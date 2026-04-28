32ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΡΓΑΤΩΝ

Μεγάλη νίκη με τη ΔΑΣ πρώτη δύναμη ύστερα από δεκαετίες!

Με 65 ψήφους 11 έδρες στη νέα διοίκηση. Πτώση για ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ στον κλάδο της πολεμικής βιομηχανίας

Σε πρώτη δύναμη, με αύξηση σε ποσοστά, ψήφους και έδρες, αναδείχθηκε το ψηφοδέλτιο της ΔΑΣ στο 32ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΠΟΕΜ) που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο, παίρνοντας τη σκυτάλη από προηγούμενες επιτυχημένες εκλογικές αναμετρήσεις Συνδικάτων και Ομοσπονδιών και επιβεβαιώνοντας τα θετικά βήματα που γίνονται στη μάχη για την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος.

Συγκεκριμένα, για τη διοίκηση της Ομοσπονδίας από 159 εγγεγραμμένους ψήφισαν οι 157 (έγκυρα 155, άκυρα 2).

Η ΔΑΣ πήρε 65 ψήφους, κατέλαβε 11 έδρες και πήρε ποσοστό 41,94%. Στο προηγούμενο Συνέδριο είχε πάρει 55 ψήφους, 9 έδρες και 34,81%.

Η ΑΣΕΜ (ΠΑΣΚΕ - ΣΥΡΙΖΑ) πήρε 64 ψήφους (41,29%) και κατέλαβε 10 έδρες (από 70 ψήφους, 44,3% και 11 έδρες). Η ΔΑΚΕ πήρε 22 ψήφους (14,19%) και 4 έδρες (από 33 ψήφους, 20,89% και 5 έδρες). Η «Ανένταχτη Κίνηση» (δεν είχε κατέβει την προηγούμενη φορά) πήρε 4 ψήφους, 2,58% και καμία έδρα.

Για τη ΓΣΕΕ ψήφισαν 81. Η ΔΑΣ πήρε 47 ψήφους και ανέδειξε 5 αντιπροσώπους (από 4). Η ΑΣΕΜ πήρε 21 ψήφους και ανέδειξε 2 αντιπροσώπους (από 4), η ΔΑΚΕ 9 ψήφους και ανέδειξε 1 αντιπρόσωπο (από 2) και η «Ανένταχτη Κίνηση» πήρε 4 ψήφους και δεν ανέδειξε κανέναν αντιπρόσωπο.

Με τον κλάδο του Μετάλλου να έχει ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της στροφής στην πολεμική οικονομία, η ενίσχυση και η πρωτιά των ταξικών δυνάμεων στην Ομοσπονδία, με υποχώρηση των παρατάξεων του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού, αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για την οργάνωση της πάλης.

Στις εργασίες του Συνεδρίου μάλιστα αποτυπώθηκε αυτή η αποφασιστικότητα για οργάνωση της διεκδίκησης κόντρα σε κυβέρνηση και εργοδοσία, παρά τις προσπάθειες της απερχόμενης πλειοψηφίας (ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ) να επιβάλει νοθεία ώστε να συνεχίσει να κάθεται στο σβέρκο των εργαζομένων στον κλάδο. Οι δυνάμεις αυτές επιχείρησαν να επιβάλουν την παρουσία δεκάδων «μαϊμού» αντιπροσώπων ώστε να αναπαράξουν τους πλαστούς συσχετισμούς, κάτι που απορρίφθηκε από τους ίδιους τους συνέδρους με τις αποφάσεις τους, τις οποίες πήραν με μεγάλη πλειοψηφία. Χαρακτηριστικό του μεγέθους της νοθείας που επιχείρησαν ήταν ότι στον νομό Κοζάνης, έναν νομό χτυπημένο από την πολιτική της απολιγνιτοποίησης, με τα εργοστάσια να έχουν ερημώσει, εμφάνισαν 2.000 ηλεκτροσυγκολλητές!

ΔΑΣ: Σημαντικό βήμα στην πορεία ανασύνταξης του εργατικού κινήματος

Η ΔΑΣ χαιρετίζει το ελπιδοφόρο αποτέλεσμα, αναφέροντας ότι για το ψηφοδέλτιό της καταγράφεται άνοδος 11 ψήφων, 2 εδρών και 7,13% σε ποσοστό. «Το αποτέλεσμα αυτό είναι ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην πορεία ανασύνταξης του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, ενάντια στην πολιτική του πολέμου, της φτώχειας και της εκμετάλλευσης», σημειώνει η ΔΑΣ και προσθέτει:

«Ειδικά στον κλάδο του Μετάλλου και της βαριάς βιομηχανίας της χώρας, που οι εργαζόμενοι ζουν από πρώτο χέρι τις αρνητικές συνέπειες της πολεμικής οικονομίας και της μετατροπής του σε πολεμική βιομηχανία, η 1η θέση στη διοίκηση της Ομοσπονδίας θα αξιοποιηθεί από τα ταξικά συνδικάτα για την ενίσχυση της οργάνωσης των εργαζομένων και για το δυνάμωμα των αγώνων ώστε οι μεταλλεργάτες να μη θυσιάσουν άλλα δικαιώματα στον βωμό του κέρδους και του πολέμου, αλλά για να περάσουν στην αντεπίθεση.

Για να κατοχυρώσουν Συμβάσεις και συλλογικά δικαιώματα που αντιστοιχούν στις σύγχρονες ανάγκες τους».

«Οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και οι άλλοι πρωτοπόροι αγωνιστές που συγκρότησαν το ψηφοδέλτιο της ΔΑΣ θα συνεχίσουν με ακόμα μεγαλύτερη ορμή και πείσμα την προσπάθεια της μαζικοποίησης των συνδικάτων και της ΠΟΕΜ, την προσπάθεια να αλλάξει ακόμα πιο αποφασιστικά ο συσχετισμός δυνάμεων, στην πρώτη γραμμή για την οργάνωση των αγώνων της ανατροπής της αντιλαϊκής πολιτικής», καταλήγει η ΔΑΣ.

Τον παλμό των αγώνων από τους χώρους δουλειάς μετέφεραν οι συνδικαλιστές της ΔΑΣ

Σε αντιδιαστολή με τους συνδικαλιστές των ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ, που δεν φιλοτιμήθηκαν να τοποθετηθούν στο Συνέδριο, μέσα από την παρουσία και τις τοποθετήσεις των αντιπροσώπων της ΔΑΣ αναδείχθηκε το νέο και ελπιδοφόρο στοιχείο της δράσης δεκάδων συνδικαλιστών για την οργάνωση της πάλης των μεταλλεργατών.

Κατατέθηκε με ζωντανή πείρα ο αγωνιστικός απολογισμός από δεκάδες χώρους δουλειάς, μεταξύ αυτών από τους εμβληματικούς αγώνες της ΛΑΡΚΟ, της ΕΤΕΜ, στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, που όπως σημειώνει και η ΔΑΣ «δεν έχει καμία σχέση με τον "απολογισμό" του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, της νοθείας και της υποταγής στα επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτά τα στοιχεία της νοθείας απέρριψαν οι αντιπρόσωποι του Συνεδρίου, ενισχύοντας ταυτόχρονα της ΔΑΣ».

Συγκεκριμένα, στο τι μεσολάβησε από το προηγούμενο Συνέδριο αναφέρθηκε μεταξύ άλλων εκ μέρους της ΔΑΣ ο Σωτήρης Πουλικόγιαννης, θυμίζοντας τις «μαϊμουδιές» της απερχόμενης διοίκησης, όπως και το ότι η ίδια πλειοψηφία των ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ κατά την προηγούμενη θητεία είχε αποκλείσει τη ΔΑΣ από την Εκτελεστική Επιτροπή, παρόλο που ήταν 2η δύναμη.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στη Συλλογική Σύμβαση που υπέγραψε η παραπάνω ηγεσία, και μάλιστα «εν κρυπτώ». «Ο,τι έκανε ο Παναγόπουλος δηλαδή με τον ΣΕΒ και με την κυβέρνηση, το ίδιο κάνανε κι αυτοί. Συναντιόνταν κρυφά με τις άλλες εργοδοτικές ενώσεις και κάποια στιγμή απλά μας ανακοίνωσαν το αποτέλεσμα», επεσήμανε.

Παρουσίασε συνοπτικά τις επιπτώσεις από τις Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις στους εργαζόμενους και σημείωσε ότι δεν οργάνωσαν καμία μάχη για τη διεκδίκησή τους. Τόνισε πως το πρώτο και μεγαλύτερο έγκλημα στην Κλαδική Συλλογική Σύμβαση είναι ότι μετέτρεψε το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, μια κατάκτηση δεκαετιών, σε επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών. «Αυτό σημαίνει ότι τα επόμενα χρόνια συνάδελφοι θα προσπαθούν να βγάλουν σύνταξη λόγω επαγγελματικής ασθένειας και δεν θα μπορούν». Ακόμα, κατήγγειλε ότι στην Κλαδική Συλλογική Σύμβαση ενσωμάτωσαν όλο τον νόμο Χατζηδάκη.

Πρόσθεσε πως γι' αυτό η συγκεκριμένη ΣΣΕ διαφημίζεται από την κυβέρνηση και τον ελεγχόμενο, εκατομμυριούχο Παναγόπουλο, που έχει ήδη εξαγγείλει ότι σκοπεύει μέσω της άθλιας «Κοινωνικής Συμφωνίας» να την κηρύξει «υποχρεωτική». «Ομως όταν του είπαμε να κάνει το ίδιο με την τοπική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση που έχουμε υπογράψει το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας, γέλαγε, γιατί δεν υπογράφουν τίποτα που δεν είναι αρεστό στην εργοδοσία», υπογράμμισε.

Πραγματική πείρα από τη μάχη στους χώρους δουλειάς

Ο Βαγγέλης Παπαϊωάννου, από το Σωματείο στο Εργοστάσιο Μετάλλου ΕΤΕΜ - «Cosmos», μετέφερε την πραγματική όπως είπε πείρα από την ίδρυση ενός νεοσύστατου σωματείου, επισημαίνοντας ότι φτιάχτηκε σε συνθήκες πολεμικής προετοιμασίας και με την εργοδοσία να ζητάει «τα κεφάλια μέσα», ενώ οι εργαζόμενοι είναι αντιμέτωποι με οξυμένα προβλήματα. Σε αυτές τις συνθήκες, συνέχισε, δημιουργήθηκε το Σωματείο, το οποίο οι ίδιοι οι εργαζόμενοι προστάτευσαν και προφύλαξαν από την προσπάθεια της εργοδοσίας να τους τρομοκρατήσει. Δεκάδες νέοι συνάδελφοι, είπε, σήκωσαν κεφάλι και γράφτηκαν στο Σωματείο. Κάνουν συζητήσεις συνάδελφο τον συνάδελφο και με Γενικές Συνελεύσεις έβαλαν στόχο την υπογραφή επιχειρησιακής ΣΣΕ που θα αποτυπώνει τις πραγματικές τους ανάγκες, σε αντιπαράθεση με τη ΣΣΕ της ντροπής που υπέγραψε η ηγεσία της Ομοσπονδίας. Ετσι - τόνισε - στήνεται ένα πραγματικό σωματείο, με επιμονή, κοπιαστική δουλειά, σύγκρουση με την εργοδοσία: «Εμείς, συνάδελφοι, δεν είμαστε "μαϊμούδες" αλλά πραγματικοί συνάδελφοι, που πάμε για το μεροκάματο και διεκδικούμε μια καλύτερη ζωή».

Ο Χρυσόστομος Ζελπεντζής, πρόεδρος της Ενωσης Μεταλλεργατών Λάρισας, μίλησε για την προσαρμογή της βιομηχανίας του κλάδου στις ανάγκες της πολεμικής οικονομίας, αλλά και για τους αγώνες που δίνονται στην περιοχή. Οι βιομήχανοι του κλάδου εκτοξεύουν την κερδοφορία τους και την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι στενάζουν από την ακρίβεια. Στη Λάρισα, είπε, αναπτύχθηκαν αγώνες, με αποτέλεσμα να δοθούν κάποιες αυξήσεις και να αποτραπούν απολύσεις. Ακόμα, μαζί με το Εργατικό Κέντρο Λάρισας και τα άλλα σωματεία της περιοχής οι εργαζόμενοι του κλάδου ανάπτυξαν δράσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών του «Ντάνιελ».

Ο Η. Σ., από το νεοσύστατο Συνδικάτο Μετάλλου Κιλκίς, επεσήμανε ότι στην περιοχή δραστηριοποιούνται μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι του κλάδου, με τους μεταλλεργάτες να ξεπερνούν τους 2.500 στη Βιομηχανική Περιοχή και συνολικά τους 3.000 στον νομό.

Μίλησε για τα εμπόδια που συνάντησε το Συνδικάτο από κράτος και εργοδοσία στην προσπάθειά του να έρθει σε επαφή με τους εργαζόμενους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν προσωπάρχης σε μεγάλη εταιρεία ο οποίος είχε φροντίσει να κάνει το διάλειμμά του και να βρεθεί εκεί που είχε στηθεί η κάλπη, προσπαθώντας με την παρουσία του να φοβίσει τους εργαζόμενους και να μην ψηφίσουν.

Ο Μάρκος Δασκαλάκης από το Σωματείο της «Fulgor» (εταιρείας του Ομίλου Στασινόπουλου) αναφέρθηκε στην προσπάθεια της εργοδοσίας να εμποδίσει τη συμμετοχή υποψηφίων με τη ΔΑΣ στις αρχαιρεσίες του επιχειρησιακού Σωματείου τον Οκτώβρη του 2025, αλλά και να ασκήσει πίεση στους εργαζόμενους για να μην τους ψηφίσουν. Σε αυτήν τη μάχη, σημείωσε, «δεν στάθηκαν δίπλα μας ούτε η πλειοψηφία στη διοίκηση του επιχειρησιακού, ούτε το Εργατικό Κέντρο Κορίνθου, ούτε η Ομοσπονδία, αλλά είχαμε τη στήριξη δεκάδων σωματείων από όλη τη χώρα. Τελικά τα σχέδια της εργοδοσίας δεν πέρασαν και οι εργαζόμενοι εξέλεξαν έναν υποψήφιο με τη ΔΑΣ στο ΔΣ του επιχειρησιακού Σωματείου, τρεις αντιπροσώπους για το ΕΚ και έναν για την Ομοσπονδία».

Η Ειρήνη Βασίλαρου από το Σωματείο της «Intracom Defence» επεσήμανε ότι και στην πολεμική βιομηχανία συγκρούονται δύο κόσμοι: Από τη μια οι βιομήχανοι και τα αμύθητα κέρδη τους, που τα βγάζουν στις πλάτες των εργαζομένων, και από την άλλη οι εργαζόμενοι, που πασχίζουν να βγάλουν τον μήνα σε συνθήκες πίεσης και εντατικοποίησης.

Η αλήθεια για την «αμυντική» βιομηχανία

Σημειώνοντας ότι οι εργοδοτικοί συνδικαλιστές δεν θέλουν να ακούνε για πολεμική οικονομία, γιατί λένε είναι «αμυντική», έφερε στοιχεία που δείχνουν ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του κύκλου εργασιών (70% - 90%) των εταιρειών της λεγόμενης «αμυντικής» βιομηχανίας στην Ελλάδα πηγαίνει σε χώρες του εξωτερικού. Επίσης, ό,τι παράγεται και μένει εδώ προορίζεται για τις ανάγκες της άμυνας της Ελλάδας, που όμως είναι ενταγμένη στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και των στρατηγικών συμμάχων, όπως το Ισραήλ.

Δεν θέλουν - είπε - οι κυβερνητικοί και εργοδοτικοί συνδικαλιστές να μιλάνε για πολεμική βιομηχανία, γιατί θέλουν να στοιχίσουν τους εργαζόμενους στις ανάγκες των εργοδοτών και η συνείδησή τους να υπακούει στα συμφέροντά τους.

«Καλούμε κι άλλους να σκεφτούν φωναχτά. Κόντρα στην πολιτική που θέλει να κάνει τα παιδιά μας κρέας στα κανόνια τους», τόνισε.

Ο Γιάννης Μανουσαρίδης, πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Κεντρικής Μακεδονίας, αναφέρθηκε στη δράση του Συνδικάτου, το οποίο στις τελευταίες αρχαιρεσίες σχεδόν διπλασίασε τη δύναμή του. Τέσσερα ήταν τα βασικά ζητήματα που πρόβαλλε: Η ανάγκη αύξησης του μεροκάματου, η εφαρμογή των μέτρων προστασίας των εργαζομένων, η μείωση του εργάσιμου χρόνου και η ένταξη στα ΒΑΕ.

Πρόσθεσε ότι υπάρχει πολύτιμη πείρα από αγώνες που δίνει κάθε ζωντανό συνδικάτο, η οποία αξίζει να μεταφερθεί στους χώρους δουλειάς και μόνο η ΔΑΣ μπορεί να τη μεταφέρει, γιατί η ηγεσία της ΠΟΕΜ επέλεξε να απουσιάζει από την αίθουσα όπου γίνεται μια τόσο ζωντανή συζήτηση.