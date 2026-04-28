ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Καταγγέλλει την ποινικοποίηση της άσκησης των καθηκόντων τους

«Αν οι ελεγχόμενοι εργοδότες μιμηθούν τέτοιες πρακτικές τότε οι Επιθεωρητές θα σέρνονται κάθε μέρα σιδηροδέσμιοι στα δικαστήρια και το ελεγκτικό έργο της Επιθεώρησης θα είναι πρακτικά αδύνατο να ασκηθεί»: Με τον τρόπο αυτό σχολιάζει και καταγγέλλει ο Σύλλογος Εργαζομένων Επιθεώρησης Εργασίας τη σύλληψη Επιθεωρητή Εργασίας από την αστυνομία, την οποία κάλεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, και ενώ ο Επιθεωρητής ασκούσε τα καθήκοντα του στο πλαίσιο διαμεσολάβησης μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη. Να σημειωθεί ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας παρίστατο ως η φερόμενη εργοδότης στην παραπάνω μεσολάβηση.

Ο Επιθεωρητής οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας, όπου και παρέμεινε όλο το βράδυ και την επομένη οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων, αφέθηκε ελεύθερος και ορίστηκε προκαταρκτική εξέταση.

«Το να πηγαίνει κάποιος στη δουλειά του», τονίζει ο Σύλλογος «και να καταλήγει κρατούμενος και διωκόμενος, επειδή απλώς ασκεί τα καθήκοντά του, προκαλεί οργή, αλλά και πείσμα να υπερασπιστούμε το έργο μας. Η πράξη αυτή δεν στοχοποιεί μόνο τον συγκεκριμένο συνάδελφο, αλλά το σύνολο των εργαζομένων στην Επιθεώρηση Εργασίας. (...) Επιπλέον είναι εξαιρετικά προβληματικό να οδηγούνται υπάλληλοι σε αυτόφωρη διαδικασία με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος, χωρίς αυτή πρώτα να έχει στοιχειοθετηθεί από τον καταγγέλλοντα», σημειώνει ο Σύλλογος. Και, δηλώνει: «Δεν τρομοκρατούμαστε και δεν θα επιτρέψουμε την ποινικοποίηση της άσκησης των καθηκόντων μας. Ο αγώνας για αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας δεν μπορεί να διεξάγεται υπό καθεστώς φόβου και διώξεων».