Μαχητικό απεργιακό ποτάμι για μόνιμη και σταθερή δουλειά, κόντρα στην εργασιακή ομηρία

Απέσυρε η κυβέρνηση την αθλιότητα που έφερε για τον νέο τρόπο πρόσληψης σε παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ

Να αποσύρει το προσχέδιο νόμου για τον νέο τρόπο πρόσληψης των εργαζομένων σε κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων, που ανακυκλώνει την ανεργία και διαιωνίζει την εργασιακή ομηρία, αναγκάστηκε το υπουργείο Εσωτερικών κάτω από το βάρος της μαζικές πανελλαδικής απεργίας και κινητοποίησης των εργαζομένων στους ΟΤΑ την Παρασκευή 24 Απρίλη.

Υπενθυμίζεται ότι στους δήμους χιλιάδες είναι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται για πολλά χρόνια με συμβάσεις ομηρίας και μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ σε κρίσιμες κοινωνικές δομές μεταξύ άλλων σε παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ κ.ά. Αυτόν τον εργάσιμο βίο δεκαετιών επιδίωξε να «μηδενίσει» η κυβέρνηση με το παραπάνω προσχέδιο.

Οι εργαζόμενοι με τη μαζική τους κινητοποίηση στην Αθήνα, συρρέοντας μάλιστα από μια σειρά περιοχές της επαρχίας, απαίτησαν τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και την κατάργηση της αντιδραστικής διάταξης Βορίδη. Ανάγκασαν τον υπουργό Εσωτερικών να δηλώσει στη συνάντηση με τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ - ΟΤΑ, ότι αποσύρει το προσχέδιο νόμου και η συζήτηση ξεκινά από «μηδενική βάση». Οπως δήλωσαν οι εκλεγμένοι της ΔΑΣ στη συνάντηση, η μόνη βάση που δέχονται οι εργαζόμενοι είναι εδώ και τώρα να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι. Και ότι δεν θα κάνουν βήμα πίσω από το δίκαιο αίτημά τους, που είναι το μόνο ρεαλιστικό και αναγκαίο για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των νέων οικογενειών και των εργαζομένων.





Στο πλαίσιο της μεγάλης συγκέντρωσης που έγινε στην όπου βρέθηκαν και εργαζόμενο από όλη τη χώρα, το οργάνωσε προσυγκέντρωση στην πλατεία Βάθης, η οποία ενώθηκε με την κύρια συγκέντρωση στην πλατεία Καραϊσκάκη έξω από τα γραφεία της ΠΟΕ - ΟΤΑ.

Στο πλάι των απεργών, βρέθηκαν αντιπροσωπεία του ΚΚΕ με επικεφαλής τον ΓΓ της ΚΕ Δ. Κουτσούμπα, και, μεταξύ άλλων, οι κομμουνιστές δήμαρχοι Καισαριανής, Πάτρας, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου και Τυρνάβου και εκπρόσωποι της «Λαϊκής Συσπείρωσης» από δήμους της Αττικής.

Ακόμα συμμετείχαν ο Γιώργος Στεφανάκης, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, ο Γιώργος Πέρρος, μέλος της Γραμματείας του ΠΑΜΕ, η Βέτα Πανουτσάκου, από την ΕΕ της ΑΔΕΔΥ, και εκπρόσωποι του Εργατικού Κέντρου Πειραιά.

Μετά τη συγκέντρωση, ακολούθησε πορεία στο υπουργείο Εσωτερικών, όπου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της ΕΕ της ΠΟΕ - ΟΤΑ με τον υπουργό Εσωτερικών Θ. Λιβάνιο.

Η ανάγκη για κοινωνικές υπηρεσίες είναι δικαίωμα

Στην απεργιακή συγκέντρωση στην πλατεία Καραϊσκάκη, ο Βασίλης Πετρόπουλος, μέλος της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ και γραμματέας της ΠΟΕ - ΟΤΑ τόνισε ότι η ανάγκη για κοινωνικές υπηρεσίες, για Προσχολική Αγωγή, δεν είναι κόστος, είναι δικαίωμα. Και αποδομώντας το επιχείρημα ότι «δεν υπάρχουν χρήματα» τόνισε πως την ίδια στιγμή που δίνονται δισ. ευρώ για πολεμικές δαπάνες πετσοκόβονται δαπάνες για ζωτικές ανάγκες των λαϊκών νοικοκυριών.

Για μια ακόμη φορά, υπογράμμισε, η κυβέρνηση επιλέγει τον δρόμο της μετωπικής επίθεσης στα εργασιακά δικαιώματα. Αυτήν τη φορά, απέναντι σε χιλιάδες εργαζόμενους των ΟΤΑ που απασχολούνται μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ σε διάφορες δομές και κυρίως τους Παιδικούς Σταθμούς αλλά και τα ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜεΑ, ΚΗΦΗ, Κέντρα Κοινότητας, Σίτισης Δομές Φιλοξενίας κ.λπ.

Μίλησε για το άθλιο προσχέδιο που έφερε η κυβέρνηση, το οποίο όπως εξήγησε προωθεί την εφαρμογή ενός συστήματος πλήρους ανταποδοτικότητας μέσω voucher, τη σύνδεση της χρηματοδότησης με τον αριθμό των εξυπηρετούμενων παιδιών και τη δημιουργία ενός πανελλαδικού «μητρώου» εργαζομένων ορισμένου χρόνου, τα οποία οδηγούν στην παραπέρα υποβάθμιση κρίσιμων κοινωνικών υπηρεσιών, στην περιπλάνηση των εργαζομένων σε διάφορες δομές, στην ανακύκλωση της ανεργίας και στην εργασιακή ομηρία. Δηλαδή, στη ναρκοθέτηση της μονιμοποίησης εργαζομένων, που προσφέρουν για χρόνια.

Επίσης, στην ήδη οριακή κατάσταση που επικρατεί στους παιδικούς σταθμούς με παιδιά να μένουν εκτός και εργαζόμενους να υπερβάλλουν εαυτούς για να τους κρατήσουν όρθιους, το σχέδιο διάταξης νόμου της κυβέρνησης σηματοδοτεί μια ακόμα χειρότερη επόμενη μέρα για τους εργαζόμενους και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.





Κ. Πελετίδης: Διεκδικούμε το αυτονόητο

Καταλήγοντας, ο Β. Πετρόπουλος πρόβαλλε το αίτημα άμεσης απόσυρσης της διάταξης, μονιμοποίησης όλων των εργαζομένων χωρίς όρους και προϋποθέσεις, μαζικές προσλήψεις εργαζομένων στο ύψος των πραγματικών αναγκών για τη λειτουργία όλων των κοινωνικών δομών με μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους. Ακόμα, κατάργηση της διάταξης Βορίδη, πλήρους χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών από τον κρατικό προϋπολογισμό στο ύψος των πραγματικών αναγκών, κατάργηση του καθεστώτος των voucher, της ανταποδοτικότητας και της επιχειρηματικής λειτουργίας κ.ά.

Χαιρετισμό στην απεργιακή συγκέντρωση απηύθυνε, μεταξύ άλλων, ο Κώστας Πελετίδης, δήμαρχος Πατρέων, τονίζοντας πως αγωνίζονται για το αυτονόητο, και πως δεν μπορεί το 2026 να μην υπάρχουν οι υποδομές, να μη διαθέτουν οι δήμοι κοινωνικές δομές με εργαζόμενους με πλήρη δικαιώματα.

Θέτοντας τα ερωτήματα «Τι είναι αυτό που στέκεται εμπόδιο στη μόνιμη εργασία; Στα δικαιώματά σας; Γιατί είστε όμηροι;» απάντησε ότι αυτό συμβαίνει «γιατί δεν είμαστε στην προτεραιότητα του συστήματος». Το πρόβλημα, επεσήμανε, είναι χρόνιο. Τα συμφέροντα έχουν ό,τι ζητήσουν, ενώ οι εργαζόμενοι όχι, γιατί θεωρούν κόστος τις ανάγκες των εργαζομένων και τις ανάγκες των παιδιών.

Σημείωσε, εξάλλου, ότι δεν είναι «αθώοι» όλοι οι δήμαρχοι, τονίζοντας ότι θέλουν να εκτονώσουν την κατάσταση. Σήμερα, όχι αύριο, είπε καταλήγοντας ο Κ. Πελετίδης, να πάρουν την απόφαση μονιμοποίησης όλων.

Στη συγκέντρωση μίλησε και ο Νίκος Τράκας, πρόεδρος της ΠΟΕ - ΟΤΑ.

Νωρίτερα στην προσυγκέντρωση του Συνδικάτου ΟΤΑ μίλησε η Θεοδώρα Καραγιαννίδου, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Ηλιούπολης, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε η Ανατολή Ηλιάδου, εργαζόμενη καθαρίστρια στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης και μέλος της διοίκησης του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Θεσσαλονίκης.