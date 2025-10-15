Σε όλη την Κεντρική Μακεδονία

Μαχητικές συγκεντρώσεις και πορείες πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας, με συμμετοχή εργαζομένων από μια σειρά χώρους εργασίας και κλάδους να στέλνει δυνατό μήνυμα ενάντια στη 13ωρη δουλειά και την «ευελιξία».

Συγκεκριμένα, στους δρόμους βγήκαν σε Βέροια και Νάουσα, σε Γιαννιτσά και Εδεσσα, σε Κιλκίς αλλά και σε Πολύγυρο Χαλκιδικής, όπου ξεχώρισε η πολύ μαζική συμμετοχή στην απεργία των εργαζομένων στα μεταλλεία.

Στην Κατερίνη, η απεργιακή διαδήλωση πέρασε μπροστά από το Εργατικό Κέντρο και κατήγγειλε τον ρόλο της πλειοψηφίας που για άλλη μια φορά επέλεξε την απραξία.

Στις Σέρρες, Σωματεία και φορείς πραγματοποίησαν απεργιακή συγκέντρωση και στη συνέχεια πορεία στην πόλη και στους δρόμους που κατέληξε στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, όπου είχαν παράσταση διαμαρτυρίας οι κτηνοτρόφοι, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στον αγώνα που δίνουν για μέτρα στήριξης και προστασίας.