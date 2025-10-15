ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ

Οι εργαζόμενοι δεν θα αποδεχτούν το τερατούργημα

Σε δήλωσή του από την απεργιακή συγκέντρωση των Εργατικών Κέντρων, Ομοσπονδιών και Σωματείων στην Αθήνα ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, τόνισε τα εξής:

«Η μεγάλη συμμετοχή σήμερα στην πανεργατική απεργία και τα συλλαλητήρια δείχνει ότι οι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να αποδεχτούν αυτό το νομοσχέδιο - τερατούργημα και θα το βάλουν εκεί που πραγματικά αξίζει να πάει, στα σκουπίδια. Γιατί το παρόν και το μέλλον των εργαζομένων δεν είναι η 13ωρη σκλαβιά, αλλά είναι το 7ωρο, το 35ωρο, το 5ήμερο, είναι οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, οι αξιοπρεπείς μισθοί, τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους τόπους δουλειάς, οι κοινωνικές παροχές, είναι τα πλήρη δικαιώματά τους για μια ζωή που πραγματικά τους αξίζει».