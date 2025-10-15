Το σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» ακούστηκε δυνατά σε όλη τη χώρα

Δυνατά αντήχησαν και χτες τα συνθήματα αλληλεγγύης στην ηρωικό παλαιστινιακό λαό από τις απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα, τη στιγμή μάλιστα που αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ βρίσκεται στη Δυτική Οχθη (βλ. σελ. 6).

Χαιρετισμό μάλιστα στην απεργιακή συγκέντρωση της Αθήνας, στα Προπύλαια, απηύθυνε σε απευθείας τηλεφωνική σύνδεση η Suzan Tayseer Salam, πρόεδρος της Ενωσης Παλαιστινιακών Συνδικάτων της Ιερουσαλήμ. Η συνδικαλίστρια από τη μαρτυρική Παλαιστίνη αναφέρθηκε στην παγκόσμια αλληλεγγύη των Συνδικάτων, τονίζοντας ότι «η φωνή των εργαζόμενων στην Ελλάδα είναι πάντα δίπλα μας, στηρίζουν τους αγώνες μας». Και τόνισε την ανάγκη να δυναμώσει η αλληλεγγύη, για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων που ζουν κάτω από κατοχή και αντιμετωπίζουν προβλήματα κάθε μέρα, ενώ ευχαρίστησε τα Συνδικάτα για την αλληλεγγύη τους.

Από το ΠΑΜΕ που βρίσκεται στη Δυτική Οχθη

Ο Μάρκος Μπεκρής, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, που συμμετέχει στην αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ που βρίσκεται στην Παλαιστίνη από την περασμένη Κυριακή, έστειλε αγωνιστικούς χαιρετισμούς στην απεργιακή συγκέντρωση της Αθήνας λέγοντας:

«Στέλνουμε από την ηρωική Παλαιστίνη τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Από τη βασανισμένη Γάζα, από την κατεχόμενη Δυτική Οχθη, από τους προσφυγικούς καταυλισμούς, μεταφέρουμε αγωνιστικούς συντροφικούς χαιρετισμούς στη σημερινή μεγαλειώδη απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα αλλά και σε όλες τις πόλεις της χώρας.

Η αντιπροσωπεία μας έχει γίνει δεκτή με ζεστασιά και συντροφικότητα από τους Παλαιστίνιους εργάτες. Τα σωματεία τους, τα συνδικάτα τους γνωρίζουν πολύ καλά τη δράση των σωματείων και του ΠΑΜΕ αυτά τα δύο χρόνια, αλλά και πριν, τις δεκάδες κινητοποιήσεις, πρωτοβουλίες, απεργίες, δείχνοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη τους στον Παλαιστινιακό λαό.

Βρεθήκαμε μέσα σε προσφυγικούς καταυλισμούς όπου διαπιστώσαμε το γεγονός ότι οι Ισραηλινοί έποικοι κόβουν, όποτε θέλουν, το ρεύμα και το νερό, ενώ όταν πραγματοποιούν επεμβάσεις και εφόδους το πρώτο πράγμα που χτυπάνε είναι οι δεξαμενές νερού για να μείνουν οι εργατικές - λαϊκές οικογένειες χωρίς τη δυνατότητα πρόσβασης ακόμα και σε πόσιμο νερό, για 15, 20 και 25 μέρες.

Εχουν γίνει δεκτές με θερμή υποδοχή οι πρωτοβουλίες που πήρανε και οι λιμενεργάτες στο λιμάνι του Πειραιά όπου μπλοκάρανε σφαίρες, ρουκέτες και στρατιωτικό χάλυβα, οι οποίες προορίζονταν για το κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ για να σκοτώσουν και να δολοφονήσουν τον Παλαιστινιακό λαό. Παλαιστίνιοι μας είπανε ότι αυτές οι πρωτοβουλίες πρέπει να συνεχιστούν, η αλληλεγγύη να δυναμώσει, γιατί κάθε σφαίρα που σταματάει σώζεται μια ανθρώπινη ζωή στην Παλαιστίνη.

Αυτό το οποίο μας ζητήθηκε και είπαμε ότι θα είμαστε στην πρώτη γραμμή, είναι ότι τώρα πρέπει να δυναμώσει η αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό για να έχει πραγματικά το δικό του ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του '67 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, χωρίς εποίκους, χωρίς κατοχή, χωρίς φυλακισμένους και πολιτικούς κρατούμενους. Και το λένε σε εμάς, ως η πρώτη αντιπροσωπεία η οποία φτάνει στο έδαφος της Παλαιστίνης, όπου πραγματικά σηκώνει το κεφάλι κάθε μέρα και δίνει μάχη ο Παλαιστινιακός λαός.

Σας καλούμε από την Αθήνα μέχρι τη Γάζα, στη Δυτική Οχθη και στους προσφυγικούς καταυλισμούς να ακουστεί παντού και δυνατά το σύνθημα "Λευτεριά στην Παλαιστίνη"».

Η Γενική Ενωση Παλαιστινίων Εργατών χαιρετίζει την απεργία

Επίσης, τη χτεσινή απεργία στη χώρα μας χαιρέτισε από τη Ραμάλα ο Kamel Hamid, γενικός γραμματέας της Γενικής Ενωσης Παλαιστινίων Εργατών, αναφέροντας:

«Εμείς στην Παλαιστίνη είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποδεχτούμε την αντιπροσωπεία των Ελλήνων συνδικαλιστών στη Ραμάλα.

Στην Παλαιστίνη, τους ευχαριστούμε και εκτιμούμε τις προσπάθειές τους, τη συνεργασία τους μαζί μας και την αλληλεγγύη τους προς τον παλαιστινιακό λαό.

Από εδώ, από την Παλαιστίνη, στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους αγωνιστές και σε όλους τους ελεύθερους ανθρώπους που στέκονται με τον παλαιστινιακό λαό και εκφράζουν την αλληλεγγύη τους.

Ευχόμαστε επιτυχία στην απεργία των Ελλήνων εργατών και ελπίζουμε ο ελληνικός λαός να συνεχίσει να είναι μόνιμος φίλος των καταπιεσμένων και διωκόμενων λαών, όπως είναι διαχρονικά ιδιαίτερα στον παλαιστινιακό λαό».