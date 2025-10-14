Τρίτη 14 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΔΙΕΘΝΗ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ.- Οι επιστήμονες Ζοέλ Μοκίρ, Φιλίπ Αγκιόν και Πίτερ Χόβιτ τιμήθηκαν χτες με το βραβείο του Νόμπελ Οικονομίας 2025 «για την εξήγηση της οικονομικής ανάπτυξης που βασίζεται στην καινοτομία». Ειδικότερα ο Ζ. Μόκιρ βραβεύτηκε «για τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της τεχνολογικής προόδου» και οι άλλοι δύο, Αγκιόν και Χόβιτ, «για τη θεωρία της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της δημιουργικής καταστροφής».

ΠΡΕΤΟΡΙΑ.- Τουλάχιστον 42 άνθρωποι, ανάμεσά τους μετανάστες από το Μαλάουι και από τη Ζιμπάμπουε που εργάζονταν στη Νότια Αφρική, σκοτώθηκαν όταν ένα επιβατικό λεωφορείο ξέφυγε από την πορεία του, ανατράπηκε και έπεσε σε ανάχωμα στη Νότια Αφρική. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες περίπου 90 χιλιόμετρα από τα σύνορα, όταν ο οδηγός του λεωφορείου έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο κατευθυνόταν προς τη Ζιμπάμπουε.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
«Σόου» Τραμπ - ισραηλινής ηγεσίας στην Κνεσέτ για να πείσουν ότι νίκησαν
Στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού για μια Παλαιστίνη ελεύθερη και ανεξάρτητη
Νέος γύρος παζαριών με στόχο τα «θέλω» του κεφαλαίου
Η Μόσχα θα αντιμετωπίσει τους αμερικανικούς πυραύλους «Tomahawk» ως πυρηνικούς
Συγκλονιστικές στιγμές στον προσφυγικό καταυλισμό Al-Jalazone
 Οι κυβερνητικές δυνάμεις νικητές των δημοτικών εκλογών
 Συνέδριο των εθνικιστικών - ναζιστικών οργανώσεων
 Αεροπορική βάση στο Αϊντάχο θα φτιάξει το Κατάρ
 Προφορική «καταρχήν συμφωνία» των Κούρδων με το καθεστώς των τζιχαντιστών
Η φωνή των λαών ενάντια στην κατοχή ακούστηκε την ώρα που οι μακελάρηδες αλληλοσυγχαίρονταν
Πολύνεκρες συγκρούσεις στα σύνορα Αφγανιστάν - Πακιστάν
 Μετωπική σύγκρουση τρένων με δεκάδες τραυματίες
 Νέο επεισόδιο στον εξελισσόμενο εμπορικό πόλεμο
Εμπρακτη στήριξη των Ελλήνων εργαζομένων προς τον ηρωικό παλαιστινιακό λαό
Δυναμικές κινητοποιήσεις αλληλεγγύης
 Πιθανή ανακατανομή πόρων λόγω δημοσιονομικής παράλυσης
 Ο Κούρτι έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ