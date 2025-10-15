Τετάρτη 15 Οχτώβρη 2025
Σελίδα 16
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
Διαδήλωσαν ενάντια στη φορολεηλασία μαζί με τους εργαζόμενους

Το δικό τους μαχητικό «παρών», με τις διεκδικήσεις τους για το εισόδημά τους, έδωσαν οι μικροί επαγγελματίες στην απεργιακή συγκέντρωση της Αθήνας.

«Οι επαγγελματίες - βιοτέχνες - έμποροι - αυτοκινητιστές αρνούμαστε να πληρώσουμε ξανά», έγραφε το πανό της ΟΒΣΑ, καθώς η κυβέρνηση συνεχίζει την αφαίμαξη των αυτοαπασχολούμενων μέσα από το φορολογικό έκτρωμα που εφαρμόζει, την ακρίβεια στο σπίτι και στο μαγαζί, τα βάρη των χρεών και του φόβου να χάσουν σπίτια και μαγαζιά από τους πλειστηριασμούς.

Οι αυτοαπασχολούμενοι κατέβηκαν στον δρόμο ενάντια στο νέο Φορολογικό, που παρά τη διαφήμιση δεν μειώνει ούτε στο ελάχιστο τη ληστρική τεκμαρτή φορολογία, ενώ την ίδια στιγμή νέες ψηφιακές θηλιές, όπως το ψηφιακό πελατολόγιο, το ηλεκτρονικό τιμολόγιο κ.λπ., αυξάνουν το κόστος λειτουργίας. Διαδήλωσαν επίσης κόντρα στο συνεχώς αυξανόμενο κόστος σε ενοίκια, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, Ενέργεια και καύσιμα, που κάνει τον επαγγελματία να δουλεύει χωρίς να του μένει τίποτα στην άκρη.

Παράλληλα ένωσαν την φωνή τους μαζί με τα συνδικάτα κόντρα στο νομοσχέδιο της 13ωρης σκλαβιάς, που με θράσος η κυβέρνηση τόλμησε να το παρουσιάσει ότι είναι τάχα για το καλό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
