ΔΑΣ ΟΤΑ

Μόνη βάση συζήτησης η μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων

«Ενα μαχητικό ποτάμι γέμισε την Αθήνα, από εργαζόμενους από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, τις κοινωνικές δομές, τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ - ΜΕΑ και από όλες τις υπηρεσίες των δήμων», σημειώνει η ΔΑΣ για τη μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση.

Και, σχολιάζοντας τη δήλωση του υπουργού Εσωτερικών ότι «αποσύρει το προσχέδιο νόμου και η συζήτηση ξεκινά από "μηδενική βάση"», τονίζει ότι οι εκλεγμένοι της ΔΑΣ υπογράμμισαν στη συνάντηση πως «η μόνη βάση συζήτησης που δέχονται οι εργαζόμενοι είναι να μονιμοποιηθούν εδώ και τώρα όλοι οι συμβασιούχοι». Και από αυτό το αίτημα, το μόνο ρεαλιστικό και αναγκαίο για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των νέων οικογενειών και των εργαζομένων, «δεν θα κάνουν βήμα πίσω».

Επιπλέον η ΔΑΣ προειδοποιεί την κυβέρνηση ότι οι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις, περιμένοντας τη νέα πρότασή της. Αλλά «συσπειρωμένοι στα σωματεία μας συνεχίζουμε τον αγώνα, πιο μαχητικά, πιο μαζικά. Ενάντια στη μοιρολατρία και στην ηττοπάθεια, στη λογική του "εφικτού" που καλλιεργούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, η κυβέρνηση και τα κόμματα που υπηρετούν τα συμφέροντά τους, οι δυνάμεις τους στο συνδικαλιστικό κίνημα, η σημερινή κινητοποίηση έδειξε ότι οι αγώνες μπορούν να φέρουν αποτελέσματα».

«Δυναμώνουμε τον αγώνα για μονιμοποίηση των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις», επισημαίνει, και στο πλαίσιο αυτό καλεί στην απεργία της 1ης Μάη και στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία στις 13 Μάη.