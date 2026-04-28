Τρίτη 28 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 12
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΙ
Κανένας εφησυχασμός, πάλη για όσα μας αξίζουν!

Το γεγονός ότι η μεγαλειώδης απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα έστειλε ηχηρό μήνυμα ενάντια στα κυβερνητικά σχέδια ανέδειξαν σε κοινή τους δήλωση οι κομμουνιστές δήμαρχοι Πάτρας Κώστας Πελετίδης, Πετρούπολης Βαγγέλης Σίμος, Καισαριανής Ηλίας Σταμέλος, Χαϊδαρίου Μιχάλης Σελέκος, Ικαρίας Φανούρης Καρούτσος και Τυρνάβου Αστέριος Τσικριτσής.

Σχολιάζοντας ως θετική την εξέλιξη της απόσυρσης της επίμαχης διάταξης από την κυβέρνηση, τονίζουν ότι «δεν πρέπει να σημάνει εφησυχασμό. Αντίθετα οι εργαζόμενοι είναι ανάγκη να βρίσκονται σε εγρήγορση, να δυναμώσουν τώρα την πάλη για όλα αυτά που μας αξίζουν και μας τα στερούν για τα κέρδη και τους πολέμους των λίγων».

Και ξεκαθαρίζουν ότι οι εκλεγμένοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης» θα είναι και το επόμενο διάστημα μαζί με τους εργαζομένους στους δήμους στον δίκαιο αγώνα για τις μονιμοποιήσεις όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις, για κατάργηση της διάταξης Βορίδη, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο ύψος των πραγματικών αναγκών και χρηματοδότηση, από τον κρατικό προϋπολογισμό, δικτύου δομών Προσχολικής Αγωγής, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ - ΜΕΑ, μακριά από «κουπόνια» και επιχειρηματική δραστηριότητα.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
