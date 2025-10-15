Εφαλτήριο κλιμάκωσης του αγώνα για δουλειά και ζωή με δικαιώματα

Χιλιάδες πραγματικοί εργαζόμενοι απέργησαν και κατέβηκαν χθες στις απεργιακές συγκεντρώσεις σε πάνω από εξήντα πόλεις της χώρας.

Χιλιάδες άνθρωποι που από τους χώρους δουλειάς, εκεί που με τον ιδρώτα, με τα χέρια και το μυαλό τους παράγουν τον πλούτο που τσεπώνουν οι καπιταλιστές αχρήστεψαν στην πράξη τις κυβερνητικές ψευδολογίες ότι τάχα οι εργαζόμενοι είναι που θέλουν να δουλεύουν «από νύχτα σε νύχτα».

Η υπονόμευση δεν πέρασε! Σε κάθε απεργιακή συγκέντρωση, από τον Εβρο μέχρι την Κρήτη και από τα Δωδεκάνησα μέχρι την Κέρκυρα έφαγε τα μούτρα τους πρώτα απ'όλα η κυβέρνηση και η προπαγάνδα της, που «μάντευε» ότι θα διαδηλώσουν ...μειοψηφίες. Αλλά και η εργοδοσία που συμφωνεί και επαυξάνει με το νομοσχέδιο.

Εφαγαν τα μούτρα τους τα συνδικαλιστικά τσιράκια των παραπάνω, τα κεντρικά κομματικά - συνδικαλιστικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ που στη ΓΣΕΕ και σε μια σειρά ομοσπονδίες, επιχείρησαν να κηρύξουν «απεργοσπασία». Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου και της Ομοσπονδίας - Επισιτισμού - Τουρισμού, που ελέγχεται από συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι απέρριπταν την απεργιακή κινητοποίηση, αποκαλύπτοντας την υποκρισία του κόμματός τους στη Βουλή, που υποκριτικά ζητούσε από την κυβέρνηση να αποσύρει το νομοσχέδιο.

Οχι στη ζωή με τον «αλγόριθμο» των κερδών





Με τη ζωντανή, τη μαχητική τους παρουσία στους δρόμους του αγώνα οι χιλιάδες απεργοί δήλωσαν καθαρά την αντίθεσή τους σε ένα ακόμα νομοσχέδιο - έκτρωμα που σμπαραλιάζει τη ζωή τους, μετατρέπει το «ωράριο» σε ...αλγόριθμο, με παράμετρο το κέρδος των επιχειρηματικών ομίλων.

Οι χιλιάδες απεργοί έστειλαν καθαρό μήνυμα. «Είμαστε εδώ. Σπάμε τον φόβο και την μοιρολατρία, με συλλογική οργάνωση και αγώνα. Παίρνουμε θέσεις μάχης στο μετερίζι της ταξικής πάλης και καλούμε όλους τους συναδέλφους να σταθούν δίπλα μας. Απαιτούμε δουλειά και ζωή με δικαιώματα, σταθερό χρόνο εργασίας, 7ωρο-5νθήμερο-35ωρο, ΣΣΕ με ουσιαστικές αυξήσεις, απαιτούμε να βλέπουμε τα παιδιά μας κάθε μέρα και όχι μια φορά τη βδομάδα, απαιτούμε ελεύθερο χρόνο».

Οι μάχες της προηγούμενης περιόδους στους χώρους δουλειάς και στις πανελλαδικής πανεργατικές απεργίες, με επιστέγασμα τη χθεσινή απεργιακή μάχη γίνονται το εφαλτήριο για τη συνέχιση και ένταση των αγώνων ενάντια στις πολιτικές των κυβερνήσεων, ενάντια στους εκμεταλλευτές.