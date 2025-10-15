Τετάρτη 15 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 13
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
Οι εργαζόμενοι δεν θα αποδεχτούν το τερατούργημα

Σε δήλωσή του από την απεργιακή συγκέντρωση των Εργατικών Κέντρων, Ομοσπονδιών και Σωματείων στην Αθήνα ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, τόνισε τα εξής:

«Η μεγάλη συμμετοχή σήμερα στην πανεργατική απεργία και τα συλλαλητήρια δείχνει ότι οι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να αποδεχτούν αυτό το νομοσχέδιο - τερατούργημα και θα το βάλουν εκεί που πραγματικά αξίζει να πάει, στα σκουπίδια. Γιατί το παρόν και το μέλλον των εργαζομένων δεν είναι η 13ωρη σκλαβιά, αλλά είναι το 7ωρο, το 35ωρο, το 5ήμερο, είναι οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, οι αξιοπρεπείς μισθοί, τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους τόπους δουλειάς, οι κοινωνικές παροχές, είναι τα πλήρη δικαιώματά τους για μια ζωή που πραγματικά τους αξίζει».

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Εφαλτήριο κλιμάκωσης του αγώνα για δουλειά και ζωή με δικαιώματα
Χιλιάδες απεργοί στους δρόμους απαιτώντας 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο και αυξήσεις
Χιλιάδες ώρες κλεμμένης ζωής για τους εργαζόμενους
Η σκυτάλη σε νέους αγώνες, για ένα κίνημα αντεπίθεσης, που δεν υποτάσσεται στα συμφέροντα των ομίλων
Με αριθμό - ρεκόρ αποφάσεων «από τα κάτω» οργανώθηκε η απεργία και «νέκρωσαν» χώροι δουλειάς
Μαχητική απάντηση και από την Πάτρα στο τερατούργημα
«Στο πόδι» η Θεσσαλονίκη ενάντια στην απογείωση της «ευελιξίας» και στο 13ωρο
«Οχι στον εργασιακό μεσαίωνα» από τη Θεσσαλία
Παρακαταθήκη το νέο μαζικό και δυναμικό «όχι» στη σύγχρονη σκλαβιά
 Το σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» ακούστηκε δυνατά σε όλη τη χώρα
Σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο στους δρόμους
Σε όλη την Κεντρική Μακεδονία
Μαχητικές απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη την Ηπειρο
Εκατοντάδες στους δρόμους και στην Κρήτη
Σε Δυτική και Ανατολική Μακεδονία - Θράκη
 Οι εργαζόμενοι με τα σωματεία τους πέταξαν ήδη το νομοσχέδιο στα σκουπίδια
 Θάψιμο και υπονόμευση με όλους τους τρόπους σε όλα τα Μέσα...
Διαδήλωσαν ενάντια στη φορολεηλασία μαζί με τους εργαζόμενους
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ