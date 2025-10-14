ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ.- Οι επιστήμονες Ζοέλ Μοκίρ, Φιλίπ Αγκιόν και Πίτερ Χόβιτ τιμήθηκαν χτες με το βραβείο του Νόμπελ Οικονομίας 2025 «για την εξήγηση της οικονομικής ανάπτυξης που βασίζεται στην καινοτομία». Ειδικότερα ο Ζ. Μόκιρ βραβεύτηκε «για τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της τεχνολογικής προόδου» και οι άλλοι δύο, Αγκιόν και Χόβιτ, «για τη θεωρία της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της δημιουργικής καταστροφής».

ΠΡΕΤΟΡΙΑ.- Τουλάχιστον 42 άνθρωποι, ανάμεσά τους μετανάστες από το Μαλάουι και από τη Ζιμπάμπουε που εργάζονταν στη Νότια Αφρική, σκοτώθηκαν όταν ένα επιβατικό λεωφορείο ξέφυγε από την πορεία του, ανατράπηκε και έπεσε σε ανάχωμα στη Νότια Αφρική. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες περίπου 90 χιλιόμετρα από τα σύνορα, όταν ο οδηγός του λεωφορείου έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο κατευθυνόταν προς τη Ζιμπάμπουε.