλιμάκωση του αγώνα ώστε ακόμα κι αν ψηφιστεί, να ακυρωθεί στην πράξη και αυτό το αντεργατικό τερατούργημα. Κατήγγειλε τον υπονομευτικό ρόλο της πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ και της νόθας πλειοψηφίας του ΕΚΘ, που ήθελαν να επιβάλουν σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς. Και κάλεσε τους εργαζόμενους «να αλλάξουμε τους συσχετισμούς παντού. Προχωράμε ακόμα πιο δυναμικά. Θα πάρουν την απάντηση που τους πρέπει από τον εργαζόμενο οργανωμένο λαό».

Εμπόριο: Τσάμπα δεν δουλεύουμε για την εργοδοσία!

Απεργιακή προσυγκέντρωση μπροστά στο κατάστημα της «Benetton» στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στο Εμπόριο. Κατήγγειλαν τον όμιλο των αδελφών Μελελούδη που έχει καταδικάσει τους εργαζόμενους στα καταστήματά του σε απληρωσιά, και απαίτησαν εδώ και τώρα να σταματήσει η ομηρία των εργαζομένων, να πληρωθούν τα δεδουλευμένα τους και να τους ενημερώσει η εργοδοσία ποια είναι τα σχέδια για το μέλλον των καταστημάτων.

Με συνθήματα όπως «Απλήρωτη δουλειά, απολυμένοι εργάτες - Ετσι πλουτίζουν οι κεφαλαιοκράτες» και «Δώστε τώρα τα δεδουλευμένα, τσάμπα δεν δουλεύουμε ποτέ και για κανέναν», διαδήλωσαν μαχητικά μπροστά στην είσοδο του καταστήματος.

Να σημειωθεί ότι η εργοδοσία οφείλει δεδουλευμένα μέχρι και 2 μηνών στους εργαζόμενους που απασχολούνται αυτήν τη στιγμή στα καταστήματά της, σε όσους εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση λόγω της απληρωσιάς το προηγούμενο διάστημα, αλλά και στους εργαζόμενους στα καταστήματα που έκλεισε στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις. Επιπλέον, σε μερίδα των εργαζομένων οφείλει και επιδόματα άδειας.

Ο «όμιλος Μελελούδη ΜΑΕ» διαχειρίζεται περισσότερα από 40 καταστήματα «Benetton», «Tally Weijl», OVS και «Parfois» σε όλη την Ελλάδα, ενώ τα καταστήματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι ανοιχτά 32 Κυριακές τον χρόνο, και μάλιστα με τους εργαζόμενους να δουλεύουν χωρίς κλιματισμό και θέρμανση, πολλές φορές χωρίς καν ρεύμα και νερό!

Υπάρχει δε έντονη ανησυχία για το μέλλον τους, καθώς βλέπουν την εταιρεία να κλείνει καταστήματα σε Τσιμισκή, «Cosmos» και «One Salonica», χωρίς να δίνει καμία απάντηση στους εργαζόμενους για τον λόγο που συμβαίνει αυτό.

Η Ενωση Εμποροϋπαλλήλων Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζει πρόκληση προς τους εργαζόμενους το γεγονός ότι η εταιρεία δεν σηκώνει τα τηλέφωνα για να τους πει πότε θα καταβληθούν τα δεδουλευμένα ενώ παράλληλα προχωρά σε προσλήψεις νέου προσωπικού, που σημαίνει ότι οποιαδήποτε επίκληση της εταιρείας σε οικονομικές δυσκολίες δεν έχει βάση.

Επιπλέον, αναδεικνύει την ευθύνη της τωρινής και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων που διαχρονικά, με όλους τους αντεργατικούς νόμους, ουσιαστικά δίνουν άλλοθι στην εργοδοσία να μπορεί να χρωστάει δεδουλευμένα στους εργαζόμενους, χωρίς να τους ενημερώνει καν για το μέλλον της επιχείρησης και το δικό τους.

Και καλεί την Επιθεώρηση Εργασίας, το υπουργείο και όλους τους αρμόδιους φορείς να προβούν σε επιτόπιους ελέγχους στα συγκεκριμένα καταστήματα.